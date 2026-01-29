Канадцы по всей стране собираются, чтобы отметить День Канады, годовщину со дня основания государства 159 лет назад. Но за праздничными мероприятиями скрываются две проблемы, проверяющие единство страны.
В западной провинции Альберта набирает обороты неспокойное сепаратистское движение, и через несколько месяцев жители Альберты примут участие в референдуме по вопросу о суверенитете провинции.
В Квебеке в настоящее время лидирует в опросах общественного мнения перед предстоящими провинциальными выборами партия «Партия Квебекуа», выступающая за суверенитет. В случае победы партия пообещала провести третий референдум о независимости к 2030 году. .......... Квебек, провинция с преимущественно франкоязычным населением, яростно защищает свою самобытность и культуру как отдельное общество и дважды проводил референдумы — в 1980 и 1995 годах — по вопросу о том, следует ли добиваться независимости.
Согласно опросам общественного мнения, поддержка независимости составляет около 30%, и этот показатель практически не изменился за последние несколько лет. ......... В Альберте разворачивается другая дискуссия.
В результате инициативы граждан жители Альберты 19 октября проголосуют за то, хотят ли они остаться в составе Канады или провести обязательное голосование по вопросу отделения позднее.
Согласно опросам, поддержка сторонников выхода из ЕС составляет от 25% до 30%.
Многие сторонники этого движения утверждают, что богатая энергоресурсами провинция долгое время игнорировалась лицами, принимающими решения в Оттаве, столице страны, и что федеральная экологическая политика препятствовала способности Альберты строить трубопроводы и осваивать свои природные ресурсы. ......... Карни, занимавший пост управляющего Банка Англии во время Брексита, когда Великобритания обсуждала выход из ЕС, заявил, что стал свидетелем опасности сепаратистских движений.
Он сказал, что происходящее в Альберте "очень напоминает" ситуацию.
«Я своими глазами видел, что продают на этих референдумах. Что всё будет легко. Что вы сможете сохранить свой паспорт, свою валюту. Что вы сможете оставаться в стране и одновременно покидать её».
у Дарницькому районі часткові руйнування зафіксовано у житлових п’яти-, дев’ятиповерхівці, на верхніх поверхах 16-поверхівки і приватних будинках. Міський голова Віталій Кличко уточнив, що там сталося руйнування з першого до шостого поверху дев’ятиповерхового житлового будинку.
У Шевченківському районі сталася пожежа на спільній покрівлі семиповерхового житлового будинку й готелю. Зафіксовані також руйнування п’ятиповерхівки, загоряння в житловій п’ятиповерхівці та в триповерховій нежитловій будівлі.
Кличко уточнив, що пошкоджена будівля, де знаходиться підстанця швидкої допомоги. Поранено пʼятьох медиків і водіїв підстанції.
У Голосіївському районі сталася пожежа на технічному поверсі 16-поверхівки.
Печерський район – зафіксовано руйнування та пожежу в житловій дев’ятиповерхівці.
В Оболонському районі сталася пожежа на території складського майданчика. Звідти до найближчого пожежного підрозділу люди принесли постраждалого, йому рятувальники надали першу домедичну допомогу.
У Святошинському районі пошкоджені два приватних житлових будинки. У Деснянському – житлову дев’ятиповерхівку.
ОНОВЛЕНО о 6:58. Кількість загиблих у Києві зросла до 10, повідомив Кличко.
ОНОВЛЕНО о 7:22. За іформацією Тимура Ткаченка, станом на 07:00 зафіксовано пошкодження та руйнування на понад 30 локаціях в усіх районах Києва.
"Є дуже значні прямі прильоти по житлових будинках, де з-під завалів, на жаль, деблокують у тому числі загиблих", – зазначив Ткаченко.
ЛАД написав:И не стоит раздирать сравнительно недавние и ещё не зажившие раны. Когда ещё живы люди (или их дети), для которых это личная память.
