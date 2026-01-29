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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 182421824318244182451824618247>
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 18:15

  pesikot написав:
  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Тому станом на зараз - ти поки що розповсюджуєш божевільні теорії
божевільнга теорія - це вірити зараз у закінчення війни та відновлення демократії, вибори та інші пережитки колишньої України


давай-давай, більше роликів та картинок. в 2023 ви тут строчили що бусифікації неіснує і таке в Україні неможливо та ніколи не буде. А зараз повністю нормалізовано що по вулицям тітушня ходить, розбиває машини битами, бє жінок. Не кажучи про нормалізацію вбивств в процесі бусифікацій, розправи з опонентами з їх допомогою, катівень Скелі та іншого.
в 2030 будеш писати те саме "у нас нема вибору", "путін винен"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 18:17

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:У нас був вибір
Впасти на коліна перед росією і стати російським мобресурсом для війни з НАТО
АБО
як тобі варіант Чехії у WW2? Чому вони не влаштували останню вербу даючи мобресурс в обмін на гроші?
Може їм вистачило прагматичності і саме тому зараз чехи існують не тільки в підручниках
А ти сам дивився що пропонуєш?
Чехія - 11 млн населення (разом з Судетами) загинуло -340 000 - 345 000....
90% тих хто загинув - цивільні.
Пропорцію тобі скласти? тиж безруке і перелякане
Чехія 11 млн - загинув кожен 31
Україна 40 млн, якщо б загинув кожен 31 то це 1,3 млн осіб...

Ти цього хочеш?
При чому, саме в цивільних ( а ти якраз цивільний - найбільша кількість загинувших)
То ти , переляканий дурник для якого ЗСУ ПОКРАЩУЄ ймовірність ВИЖИТИ - бігаєш тут і псуєш повітря?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 18:20

  Letusrock написав:
  pesikot написав:
  Letusrock написав:двоєдійсність в дії.

По методичці шпариш ... нове слово "двоєдійсність"

учись студент
Чистий пошук в Google за точним збігом слова "двоєдійсність" видає нуль результатів. Схоже, ви дійсно створили унікальний неологізм!

От за що ти мені подобаєшся ... ти завжди в штангу даєш ...

Двоєдиність (або двоєдійсність) — це філософсько-релігійне чи культурологічне поняття, що означає нерозривну єдність двох взаємопов'язаних, але протилежних начал, які утворюють одне ціле, органічно доповнюючи одне одного.


Як ти діточок наробив при цьому ... суцільна загадка :mrgreen:
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 18:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И они даже спокойно могут открыть. И тут же закрыть по уважительной причине - нет учеников, желающих учиться на украинском.
І ми закриємо..
Бо педерація прекрасно вміє створювати враження що учнів немає тому й шкіл не треба..
Тому
Труси - Хрестик
Ви створюєте ті самі комфортні умови для українців, які хочете щоб ми створили до угорців..
А будете заявляти як поляки що Львів-польське місто
То що заважає Україні заявити що Люблін/Перемешль/Жешув(Ряшів)-українські міста... і аргументація буде з тих самих столітть.

Це те, що ти як парторг зрозуміти не хочеш.

ПС
для лінивого ЛАДа щоб він не зміг відмазатись
Ряшів — перше руське місто, яке отримало магдебурзьке право. Можливо, останні князі з династії Романовичів Андрій чи Лев ІІ — внуки короля Данила — надали Ряшеву міське право. У середині XIV столітті оборонне містечко стало центром волості.

19 січня 1354 року місто отримало магдебурзьке право від короля Казимира III, який надав місто у володіння Яну Пакославу зі Строжиська гербу Півкозич, який став підписуватися як Жешовський (Ряшівський, пол. Rzeszowski). На 1406 р. у місті існувала парафіяльна школа, магістрат складався з п'яти райців, кожен з яких по черзі виконував функції бургомістра. Місто належало до Перемиської землі Руського воєводства. Після вигасання роду Жешовських місто перейшло 1589 року до старости жидачівського Миколая Спитка Ліґензи. Тоді місто налічувало 2500 мешканців. Близько 1615 року до міста були спроваджені євреї.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 18:26

  Letusrock написав:давай-давай, більше роликів та картинок. в 2023 ви тут строчили що бусифікації неіснує і таке в Україні неможливо та ніколи не буде. А зараз повністю нормалізовано що по вулицям тітушня ходить, розбиває машини битами, бє жінок.

Як ти швидко на повну брехню перейшов ... перелякане ...

Такі ти злетиш з бронювання )

Але ти так і не зміг відповісти на просте питання ...
А скільки пафосу, скільки пафосу ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 18:26

  stm написав:
  Banderlog написав: до чого тут здаватися? Мир заключати треба було ще в січні 2025. Ситуація з того часу не покращується.
І жертв війни тільки добавляється. І умови не покращуються.
Те за що в 24 тут банили вже офіційна позиція влади. Зупинка по лбз.
А з того часу більше за 100 тисяч загинуло.

