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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18247182481824918250>
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 09:20

  ЛАД написав:
Краткое содержание
- Юридическая фирма обвиняемого сообщила, что прокуратура вручила обвинительное заключение в среду.
- Прокуратура утверждает, что он координировал действия команды яхтсменов, заложивших взрывчатку.
- Сергей К. отрицает свою причастность.
БЕРЛИН, 1 июля (Reuters) - Главный прокурор Германии предъявил обвинение гражданину Украины в связи со взрывами 2022 года, которые парализовали газопровод «Северный поток» под Балтийским морем, приблизив к судебному разбирательству одно из самых политически чувствительных дел о саботаже в Европе.
.........
Прокуратура и суд подозревают, что экипаж «Андромеды» состоял из координатора, капитана, четырех глубоководных водолазов и специалиста по взрывчатым веществам. Они утверждают, что Сергей К. подозревается в том, что выполнял функции координатора и руководителя группы на борту, а не водолаза или специалиста по взрывчатым веществам.
........
В судебных документах, на которые ссылается постановление суда, подозреваемый описывается как гражданин Украины, который на тот момент являлся офицером подразделения спецназа Украины.
Он был арестован в Италии в августе прошлого года и перевезен в Германию в ноябре, где судья привел в действие немецкий ордер на арест.
https://www.reuters.com/world/germany-indicts-ukrainian-over-nord-stream-pipeline-blasts-german-media-report-2026-07-01/

Мені в цій історії не вяжеться декілька моментів. Якщо ці люди були спеціалістами високого класу і працювали на ГУР чи СБУ, здійснили таку потужну диверсію - то чому вони лишилися жити в ЄС? Це ж ніхера не лоігчно виглядає...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 09:24

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:>>> Але поки тебе не бусифікують, ти до мене не прийдеш.
А почему так случилось? Что после 22го поменялось? - не в том-ли дело, что пэрэсичный - смотря на того же "слепого" Шабунина - думает "а лично мне - оно, что, больше всех надо?"?..

Помінялося. Добровольці пішли в армії. Уйобки зїбалися.
Лишилося болото. Його поки не заворушиш - то не заворушиться.
Чи може раптом ти в 22 прагнув в армію, тебе не взяли - і ти зїбався?

Не, у меня проще: посмотрел вокруг - и думаю "а лично мне - оно, что, больше всех надо?"?.. И в полном соответствии с ЗУоВС - решил в более безопасное (от непонятных людей без документов) перебраться.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 09:33

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  shapo написав:уехав из Израиля я помогаю ему сохранить деньги на вооружение перестав получать начисляемые мне как пенсу пособия по старости,соцнадбавку и квартирные
А від української пенсії ти також відмовився? Ти звідси також поїхав, тай пенси тобі подякують ... особливо Лад , для якого вбивство 277 000 євреїв в Чехії це незначна подія.... бо євреїв він за людей не рахує...
В 20 лет ума нет и не будет.
На территории Украины нацистами было уничтожено около 1,5 млн. евреев.
Львовское гетто было одним из крупнейших в Европе и третьим по величине на территории СССР (после Минского и Кишиневского). В нем погибло более 130 000 евреев.
По оценкам историков, митрополит Андрей Шептицкий вместе со своим братом Климентием лично и через созданную ими сеть спас от 150 до более чем 200 евреев. Большинство из спасенных были детьми. Около 15 человек (включая взрослых, раввинов и их семьи) митрополит укрывал непосредственно в своей личной резиденции при соборе Святого Юра во Львове.
Ваши родственники спасли/помогли скрыться хоть одному? Или участвовали в львовском погроме, охране гетто или были "шмальцовниками"?
1 Я не знаю , може й завалив мій дід військовий СРСР- якогось єврея штандартенфюрера
А дід УПА - єврея комісара в шкірянці......
Але суть в тому що тоді стріляли не по паспорту-тоді стріляли по ворогу.... І якщо єврей був серед ворогів-то його знищували.
2 Тепер ти пояснюй
а - ти розумієш що для німців в Чехії ворогами були Євреї?
б - що для педераційників сьогодні - вороги Українці.
Тому, якби ми пішли шляхом Чехії і здались , то в нас педераційники винищи ли б більше навіть у відсотковому виразі ніж знищили німці Євреїв

Це хоч колись залізе в твою тупу парторгську макітру?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 09:46

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:Не, у меня проще: посмотрел вокруг - и думаю "а лично мне - оно, что, больше всех надо?"?.. И в полном соответствии с ЗУоВС - решил в более безопасное (от непонятных людей без документов) перебраться.

Давай так - Зеленський ......

Да, анти-Мидас - он такой...
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 09:47

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:...........
А від української пенсії ти також відмовився? Ти звідси також поїхав, тай пенси тобі подякують ... особливо Лад , для якого вбивство 277 000 євреїв в Чехії це незначна подія.... бо євреїв він за людей не рахує...
В 20 лет ума нет и не будет.
На территории Украины нацистами было уничтожено около 1,5 млн. евреев.
Львовское гетто было одним из крупнейших в Европе и третьим по величине на территории СССР (после Минского и Кишиневского). В нем погибло более 130 000 евреев.
По оценкам историков, митрополит Андрей Шептицкий вместе со своим братом Климентием лично и через созданную ими сеть спас от 150 до более чем 200 евреев. Большинство из спасенных были детьми. Около 15 человек (включая взрослых, раввинов и их семьи) митрополит укрывал непосредственно в своей личной резиденции при соборе Святого Юра во Львове.
Ваши родственники спасли/помогли скрыться хоть одному? Или участвовали в львовском погроме, охране гетто или были "шмальцовниками"?
1 Я не знаю , може й завалив мій дід військовий СРСР- якогось єврея штандартенфюрера
А дід УПА - єврея комісара в шкірянці......
Але суть в тому що тоді стріляли не по паспорту-тоді стріляли по ворогу.... І якщо єврей був серед ворогів-то його знищували.
2 Тепер ти пояснюй
а - ти розумієш що для німців в Чехії ворогами були Євреї?
б - що для педераційників сьогодні - вороги Українці.
Тому, якби ми пішли шляхом Чехії і здались , то в нас педераційники винищи ли б більше навіть у відсотковому виразі ніж знищили німці Євреїв

