RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 18245182461824718248
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 22:56

Пока что около 16.00:
Ігор Терехов
За уточненою інформацією нашого Ситуаційного центру, ворог завдав ударів по Харкову 7 КАБами, влучання були у трьох районах - Київському, Основʼянському та Новобаварському.

На дану хвилину відомо про 32-х постраждалих. Загинув один - 15-річний хлопець.

На місцях прильотів комунальні служби міста ліквідовують наслідки обстрілів.
164Kviews 17:59
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40985
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 23:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну


Надеюсь, что это неудачная гипербола.


Там весь летусрок «невдала гіпербола». Від «всі стрибають з потяга по дорозі на полігон», до «всі біжать штурмувати західний кордон»

Готуємось до масованого обстрілу. Накоплено великий бк у орків.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19496
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2634 раз.
 
Профіль
 
7
8
6
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 23:36

Hotab
7 КАБов за полчаса ещё не массовый?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40985
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 23:48

Краткое содержание
- Юридическая фирма обвиняемого сообщила, что прокуратура вручила обвинительное заключение в среду.
- Прокуратура утверждает, что он координировал действия команды яхтсменов, заложивших взрывчатку.
- Сергей К. отрицает свою причастность.
БЕРЛИН, 1 июля (Reuters) - Главный прокурор Германии предъявил обвинение гражданину Украины в связи со взрывами 2022 года, которые парализовали газопровод «Северный поток» под Балтийским морем, приблизив к судебному разбирательству одно из самых политически чувствительных дел о саботаже в Европе.
.........
Прокуратура и суд подозревают, что экипаж «Андромеды» состоял из координатора, капитана, четырех глубоководных водолазов и специалиста по взрывчатым веществам. Они утверждают, что Сергей К. подозревается в том, что выполнял функции координатора и руководителя группы на борту, а не водолаза или специалиста по взрывчатым веществам.
........
В судебных документах, на которые ссылается постановление суда, подозреваемый описывается как гражданин Украины, который на тот момент являлся офицером подразделения спецназа Украины.
Он был арестован в Италии в августе прошлого года и перевезен в Германию в ноябре, где судья привел в действие немецкий ордер на арест.
https://www.reuters.com/world/germany-indicts-ukrainian-over-nord-stream-pipeline-blasts-german-media-report-2026-07-01/
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40985
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 23:50

  ЛАД написав:Hotab
7 КАБов за полчаса ещё не массовый?

То трохи інше.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19496
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2634 раз.
 
Профіль
 
7
8
6
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 00:00

Краткое содержание
- Ормузский пролив — центр технических дискуссий в Катаре.
- Иран также уделяет приоритетное внимание разблокировке замороженных активов.
- Вэнс дает понять, что войска не вернутся на войну без четкой цели.
- Визит американских посланников заложил основу для переговоров, сообщает источник.
- Источник сообщает, что интенсивная дипломатическая работа по Ливану продолжается.
ДОХА/ДУБАЙ/ВАШИНГТОН, 1 июля (Reuters) - Иран и Соединенные Штаты завершили в среду раунд непрямых переговоров, не обнаружив никаких признаков продвижения к прочному миру, сосредоточившись вместо этого на вопросах, которые, как предполагалось, были урегулированы две недели назад.
Источники сообщили, что переговорщики от двух стран провели два дня в Дохе, обсуждая морские перевозки в Ормузском проливе и финансовые стимулы для Ирана — два основных пункта первоначального соглашения, подписанного ими в июне, — вместо более сложных вопросов, которые должны были быть урегулированы в рамках этого соглашения.
В Вашингтоне президент США Дональд Трамп заявил, что обе стороны добиваются прогресса в вопросе возможных ограничений иранской ядерной программы — главной причины, по которой он начал войну в феврале. «Денуклеаризация Ирана идет хорошо», — сказал он журналистам. «У них были очень хорошие встречи, и мы посмотрим, что будет дальше».
Однако источники сообщили, что ядерная программа не обсуждалась на переговорах, которые носили технический характер.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что этот вопрос будет рассмотрен позже. «Очевидно, нас беспокоит ядерная проблема, и мы начнем обсуждать ее», — сказал он журналистам.
Стороны не встречались лично, а взаимодействовали отдельно с посредниками из Катара и Пакистана.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/us-iran-enter-technical-talks-secure-peace-deal-restart-shipping-2026-07-01/
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40985
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 00:07

  yanyura написав:Щось ніхто не прокоментував цю новину:
Зображення
https://www.profinance.ru/urals/

Там странные цифры.
На https://ru.investing.com/commodities/ и Блумберге (https://www.bloomberg.com/markets/commodities) показывает немного не такие: Brent 71,14 и 71,23; WTI - 68,04 и 68,58, соответственно.
Возможно, другие контракты?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40985
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 00:39

Канадцы по всей стране собираются, чтобы отметить День Канады, годовщину со дня основания государства 159 лет назад. Но за праздничными мероприятиями скрываются две проблемы, проверяющие единство страны.

