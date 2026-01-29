Hotab написав:Я ж не знаю при які ти нив «завтра впадуть 3 міста». Це ти ниєш постійно. Не я.
Як не знаєш, то не вигадуй або давай посилання.
Це сміття від тебе видалено модератором і ти це прекрасно знаєш. Проте це не відміняє того що ти його сюди носив. І носиш далі.
Та ти задовбав, ну ок, ось тобі огляд від ШІ, за останні пів року втрачено: - січень 2026 року - Курахове та Сіверськ; - лютий 2026 року - Торецьк; - травень 2026 року - Покровськ та Мирноград; - червень 2026 року - Родинське; - на черзі...... Тобі мало міст? Логістику, інфраструктуру та підприємства нам москалі досі знищують інтенсивніше. Про наші втрати на фронті красномовно говорить недостатність мобілізації 30к щомісяця. А тим часом в усіх наших ЗМІ:
shapo написав:а они не идут родину защищать,только могут ее любить подальше от нуля
Ты предпочитаешь любить Израиль сильно издалека )
Тож не трынди )
Разница между нами в том,что уехав из Израиля я помогаю ему сохранить деньги на вооружение перестав получать начисляемые мне как пенсу пособия по старости,соцнадбавку и квартирные которые в отличие от Украины где пенсы просто обречены на нищенское существование достаточны для скромной жизни. А вот в таких патриотах и одновременно ухилянтах как ты ВСУ давно нуждается как в воздухе,а ТЦК сбилось с ног разыскивая
shapo написав:уехав из Израиля я помогаю ему сохранить деньги на вооружение перестав получать начисляемые мне как пенсу пособия по старости,соцнадбавку и квартирные
А від української пенсії ти також відмовився? Ти звідси також поїхав, тай пенси тобі подякують ... особливо Лад , для якого вбивство 277 000 євреїв в Чехії це незначна подія.... бо євреїв він за людей не рахує...
1. Я выделил. И по ссылке не очень понятно - поляки или поляки-фольксдойчі. Но это не очень принципиально. 2. По Явожно. Там говорится о катуваннях, но, к сожалению, никаких данных о знищенні. И всё-таки отправляли в лагерь не за национальность. Жестоко было. Но после 2 МВ жестокости было много у всех сторон. И чем больше страна пострадала в войну, тем более жестоко люди вели себя после войны. Американцы пострадали мало, поэтому и вели себя довольно мягко. Это, конечно, не оправдание, но понять можно. 3. Я не писал, что поляки ангелы или святые. Более того, когда здесь все были в эйфории от их помощи и готовы были чуть ли не молиться на них, я напоминал, что они далеко не всегда были "большими друзьями". Бывало очень даже наоборот. Тогда меня тоже как-то там клеймили. 4. Рахунки выставлять друг другу могут очень многие народы. Но это занятие бесперспективное. Не стоит этим заниматься. И не стоит раздирать сравнительно недавние и ещё не зажившие раны. Когда ещё живы люди (или их дети), для которых это личная память. Войны времён Хмельницкого воспринимаются намного спокойнее, как давняя история. Хотя и их можно раскрутить в массовом сознании при желании обострить отношения. Поляки не правы, когда слишком раскручивают "Волынскую резню". Но и нам не обязательно присваивать звания, которые вызывают подозрения в том, что мы наследуем идеи их врагов.
Banderlog написав:У відповідь на наші атаки на логістичні об’єкти противник прийняв рішення знищити всі наші прифронтові АЗС. Для цього застосовуються як «Шахеди», так і інші БПЛА крилатого та роторного типу.
Атаки відбуваються у Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях
Цивільні АЗС жодним чином не впливають на військові поставки палива, тому метою атак є тероризування цивільного населення.
Чи залишаться мешканці без бензину? Звичайно, ні. Адже ми українці — знайдемо способи, як організувати логістику, розподіл та продажу пального та заправлятися. З телеграм каналу флеш. На рахунок того що цивільні азс не впливають на військових він збрехав, як і про то що знайдем способи поставок палива.
