budivelnik написав:

ЛАД написав: budivelnik написав: .........

А мені ЯКА різниця?

Будь які ВИМОГИ до мене означають що в мене Є ПРАВО виставити АНАЛОГІЧНІ вимоги.

Все. .........А мені ЯКА різниця?Будь які ВИМОГИ до мене означають що в мене Є ПРАВО виставити АНАЛОГІЧНІ вимоги.Все. Выставляйте.

Венгры и румыны легко согласятся.

И... ничего не изменится.



О концтаборі в Березу Картузській Пілсудським ничего не знаю, а искать не хочу.

Поэтому обсуждать не могу.

Но по вашему изложению он не был создан специально для украинцев, а для опонентів режиму - граждан Польши. Так что... Выставляйте.Венгры и румыны легко согласятся.И... ничего не изменится.О концтаборі в Березу Картузській Пілсудським ничего не знаю, а искать не хочу.Поэтому обсуждать не могу.Но по вашему изложению он не был создан специально для украинцев, а для опонентів режиму -. Так что...

Ну і шо ?1 Те що ти нічого не будеш шукати з того що тобі не подобається-не говорить про те що цього не було.Хочеш померти совком - хто тобі лікар, помирай..Он шапо , 70 років промучився євреєм спочатку в совку потім в Україні, а помре в австралії.. і добре якщо там закони по захороненню не такі як в європі і його могилка не зникне через 5 років, бо за неї нікому буде платити....2 Якщо був концтабіл , в якому знищували українців - це злочин?Якщо злочин і поляки вважають німців винуватими за Освенцім, то чому ми не можемо вважати так само?3 Якщо людина боролось за незалежність України ( той самий Хмельницький який був громадянином Польщі)) - то ми що не маємо права вважати його героєм України?А поляків він порубав на порядок більше ніж Банера....Тому ще разЯкщо пуйло хоче російську - то ми не проти , якщо він відкриє українські школи на Алтаї і Далекому Сході....Якщо поляки хочуть забанити Бандеру-то хай забанять Пілсудського...Якщо угорці хочуть школи на угорській-то хай відкривають школи на українській...