Це хоч колись залізе в твою тупу парторгську макітру?

Согласен, ваша тупость беспредельна.
Весь пост - исключительный бред.
"для німців в Чехії ворогами були Євреї" - чистый бред. Какими "ворогами"?
Они оказывали или хотя бы могли оказать сопротивление?
Еврей штандартенфюрер - это ваши фантазии?
А нацисты уничтожали евреев как раз "по паспорту".
Ну а то, что "в нас педераційники винищи ли б більше навіть у відсотковому виразі ніж знищили німці Євреїв", даже комментировать нечего.
Нацистами и их пособниками было уничтожено около 67% (двое из трех) европейских евреев.
До прихода Гитлера к власти в 1933 году еврейское население Европы составляло примерно 9,5 миллиона человек. В ходе Холокоста было убито около 6 миллионов человек.
Уровень смертности по странам Европы сильно различался:
- Польша, Прибалтика, Германия, Австрия, Греция: уничтожено около 90% еврейского населения.
- Нидерланды: погибло около 80% евреев.
- СССР (оккупированные территории): уничтожено порядка 30–40% от общего числа (многие успели эвакуироваться вглубь страны).
- Франция и Италия: нацистам не удалось реализовать план полностью, погибло около 25% еврейского населения.
- Дания: благодаря усилиям местного сопротивления удалось спасти более 90% общины.

Так как ваши родственники спасли/помогли скрыться хоть одному еврею? Или участвовали в львовском погроме, охране гетто или были "шмальцовниками"?
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 02 лип, 2026 09:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 09:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:"для німців в Чехії ворогами були Євреї" - чистый бред. Какими "ворогами"?
Такими самими як Українці в Бучі для педераційників..

Так для довідки про те чи були Українці ворогами для чекістів педерації часів Голодомору і чи могли селяни відбитись?

Тому йди й обговори з шапо були євреї ворогами для німців і німці ворогами для євреїв
а також згадай
чи були євреї спортсмени на Олімпіаді-ворогами для арабів і чи могли вони створити опір
і чи були для мосаду ворогами араби які розстріляли єврейську збірну..

Ти настільки протух, що вже генеруєш кінчену маячню з надутими щоками як членін на броньовику...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 09:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Від «всі стрибають з потяга по дорозі на полігон»

і саме тому кількість СЗЧ була 200-300 тисяч ще рік тому, бо "лиш одиниці стрибають"))
  Hotab написав:заклик до капітуляції
якщо вже гіперболізовувати по максимуму то при евакуації: народ захищений, ЗСУ збережено, мудрі вожді в безпеці, вороги корчаться в радіаційному попелі після підірваних АЕС. Де тут капітуляція?
Востаннє редагувалось Letusrock в Чет 02 лип, 2026 10:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 09:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Надеюсь, что это неудачная гипербола.
Хотя бы потому, что это не реально.
Европа не приняла бы 40 или даже 20 млн. беженцев (предположим, что половина решила бы остаться). Боюсь, в таком варианте ЗСУ пришлось бы не сдерживать наступление росс. агрессора, а с боями прорывать оборону Европы

може вдала, може і ні.
Але з мовчазною покірністю приймати на себе роль червяка на гачку для щуки якось не то.
От будівельник прийняв що "ми" віддаємо життя в обмін на гроші (вчорашній коментар). Тільки підозрюю що в цьому "Ми" він себе з синами не бачить
  ЛАД написав: в таком варианте ЗСУ пришлось бы не сдерживать наступление росс. агрессора, а с боями прорывать оборону Европы
якщо відкинути емоції то думаю це в сто разів було б легше зробити, ніж десятиліттями воювати наодинці проти рф, Ірану та Пн.Кореї
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 10:15

і не подякував

  shapo написав:
  Banderlog написав:
  shapo написав:
Спасибо огромное,теперь там все пойдет легче и быстрее после такого напутствия
торопиться нє надо. Ви ж 70 років воюєте на відміну від України? :lol: то ще з 3 погоди не зроблять


За 78 лет мир сильно изменился. Исчез основной спонсор арабского террора СССР ,ему на смену пришел Иран. В Ираке,Сирии и Ливане тоже внутри стран ситуация поменялась как и Израиль стал другим.
Так что придется поспешить не только Израилю ,но и Украине которой надо менять уставших бандерлогов на песикотов,а они не идут родину защищать,только могут ее любить подальше от нуля

і не подякував
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 10:25

парагвайські?

  Banderlog написав:
  pesikot написав:

Тут цікаве питання, звідки ти запропонував переходити до оборони ? По Збручу ?

а для мене більш цікаво, які втрати у війні ти вважаєш прийнятними?
Чи мож ми за цєной нє постоім?

парагвайські?
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