Насправді польським політикам вдалося радикалізувати саме молодь, для якої всі ці події далека історія, але її подали таким чином, що:
акож протягом останнього року кількість поляків, які негативно ставляться до українців, зросла з 27% до 30%, а частка тих, хто добре – зменшилася з 25% до 23%. Проте найбільш тривожно виглядають вікові зміни у ставленні до українців, зазначають автори дослідження. Якщо у групі людей середнього та старшого віку, яким понад 45 років, позитивна думка про українців все ще переважає над негативною, то серед молоді навпаки: лише 16% мають гарне ставлення, натомість 37% – погане. https://texty.org.ua/fragments/114385/u ... ytuvannya/
Я в 90-ті мав спілкування з депортованими з України поляками, так вони мали переважно претензії до сталіна та комуністів своїх і радянських, а тепер то з власних політичних та економічних мотивів:
Польща реалізує амбіції щодо створення на базі своєї економіки "військового бастіону" ЄС на "східному фланзі". Цей "бастіон" формуватиметься з двох учасників за принципом "Лицарський замок - передмістя або передполе". Роль "Лицарського/шляхетського замку", Польща, звісно, відводить собі. А Україні - роль "Передмістя/Передполя/Прикордонного буфера". Що, до речі, відповідає історичним традиціям відносин двох держав. Зрозуміло, це не подобається нашим політичним елітам, тому що йдеться про те, куди підуть фінансові потоки на десятки мільярдів євро і хто цими потоками керуватиме. Історичний ресентимент у вигляді назв - це спроба вказати партнерам на те, "що ці точки наші і ми їх пасемо". Це таке "порикування", але "порикування" в одній історичній "упряжці", оскільки стратегія спільна і визначається вона в Брюсселі. Тобто вирішується, хто стане "лід-догом" у рамках цієї стратегії і абсорбує європейський фінансовий потік. https://opinions.glavred.net/pochemu-po ... 72351.html
Ой+ написав:Насправді польським політикам вдалося радикалізувати саме молодь, для якої всі ці події далека історія, але її подали таким чином, що:
Роблять те саме що робилося в Україні у внутрішній політиці У зовнішній поляки показали майстер клас дипломатії на довгій дистанції Коли Україна була багатовекторна, і був ризик зміцнення її стосунків з москвою - вони казали що не мають суттєвих претензій до Бандери щоб підіграти помаранчево-націоналістичним силам. Зараз (ну починаючи з 2016), коли політичні мости на Схід спалені, будуть все більше і більше ментально довбати українську політику, так як навіть Орбану не снилося
Letusrock написав:це гілка нагадує зборище 80-річних дідів з Політбюро пізнього совка. Будь-яка гостра тема, чи погляд з несподіваного кута вприймається вкрай вороже. Тут вітається тільки перепощування офіційних новин про падіння ракет та шахедів, прогнози про розвал рф, бурмотіння про "путін винен", "у нас немає вибору", "неначасі", "одиничні випадки". Євреї з адміністрації львівського гетто теж відкидали реальність і вірили що за ними вагони не прийдуть, а чутки про газенвагени називали польським іпсо
А що ти пропонуєш? Можна конкретику? Мені теж не подобаються переможні реляції деяких осіб в тилу. Але можна трохи конкретики? Так мені не подобаються методи мобілізації. Мені не подобаються методи "Скелі". Але поки тебе не бусифікують, ти до мене не прийдеш. А половина тих, кого бусифікували - сїбеться в СЗЧ, якщо не буде ризику переведення в "Скелі". Такі реалії сьогодення.
Ой+ написав:Насправді польським політикам вдалося радикалізувати саме молодь, для якої всі ці події далека історія, але її подали таким чином, що:
Роблять те саме що робилося в Україні у внутрішній політиці У зовнішній поляки показали майстер клас дипломатії на довгій дистанції Коли Україна була багатовекторна, і був ризик зміцнення її стосунків з москвою - вони казали що не мають суттєвих претензій до Бандери щоб підіграти помаранчево-націоналістичним силам. Зараз (ну починаючи з 2016), коли політичні мости на Схід спалені, будуть все більше і більше ментально довбати українську політику, так як навіть Орбану не снилося
Так его в то время особо и не выпячивали. А сейчас - вот-так вот демонстративно - зачем