Ніколи зупинка по лбз не була баном. Але коли державі надали техніки на овердохуя млдр.$, то матч має бути зігран. І надали на овердохуя млрд.$ лише після маршброска з ніхуя немає майже на Харків, і відбиття Київької області. Те що залишали орки при відступі не просто так шуткували "найкращій лендліз". Наразі партія теж не зіграна. Обстріл тилів має бути, не АЗС проблема. Мені стати Летусроком і Шмітом по виразам?

мене в кінці 23 забанили в телеграм на діпстейті за те що написав, що контр наступ завершено і пора переходити до оборони.
Не ругайтесь, по крайній мірі зі мною, в мене є певні стереотипи щодо матюків від жінок, тому дуже прошу пані stm трохи менше експресії. :lol:
Проблема в тім що це вже давно не матч, це перетворюється на боксерський бій початку 20 ст коли бились до нокдауну.
Щодо обстрілів тилів то я тільки нагадую вам, що те саме з тилами відбувається у нас. Навіть харків логістично може стати як не островом, то півостровом точно.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 18:33

  Banderlog написав:
  stm написав:
  Banderlog написав: до чого тут здаватися? Мир заключати треба було ще в січні 2025. Ситуація з того часу не покращується.
І жертв війни тільки добавляється. І умови не покращуються.
Те за що в 24 тут банили вже офіційна позиція влади. Зупинка по лбз.
А з того часу більше за 100 тисяч загинуло.

Ніколи зупинка по лбз не була баном. Але коли державі надали техніки на овердохуя млдр.$, то матч має бути зігран. І надали на овердохуя млрд.$ лише після маршброска з ніхуя немає майже на Харків, і відбиття Київької області. Те що залишали орки при відступі не просто так шуткували "найкращій лендліз". Наразі партія теж не зіграна. Обстріл тилів має бути, не АЗС проблема. Мені стати Летусроком і Шмітом по виразам?

мене в кінці 23 забанили в телеграм на діпстейті за те що написав, що контр наступ завершено і пора переходити до оборони.

та наче в кінці 23 це і так було зрозуміло, що контрнаступ не вдався ...

Тут цікаве питання, звідки ти запропонував переходити до оборони ? По Збручу ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 18:45

  pesikot написав:

Тут цікаве питання, звідки ти запропонував переходити до оборони ? По Збручу ?

а для мене більш цікаво, які втрати у війні ти вважаєш прийнятними?
Чи мож ми за цєной нє постоім?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 18:45

  budivelnik написав:
  Letusrock написав:
  budivelnik написав:У нас був вибір
Впасти на коліна перед росією і стати російським мобресурсом для війни з НАТО
АБО
як тобі варіант Чехії у WW2? Чому вони не влаштували останню вербу даючи мобресурс в обмін на гроші?
Може їм вистачило прагматичності і саме тому зараз чехи існують не тільки в підручниках
А ти сам дивився що пропонуєш?
Чехія - 11 млн населення (разом з Судетами) загинуло -340 000 - 345 000....
90% тих хто загинув - цивільні.
Пропорцію тобі скласти? тиж безруке і перелякане
Чехія 11 млн - загинув кожен 31
.........

Во время оккупации было убито от 294 000 [ 1 ] до 320 000 [ 2 ] граждан, большинство из которых были евреями. [ 3 ]
https://en.wikipedia.org/wiki/Occupation_of_Czechoslovakia_(1938%E2%80%931945)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 18:48

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  Letusrock написав: як тобі варіант Чехії у WW2? Чому вони не влаштували останню вербу даючи мобресурс в обмін на гроші?
Може їм вистачило прагматичності і саме тому зараз чехи існують не тільки в підручниках
А ти сам дивився що пропонуєш?
Чехія - 11 млн населення (разом з Судетами) загинуло -340 000 - 345 000....
90% тих хто загинув - цивільні.
Пропорцію тобі скласти? тиж безруке і перелякане
Чехія 11 млн - загинув кожен 31
.........

Во время оккупации было убито от 294 000 [ 1 ] до 320 000 [ 2 ] граждан, большинство из которых были евреями. [ 3 ]
https://en.wikipedia.org/wiki/Occupation_of_Czechoslovakia_(1938%E2%80%931945)
Шапо був правий...
Євреї не люди -при чому це сказав хто ? парторг совка...

ПС
Труси-хрестик
Ти ділиш людей на сорти? чи для тебе не зрозуміло , що у випадку ОКУПАЦІЇ педерацією України - кількість тих кого пуйло назначив би ЄВРЕЯМИ в рази більше від 1,3 млн які я нарахував.
budivelnik
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