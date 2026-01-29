Краткое содержание - Юридическая фирма обвиняемого сообщила, что прокуратура вручила обвинительное заключение в среду. - Прокуратура утверждает, что он координировал действия команды яхтсменов, заложивших взрывчатку. - Сергей К. отрицает свою причастность. БЕРЛИН, 1 июля (Reuters) - Главный прокурор Германии предъявил обвинение гражданину Украины в связи со взрывами 2022 года, которые парализовали газопровод «Северный поток» под Балтийским морем, приблизив к судебному разбирательству одно из самых политически чувствительных дел о саботаже в Европе. ......... Прокуратура и суд подозревают, что экипаж «Андромеды» состоял из координатора, капитана, четырех глубоководных водолазов и специалиста по взрывчатым веществам. Они утверждают, что Сергей К. подозревается в том, что выполнял функции координатора и руководителя группы на борту, а не водолаза или специалиста по взрывчатым веществам. ........ В судебных документах, на которые ссылается постановление суда, подозреваемый описывается как гражданин Украины, который на тот момент являлся офицером подразделения спецназа Украины. Он был арестован в Италии в августе прошлого года и перевезен в Германию в ноябре, где судья привел в действие немецкий ордер на арест.
Краткое содержание - Ормузский пролив — центр технических дискуссий в Катаре. - Иран также уделяет приоритетное внимание разблокировке замороженных активов. - Вэнс дает понять, что войска не вернутся на войну без четкой цели. - Визит американских посланников заложил основу для переговоров, сообщает источник. - Источник сообщает, что интенсивная дипломатическая работа по Ливану продолжается. ДОХА/ДУБАЙ/ВАШИНГТОН, 1 июля (Reuters) - Иран и Соединенные Штаты завершили в среду раунд непрямых переговоров, не обнаружив никаких признаков продвижения к прочному миру, сосредоточившись вместо этого на вопросах, которые, как предполагалось, были урегулированы две недели назад. Источники сообщили, что переговорщики от двух стран провели два дня в Дохе, обсуждая морские перевозки в Ормузском проливе и финансовые стимулы для Ирана — два основных пункта первоначального соглашения, подписанного ими в июне, — вместо более сложных вопросов, которые должны были быть урегулированы в рамках этого соглашения. В Вашингтоне президент США Дональд Трамп заявил, что обе стороны добиваются прогресса в вопросе возможных ограничений иранской ядерной программы — главной причины, по которой он начал войну в феврале. «Денуклеаризация Ирана идет хорошо», — сказал он журналистам. «У них были очень хорошие встречи, и мы посмотрим, что будет дальше». Однако источники сообщили, что ядерная программа не обсуждалась на переговорах, которые носили технический характер. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что этот вопрос будет рассмотрен позже. «Очевидно, нас беспокоит ядерная проблема, и мы начнем обсуждать ее», — сказал он журналистам. Стороны не встречались лично, а взаимодействовали отдельно с посредниками из Катара и Пакистана.
Канадцы по всей стране собираются, чтобы отметить День Канады, годовщину со дня основания государства 159 лет назад. Но за праздничными мероприятиями скрываются две проблемы, проверяющие единство страны.
В западной провинции Альберта набирает обороты неспокойное сепаратистское движение, и через несколько месяцев жители Альберты примут участие в референдуме по вопросу о суверенитете провинции.
В Квебеке в настоящее время лидирует в опросах общественного мнения перед предстоящими провинциальными выборами партия «Партия Квебекуа», выступающая за суверенитет. В случае победы партия пообещала провести третий референдум о независимости к 2030 году. .......... Квебек, провинция с преимущественно франкоязычным населением, яростно защищает свою самобытность и культуру как отдельное общество и дважды проводил референдумы — в 1980 и 1995 годах — по вопросу о том, следует ли добиваться независимости.
Согласно опросам общественного мнения, поддержка независимости составляет около 30%, и этот показатель практически не изменился за последние несколько лет. ......... В Альберте разворачивается другая дискуссия.
В результате инициативы граждан жители Альберты 19 октября проголосуют за то, хотят ли они остаться в составе Канады или провести обязательное голосование по вопросу отделения позднее.
Согласно опросам, поддержка сторонников выхода из ЕС составляет от 25% до 30%.
Многие сторонники этого движения утверждают, что богатая энергоресурсами провинция долгое время игнорировалась лицами, принимающими решения в Оттаве, столице страны, и что федеральная экологическая политика препятствовала способности Альберты строить трубопроводы и осваивать свои природные ресурсы. ......... Карни, занимавший пост управляющего Банка Англии во время Брексита, когда Великобритания обсуждала выход из ЕС, заявил, что стал свидетелем опасности сепаратистских движений.
Он сказал, что происходящее в Альберте "очень напоминает" ситуацию.
«Я своими глазами видел, что продают на этих референдумах. Что всё будет легко. Что вы сможете сохранить свой паспорт, свою валюту. Что вы сможете оставаться в стране и одновременно покидать её».
в лютому 2022 можна було б відкрити кордони і дружно відступити до витоків Дунаю під прикриттям ЗСУ, тоді б
Ти ясно що поїхав би . А скільки б інших (і куди?) поїхало б? Може вони в більшості все ж залишились? Я так розумію на їх незавидну долю ти б сказав «самі собі винуваті», так? Модерація, у нас давно заклик до капітуляції (зараз вже не перебільшено, а буквально) став дозволятись?
Ты уже забыла как тебя наказывали в мужском туалете училища за патологическую твою страсть стучать начальству за всё и про всех?
shapo написав:уехав из Израиля я помогаю ему сохранить деньги на вооружение перестав получать начисляемые мне как пенсу пособия по старости,соцнадбавку и квартирные
А від української пенсії ти також відмовився? Ти звідси також поїхав, тай пенси тобі подякують ... особливо Лад , для якого вбивство 277 000 євреїв в Чехії це незначна подія.... бо євреїв він за людей не рахує...
В 20 лет ума нет и не будет. На территории Украины нацистами было уничтожено около 1,5 млн. евреев. Львовское гетто было одним из крупнейших в Европе и третьим по величине на территории СССР (после Минского и Кишиневского). В нем погибло более 130 000 евреев. По оценкам историков, митрополит Андрей Шептицкий вместе со своим братом Климентием лично и через созданную ими сеть спас от 150 до более чем 200 евреев. Большинство из спасенных были детьми. Около 15 человек (включая взрослых, раввинов и их семьи) митрополит укрывал непосредственно в своей личной резиденции при соборе Святого Юра во Львове. Ваши родственники спасли/помогли скрыться хоть одному? Или участвовали в львовском погроме, охране гетто или были "шмальцовниками"?
Его родственники на вышке в тулупе с ППШ в Перми и Инте за репресированными земляками в прицел всю ВОВ пронаблюдали Да и потом наверно лет ...надцать ещё там грамоты с московской области за хорошую работу получали