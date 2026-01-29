pesikot написав:Тут цікаве питання, звідки ти запропонував переходити до оборони ? По Збручу ?
а для мене більш цікаво, які втрати у війні ти вважаєш прийнятними? Чи мож ми за цєной нє постоім?
Втрати які будуть меншими від втрат у випадку окупації України педерацією..
Скажи мені Скільки втратило у відсотках ОРДЛО? Так нам варто повторювати ЇХ приклад чи варто відбиватись? Де втрати більші Зараз у нас Чи зараз в ОРДЛО? І це при тому що для педераційників жителі ОРДЛО-це свої.. а от жителі Галичини/Буковини/Києва/Дніпра/Запоріжжя/Херсону - точно своїми не є і тому тут педераційники б розгулялись.
ПС при чому Так само як ОРДЛОВЦІВ кинули на УКРАЇНЦІВ , у випадку окупації Буковинці б воювали з Румунами, Галичани з Поляками , а Закарпатці відразу з Чехами/Угорцями/Словаками...
ЛАД написав:И они даже спокойно могут открыть. И тут же закрыть по уважительной причине - нет учеников, желающих учиться на украинском.
І ми закриємо.. Бо педерація прекрасно вміє створювати враження що учнів немає тому й шкіл не треба.. Тому Труси - Хрестик Ви створюєте ті самі комфортні умови для українців, які хочете щоб ми створили до угорців.. ..........
А при чём тут "педерація" к угорцям? А обращение к мировой истории нескольковековой давности в аргументации сегодняшней политики ни к чему хорошему не приводит.
pesikot написав:писати пафосни дописи та репостити інфопомийки
це гілка нагадує зборище 80-річних дідів з Політбюро пізнього совка. Будь-яка гостра тема, чи погляд з несподіваного кута вприймається вкрай вороже. Тут вітається тільки перепощування офіційних новин про падіння ракет та шахедів, прогнози про розвал рф, бурмотіння про "путін винен", "у нас немає вибору", "неначасі", "одиничні випадки". Євреї з адміністрації львівського гетто теж відкидали реальність і вірили що за ними вагони не прийдуть, а чутки про газенвагени називали польським іпсо
Вы думаете что вся наша непоебимая шобла, включая прапора, который скоро размозженными дверями бусика пальцами подпишет контракт 60++, ваяет свои высеры тут исключительно за деньги ермачни(95го ЦК ВКПУ) и соросни(лондонского списанного политбюро)?
Бо угорщина при орбані це мала копія педерації по національним питанням, де є угорці всі інші.. але при цьому вони мілкі і їх паршивість на мікрорівні яку просто не помічаєш.. приїдь в угорське село в Закарпатті, в 80% випадків в теббе гроші візьму і в спілкуванні між собою будуть називати тебе бовдуром... єдине що спасає це або знання їх мови , або знання угорської людиною яка тебе супроводжує і як тільки виясняється що ти розумієш , вони відразу стають дуже сцикливими... А от позицію педераційників ти міг вивчити на прикладах Кубані/Криму/Ордло.... тому для дурнів для яких слабо доходить я доповнгюю прикладами так щоб до них дійшло... Але ти навіть дурнів перевершив....
budivelnik написав:......... А ти сам дивився що пропонуєш? Чехія - 11 млн населення (разом з Судетами) загинуло -340 000 - 345 000.... 90% тих хто загинув - цивільні. Пропорцію тобі скласти? тиж безруке і перелякане Чехія 11 млн - загинув кожен 31 .........
Во время оккупации было убито от 294 000 [ 1 ] до 320 000 [ 2 ] граждан, большинство из которых были евреями. [ 3 ]
Шапо був правий... Євреї не люди -при чому це сказав хто ? парторг совка...
ПС Труси-хрестик Ти ділиш людей на сорти? чи для тебе не зрозуміло , що у випадку ОКУПАЦІЇ педерацією України - кількість тих кого пуйло назначив би ЄВРЕЯМИ в рази більше від 1,3 млн які я нарахував.
Евреи люди, но... не чехи. Много евреев спасли ваши родители в отличие от Шептицкого? И сильно переживали, когда их убивали? Нацисты никого не "назначали" евреями. В ОРДЛО погибших много не в результате действий "пуйла", а в результате войны с нами.
ЛАД написав:В ОРДЛО погибших много не в результате действий "пуйла", а в результате войны с нами.
1 Тобто Війну почала ОРДЛО чи Україна? і внаслідок того постраждала? Труси-Хрестик Коли по Харкову прилітає то це ти винуватий бо на коліна не став?
ЛАД написав:Евреи люди, но... не чехи.
Оце мені розясни, бо ти так вітіювато написав що я навіть не розумію що ти хотів сказати.. Нагадаю ще раз Чехи -11 млн- здались-втратили 340 000-з яких 295 000 цивільні- з яких 277000 євреї... Якщо ми б здались ми б втратили у відсотках БІЛЬШЕ ніж втратили українці в ОРДЛО, бо для педераційників, які погнали на мясо СВОЇХ- немає резону зберігати ЧУЖИХ.. а МИ для них чужі. це доходить до твого куцого розуму чи ще додатково треба пояснити?
pesikot написав:писати пафосни дописи та репостити інфопомийки
це гілка нагадує зборище 80-річних дідів з Політбюро пізнього совка. Будь-яка гостра тема, чи погляд з несподіваного кута вприймається вкрай вороже. Тут вітається тільки перепощування офіційних новин про падіння ракет та шахедів, прогнози про розвал рф, бурмотіння про "путін винен", "у нас немає вибору", "неначасі", "одиничні випадки". Євреї з адміністрації львівського гетто теж відкидали реальність і вірили що за ними вагони не прийдуть, а чутки про газенвагени називали польським іпсо
Вы думаете что вся наша непоебимая шобла, включая прапора, который скоро размозженными дверями бусика пальцами подпишет контракт 60++, ваяет свои высеры тут исключительно за деньги ермачни(95го ЦК ВКПУ) и соросни(лондонского списанного политбюро)?
Я думаю, что выражу общее мнение послать барабашов'а в пи** ещё на месяц ... пусть дозревает ))