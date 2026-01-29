Бо угорщина при орбані це мала копія педерації по національним питанням, де є угорці всі інші.. ........
Орбана уже нет. Венгров, желающих обучать детей на украинском стало/станет больше? Вам как горохом об стенку. Кроме мысли о "педерации" и оскорблений у вас больше ничего нет. Даже "куцого розуму". Только пихатість и хамство.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 01 лип, 2026 19:19, всього редагувалось 1 раз.
Бо угорщина при орбані це мала копія педерації по національним питанням, де є угорці всі інші.. ........
Орбана уже нет. Венгров, желающих обучать детей на украинском стало/станет больше? Вам как горохом об стенку. Кроме мысли о "педерации" и оскорблений у вас больше ничего нет.
Ти дурак? Ти знаєш скільки зараз УКРАЇНЦІВ мають угорські паспорти?
За офіційними та експертними оцінками, станом на кінець 2025 – 2026 рік Угорщина видала понад 200 тисяч своїх паспортів громадянам України, переважно жителям Закарпатської області
Ти думаєш що всі отримавші виключно нацмени угорщини? А тепер давай статистику Угорщина 9,5 млн населення - 200 000 паспортів видано громадянам України =2% А тепер дивимось в другу сторону Україна - 40 млн осіб
За даними єдиного Всеукраїнського перепису населення, в Україні налічувалося 156,6 тис. угорців, з яких понад 151 тисяча мешкала на Закарпатті
Тобто угорців в Україні менше ніж власників двох паспортів в Угорщині з України Доходить ? При чому як мінімум 100 000 - 120 000 ВЖЕ мають угорські паспорти( і входять в тих 200 000 ) і можуть виїхати при бажанні в Угорщину... пс ти хоч колись навчишся перевіряти свої фантазії?
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 01 лип, 2026 19:26, всього редагувалось 1 раз.
Казахстан погодився передати Росії 50 000 тонн бензину в липні та серпні як гуманітарну допомогу, повідомили Reuters чотири джерела у галузі.
За їхніми даними, бензин Аі-95 та Аі-92 планується постачати з Павлодарського НХЗ та НПЗ "Конденсат". Улітку, коли попит на пальне особливо високий, споживання бензину в Росії становить не менше 110 000 тонн на добу, повідомляє Reuters.
В Сахарі закінчився пісок, в Якутії закінчився сніг взимку ... в Росії трішки закінчився бензин ...
Политбюро нашей непоебимой партии небритого вошшдя, когда глашатаю Шарику подсыпали в обрыганную миску просроченного вискаса, разбушевалось. Наверно мечтает прокатиться привязанным за хвост к квадроциклу
Banderlog написав: до чого тут здаватися? Мир заключати треба було ще в січні 2025. Ситуація з того часу не покращується. І жертв війни тільки добавляється. І умови не покращуються. Те за що в 24 тут банили вже офіційна позиція влади. Зупинка по лбз. А з того часу більше за 100 тисяч загинуло.
Ніколи зупинка по лбз не була баном. Але коли державі надали техніки на овердохуя млдр.$, то матч має бути зігран. І надали на овердохуя млрд.$ лише після маршброска з ніхуя немає майже на Харків, і відбиття Київької області. Те що залишали орки при відступі не просто так шуткували "найкращій лендліз". Наразі партія теж не зіграна. Обстріл тилів має бути, не АЗС проблема. Мені стати Летусроком і Шмітом по виразам?
мене в кінці 23 забанили в телеграм на діпстейті за те що написав, що контр наступ завершено і пора переходити до оборони. Не ругайтесь, по крайній мірі зі мною, в мене є певні стереотипи щодо матюків від жінок, тому дуже прошу пані stm трохи менше експресії. Проблема в тім що це вже давно не матч, це перетворюється на боксерський бій початку 20 ст коли бились до нокдауну. Щодо обстрілів тилів то я тільки нагадую вам, що те саме з тилами відбувається у нас. Навіть харків логістично може стати як не островом, то півостровом точно.
Так, війна на виснаження обох сторін. Знято заборону на атаки по території оркостану лише перший рік. Не знаю як там у вас на моніторах, а у мене нерозуміння як з 3 днів на взяти Київ, ми переходимо до 4+ років і Кримська адміністрація готує виход, чи жест доброї волі... ) Партія лише почалася - ані Ви, ані я на це не впливаємо до якогось моменту вже. Якщо Ви вважаєте, що вибють всі найближчі до вас АЗС які привозять мороженку і труселя, то може щось вже на перші дні п***, вибачайте, виправляюсь, - непередбаченої обставини б завезли і заховали? Ну що не так швидкопсується, і, поки є тил і якась АЗС ще )