В западной провинции Альберта набирает обороты неспокойное сепаратистское движение, и через несколько месяцев жители Альберты примут участие в референдуме по вопросу о суверенитете провинции.

В Квебеке в настоящее время лидирует в опросах общественного мнения перед предстоящими провинциальными выборами партия «Партия Квебекуа», выступающая за суверенитет. В случае победы партия пообещала провести третий референдум о независимости к 2030 году.
..........
Квебек, провинция с преимущественно франкоязычным населением, яростно защищает свою самобытность и культуру как отдельное общество и дважды проводил референдумы — в 1980 и 1995 годах — по вопросу о том, следует ли добиваться независимости.

Согласно опросам общественного мнения, поддержка независимости составляет около 30%, и этот показатель практически не изменился за последние несколько лет.
.........
В Альберте разворачивается другая дискуссия.

В результате инициативы граждан жители Альберты 19 октября проголосуют за то, хотят ли они остаться в составе Канады или провести обязательное голосование по вопросу отделения позднее.

Согласно опросам, поддержка сторонников выхода из ЕС составляет от 25% до 30%.

Многие сторонники этого движения утверждают, что богатая энергоресурсами провинция долгое время игнорировалась лицами, принимающими решения в Оттаве, столице страны, и что федеральная экологическая политика препятствовала способности Альберты строить трубопроводы и осваивать свои природные ресурсы.
.........
Карни, занимавший пост управляющего Банка Англии во время Брексита, когда Великобритания обсуждала выход из ЕС, заявил, что стал свидетелем опасности сепаратистских движений.

Он сказал, что происходящее в Альберте "очень напоминает" ситуацию.

«Я своими глазами видел, что продают на этих референдумах. Что всё будет легко. Что вы сможете сохранить свой паспорт, свою валюту. Что вы сможете оставаться в стране и одновременно покидать её».
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cwykxwd43pwo
Что-то мне это напоминает.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40985
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 00:49

  Hotab написав:Letusrock


в лютому 2022 можна було б відкрити кордони і дружно відступити до витоків Дунаю під прикриттям ЗСУ, тоді б


Ти ясно що поїхав би . А скільки б інших (і куди?) поїхало б? Може вони в більшості все ж залишились?
Я так розумію на їх незавидну долю ти б сказав «самі собі винуваті», так?
Модерація, у нас давно заклик до капітуляції (зараз вже не перебільшено, а буквально) став дозволятись?

Ты уже забыла как тебя наказывали в мужском туалете училища за патологическую твою страсть стучать начальству за всё и про всех?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6001
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 392 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 00:55

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  shapo написав:уехав из Израиля я помогаю ему сохранить деньги на вооружение перестав получать начисляемые мне как пенсу пособия по старости,соцнадбавку и квартирные
А від української пенсії ти також відмовився? Ти звідси також поїхав, тай пенси тобі подякують ... особливо Лад , для якого вбивство 277 000 євреїв в Чехії це незначна подія.... бо євреїв він за людей не рахує...

В 20 лет ума нет и не будет.
На территории Украины нацистами было уничтожено около 1,5 млн. евреев.
Львовское гетто было одним из крупнейших в Европе и третьим по величине на территории СССР (после Минского и Кишиневского). В нем погибло более 130 000 евреев.
По оценкам историков, митрополит Андрей Шептицкий вместе со своим братом Климентием лично и через созданную ими сеть спас от 150 до более чем 200 евреев. Большинство из спасенных были детьми. Около 15 человек (включая взрослых, раввинов и их семьи) митрополит укрывал непосредственно в своей личной резиденции при соборе Святого Юра во Львове.
Ваши родственники спасли/помогли скрыться хоть одному? Или участвовали в львовском погроме, охране гетто или были "шмальцовниками"?

Его родственники на вышке в тулупе с ППШ в Перми и Инте за репресированными земляками в прицел всю ВОВ пронаблюдали
Да и потом наверно лет ...надцать ещё там грамоты с московской области за хорошую работу получали
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6001
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 392 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 18245182461824718248
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
2 43624
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 44694
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 351896
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4549)
02.07.2026 00:28
Ринок ОВДП (11728)
01.07.2026 21:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.