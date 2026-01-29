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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18244182451824618247>
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 19:16

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:А при чём тут "педерація" к угорцям?
Бо угорщина при орбані це мала копія педерації по національним питанням, де є угорці всі інші..
........
Орбана уже нет.
Венгров, желающих обучать детей на украинском стало/станет больше?
Вам как горохом об стенку.
Кроме мысли о "педерации" и оскорблений у вас больше ничего нет.
Даже "куцого розуму".
Только пихатість и хамство.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 01 лип, 2026 19:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 19:19

  ЛАД написав:Нацисты никого не "назначали" евреями.

Никого не назначали, нацисты просто уничтожали евреев ...

Ты нацистов оправдываешь, как любой комуняка

  ЛАД написав:В ОРДЛО погибших много не в результате действий "пуйла", а в результате войны с нами.

Войну кто начал ? Пуйло ... это его действия

Не начал бы войну Пуйло и погибших не было бы ...

Но тебе такая простая истина недоступна

Потому что, у тебя - Россия проиграть не может, Россия должна победить
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 19:23

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:А при чём тут "педерація" к угорцям?
Бо угорщина при орбані це мала копія педерації по національним питанням, де є угорці всі інші..
........
Орбана уже нет.
Венгров, желающих обучать детей на украинском стало/станет больше?
Вам как горохом об стенку.
Кроме мысли о "педерации" и оскорблений у вас больше ничего нет.
Ти дурак?
Ти знаєш скільки зараз УКРАЇНЦІВ мають угорські паспорти?
За офіційними та експертними оцінками, станом на кінець 2025 – 2026 рік Угорщина видала понад 200 тисяч своїх паспортів громадянам України, переважно жителям Закарпатської області
Ти думаєш що всі отримавші виключно нацмени угорщини?
А тепер давай статистику
Угорщина 9,5 млн населення - 200 000 паспортів видано громадянам України =2%
А тепер дивимось в другу сторону
Україна - 40 млн осіб
За даними єдиного Всеукраїнського перепису населення, в Україні налічувалося 156,6 тис. угорців, з яких понад 151 тисяча мешкала на Закарпатті

Тобто угорців в Україні менше ніж власників двох паспортів в Угорщині з України
Доходить ? При чому як мінімум 100 000 - 120 000 ВЖЕ мають угорські паспорти( і входять в тих 200 000 ) і можуть виїхати при бажанні в Угорщину...
пс
ти хоч колись навчишся перевіряти свої фантазії?
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 01 лип, 2026 19:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 19:25

  ЛАД написав:Вам как горохом об стенку.
Кроме мысли о "педерации" и оскорблений у вас больше ничего нет.

да действительно ...
Педерация начала войну, но нельзя её оскорблять, виноват budivelnik своими мыслями

Ещё хуже, подлизывание Педерации со стороны ЛАДа.
Губы имеет и постоянно пытается ими подлизывать

Талант парторга ... )
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 19:30

  pesikot написав:
  ЛАД написав:Вам как горохом об стенку.
Кроме мысли о "педерации" и оскорблений у вас больше ничего нет.

да действительно ...
Педерация начала войну, но нельзя её оскорблять, виноват budivelnik своими мыслями

ЛАД, деменция - это ужасная штука )

"НЕЛЬЗЯ ЗЛИТЬ ЛУКАШЕНКО А ТО НАПАДЕТ"(С)
ладушка это трампон в миниатюре, оба не помнят вечером о чем говорили утром :mrgreen:

а что у летусрока сегодня за истерика, вроде за хребтом тихо...мож памперсы у бедолаги закончились...
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 19:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Reuters: Росія випросила у Казахстану 50 000 тонн бензину в межах гуманітарної допомоги
Казахстан погодився передати Росії 50 000 тонн бензину в липні та серпні як гуманітарну допомогу, повідомили Reuters чотири джерела у галузі.

За їхніми даними, бензин Аі-95 та Аі-92 планується постачати з Павлодарського НХЗ та НПЗ "Конденсат". Улітку, коли попит на пальне особливо високий, споживання бензину в Росії становить не менше 110 000 тонн на добу, повідомляє Reuters.