Савромат в своём обзоре от 30.06 привёл карту где расположены эти заправки и оказалось что они все на трассах между Харьков и Сумами, Полтавой, Днепром. Далее он делает предположение что это размягчение нашей обороны и подготовка к наступлению на Харьков но уже после проведенной в РФ мобилизации. И поясняет что это на случай если ее решать проводить.
budivelnik написав:Чехія 11 млн - загинув кожен 31 Україна 40 млн, якщо б загинув кожен 31 то це 1,3 млн осіб... Ти цього хочеш?
гарно рахуєш але є нюанс. Україна до війни було 40 млн а зараз біля 25 млн. Якщо (а скоріше так і буде) війна продовжиться до 2030 і більше, то населення країни зменшиться вдвічі вже невідворотньо. "Ти цього хочеш?"(с) А якщо ти спробуєш заперечити що "виїхав назавжди" не дорівнює "загинув", то з точки зору вашого "понадусе" це немає значення. Але якщо ти будеш внєзапно наполягати що життя громадянина все ж важливіше за "понадусе" то в лютому 2022 можна було б відкрити кордони і дружно відступити до витоків Дунаю під прикриттям ЗСУ, тоді б загинуло в сто разів менше українців і потенційно в майбутньому в сто разів більше поляків)). Але ж для тебе це зрада, бо "партнери" такий здоровий егоізм не зрозуміють. P.S. І ти проігнорував головне - якби Чехія по дурості влаштувала останню вербу (замість WW2), то загинув би кожен перший чех а не кожен 31
в лютому 2022 можна було б відкрити кордони і дружно відступити до витоків Дунаю під прикриттям ЗСУ, тоді б
Ти ясно що поїхав би . А скільки б інших (і куди?) поїхало б? Може вони в більшості все ж залишились? Я так розумію на їх незавидну долю ти б сказав «самі собі винуваті», так? Модерація, у нас давно заклик до капітуляції (зараз вже не перебільшено, а буквально) став дозволятись?
shapo написав:уехав из Израиля я помогаю ему сохранить деньги на вооружение перестав получать начисляемые мне как пенсу пособия по старости,соцнадбавку и квартирные
А від української пенсії ти також відмовився? Ти звідси також поїхав, тай пенси тобі подякують ... особливо Лад , для якого вбивство 277 000 євреїв в Чехії це незначна подія.... бо євреїв він за людей не рахує...
В 20 лет ума нет и не будет. На территории Украины нацистами было уничтожено около 1,5 млн. евреев. Львовское гетто было одним из крупнейших в Европе и третьим по величине на территории СССР (после Минского и Кишиневского). В нем погибло более 130 000 евреев. По оценкам историков, митрополит Андрей Шептицкий вместе со своим братом Климентием лично и через созданную ими сеть спас от 150 до более чем 200 евреев. Большинство из спасенных были детьми. Около 15 человек (включая взрослых, раввинов и их семьи) митрополит укрывал непосредственно в своей личной резиденции при соборе Святого Юра во Львове. Ваши родственники спасли/помогли скрыться хоть одному? Или участвовали в львовском погроме, охране гетто или были "шмальцовниками"?
в лютому 2022 можна було б відкрити кордони і дружно відступити до витоків Дунаю під прикриттям ЗСУ, тоді б
Ти ясно що поїхав би . А скільки б інших (і куди?) поїхало б? Може вони в більшості все ж залишились? Я так розумію на їх незавидну долю ти б сказав «самі собі винуваті», так? Модерація, у нас давно заклик до капітуляції (зараз вже не перебільшено, а буквально) став дозволятись?
Надеюсь, что это неудачная гипербола. Хотя бы потому, что это не реально. Европа не приняла бы 40 или даже 20 млн. беженцев (предположим, что половина решила бы остаться). Боюсь, в таком варианте ЗСУ пришлось бы не сдерживать наступление росс. агрессора, а с боями прорывать оборону Европы. А вот потери населения, особенно женщин и детей, событие весьма болезненное. Хотя масштабы этого Letusrock тоже гиперболизирует.