В Сахарі закінчився пісок, в Якутії закінчився сніг взимку ... в Росії трішки закінчився бензин ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 19:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Политбюро нашей непоебимой партии небритого вошшдя, когда глашатаю Шарику подсыпали в обрыганную миску просроченного вискаса, разбушевалось.
Наверно мечтает прокатиться привязанным за хвост к квадроциклу
барабашов
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 19:37

  Прохожий написав:
  pesikot написав:
  ЛАД написав:Вам как горохом об стенку.
Кроме мысли о "педерации" и оскорблений у вас больше ничего нет.

да действительно ...
Педерация начала войну, но нельзя её оскорблять, виноват budivelnik своими мыслями

ЛАД, деменция - это ужасная штука )

"НЕЛЬЗЯ ЗЛИТЬ ЛУКАШЕНКО А ТО НАПАДЕТ"(С)
ладушка это трампон в миниатюре, оба не помнят вечером о чем говорили утром :mrgreen:

а что у летусрока сегодня за истерика, вроде за хребтом тихо...мож памперсы у бедолаги закончились...

Погано у нього виходить "зраду просувати", тому і репетує ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 19:43

  Banderlog написав:
  stm написав:
  Banderlog написав: до чого тут здаватися? Мир заключати треба було ще в січні 2025. Ситуація з того часу не покращується.
І жертв війни тільки добавляється. І умови не покращуються.
Те за що в 24 тут банили вже офіційна позиція влади. Зупинка по лбз.
А з того часу більше за 100 тисяч загинуло.

Ніколи зупинка по лбз не була баном. Але коли державі надали техніки на овердохуя млдр.$, то матч має бути зігран. І надали на овердохуя млрд.$ лише після маршброска з ніхуя немає майже на Харків, і відбиття Київької області. Те що залишали орки при відступі не просто так шуткували "найкращій лендліз". Наразі партія теж не зіграна. Обстріл тилів має бути, не АЗС проблема. Мені стати Летусроком і Шмітом по виразам?

мене в кінці 23 забанили в телеграм на діпстейті за те що написав, що контр наступ завершено і пора переходити до оборони.
Не ругайтесь, по крайній мірі зі мною, в мене є певні стереотипи щодо матюків від жінок, тому дуже прошу пані stm трохи менше експресії. :lol:
Проблема в тім що це вже давно не матч, це перетворюється на боксерський бій початку 20 ст коли бились до нокдауну.
Щодо обстрілів тилів то я тільки нагадую вам, що те саме з тилами відбувається у нас. Навіть харків логістично може стати як не островом, то півостровом точно.

Так, війна на виснаження обох сторін. Знято заборону на атаки по території оркостану лише перший рік. Не знаю як там у вас на моніторах, а у мене нерозуміння як з 3 днів на взяти Київ, ми переходимо до 4+ років і Кримська адміністрація готує виход, чи жест доброї волі... ) Партія лише почалася - ані Ви, ані я на це не впливаємо до якогось моменту вже. Якщо Ви вважаєте, що вибють всі найближчі до вас АЗС які привозять мороженку і труселя, то може щось вже на перші дні п***, вибачайте, виправляюсь, - непередбаченої обставини б завезли і заховали? Ну що не так швидкопсується, і, поки є тил і якась АЗС ще )
stm
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 19:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:В Освенциме людей уничтожали. Сколько людей уничтожили в Березі Картузській?

В фашистських таборах закатували Бандеру Василя і Олександра саме наглядачі поляки https://viche.ck.ua/region/yak-polyaky- ... nyka-ounb/
Та і вже після 2СВ війни поляки далі катували і нищили українців в концтаборах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0 ... 1%96%D1%80)
А якщо ще згадувати від раньших часів коли вони і саджали масово на палю і четвертували, то рахунки їм можна виставляти значно більші, ніж вони пробують додатково злупити ще з німців.
Ой+
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