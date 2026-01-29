Краткое содержание - Юридическая фирма обвиняемого сообщила, что прокуратура вручила обвинительное заключение в среду. - Прокуратура утверждает, что он координировал действия команды яхтсменов, заложивших взрывчатку. - Сергей К. отрицает свою причастность. БЕРЛИН, 1 июля (Reuters) - Главный прокурор Германии предъявил обвинение гражданину Украины в связи со взрывами 2022 года, которые парализовали газопровод «Северный поток» под Балтийским морем, приблизив к судебному разбирательству одно из самых политически чувствительных дел о саботаже в Европе. ......... Прокуратура и суд подозревают, что экипаж «Андромеды» состоял из координатора, капитана, четырех глубоководных водолазов и специалиста по взрывчатым веществам. Они утверждают, что Сергей К. подозревается в том, что выполнял функции координатора и руководителя группы на борту, а не водолаза или специалиста по взрывчатым веществам. ........ В судебных документах, на которые ссылается постановление суда, подозреваемый описывается как гражданин Украины, который на тот момент являлся офицером подразделения спецназа Украины. Он был арестован в Италии в августе прошлого года и перевезен в Германию в ноябре, где судья привел в действие немецкий ордер на арест.
Мені в цій історії не вяжеться декілька моментів. Якщо ці люди були спеціалістами високого класу і працювали на ГУР чи СБУ, здійснили таку потужну диверсію - то чому вони лишилися жити в ЄС? Це ж ніхера не лоігчно виглядає...
_hunter написав:>>> Але поки тебе не бусифікують, ти до мене не прийдеш. А почему так случилось? Что после 22го поменялось? - не в том-ли дело, что пэрэсичный - смотря на того же "слепого" Шабунина - думает "а лично мне - оно, что, больше всех надо?"?..
Помінялося. Добровольці пішли в армії. Уйобки зїбалися. Лишилося болото. Його поки не заворушиш - то не заворушиться. Чи може раптом ти в 22 прагнув в армію, тебе не взяли - і ти зїбався?
Не, у меня проще: посмотрел вокруг - и думаю "а лично мне - оно, что, больше всех надо?"?.. И в полном соответствии с ЗУоВС - решил в более безопасное (от непонятных людей без документов) перебраться.
shapo написав:уехав из Израиля я помогаю ему сохранить деньги на вооружение перестав получать начисляемые мне как пенсу пособия по старости,соцнадбавку и квартирные
А від української пенсії ти також відмовився? Ти звідси також поїхав, тай пенси тобі подякують ... особливо Лад , для якого вбивство 277 000 євреїв в Чехії це незначна подія.... бо євреїв він за людей не рахує...
В 20 лет ума нет и не будет. На территории Украины нацистами было уничтожено около 1,5 млн. евреев. Львовское гетто было одним из крупнейших в Европе и третьим по величине на территории СССР (после Минского и Кишиневского). В нем погибло более 130 000 евреев. По оценкам историков, митрополит Андрей Шептицкий вместе со своим братом Климентием лично и через созданную ими сеть спас от 150 до более чем 200 евреев. Большинство из спасенных были детьми. Около 15 человек (включая взрослых, раввинов и их семьи) митрополит укрывал непосредственно в своей личной резиденции при соборе Святого Юра во Львове. Ваши родственники спасли/помогли скрыться хоть одному? Или участвовали в львовском погроме, охране гетто или были "шмальцовниками"?
1 Я не знаю , може й завалив мій дід військовий СРСР- якогось єврея штандартенфюрера А дід УПА - єврея комісара в шкірянці...... Але суть в тому що тоді стріляли не по паспорту-тоді стріляли по ворогу.... І якщо єврей був серед ворогів-то його знищували. 2 Тепер ти пояснюй а - ти розумієш що для німців в Чехії ворогами були Євреї? б - що для педераційників сьогодні - вороги Українці. Тому, якби ми пішли шляхом Чехії і здались , то в нас педераційники винищи ли б більше навіть у відсотковому виразі ніж знищили німці Євреїв
Це хоч колись залізе в твою тупу парторгську макітру?
_hunter написав:Не, у меня проще: посмотрел вокруг - и думаю "а лично мне - оно, что, больше всех надо?"?.. И в полном соответствии с ЗУоВС - решил в более безопасное (от непонятных людей без документов) перебраться.
budivelnik написав:........... А від української пенсії ти також відмовився? Ти звідси також поїхав, тай пенси тобі подякують ... особливо Лад , для якого вбивство 277 000 євреїв в Чехії це незначна подія.... бо євреїв він за людей не рахує...
В 20 лет ума нет и не будет. На территории Украины нацистами было уничтожено около 1,5 млн. евреев. Львовское гетто было одним из крупнейших в Европе и третьим по величине на территории СССР (после Минского и Кишиневского). В нем погибло более 130 000 евреев. По оценкам историков, митрополит Андрей Шептицкий вместе со своим братом Климентием лично и через созданную ими сеть спас от 150 до более чем 200 евреев. Большинство из спасенных были детьми. Около 15 человек (включая взрослых, раввинов и их семьи) митрополит укрывал непосредственно в своей личной резиденции при соборе Святого Юра во Львове. Ваши родственники спасли/помогли скрыться хоть одному? Или участвовали в львовском погроме, охране гетто или были "шмальцовниками"?
1 Я не знаю , може й завалив мій дід військовий СРСР- якогось єврея штандартенфюрера А дід УПА - єврея комісара в шкірянці...... Але суть в тому що тоді стріляли не по паспорту-тоді стріляли по ворогу.... І якщо єврей був серед ворогів-то його знищували. 2 Тепер ти пояснюй а - ти розумієш що для німців в Чехії ворогами були Євреї? б - що для педераційників сьогодні - вороги Українці. Тому, якби ми пішли шляхом Чехії і здались , то в нас педераційники винищи ли б більше навіть у відсотковому виразі ніж знищили німці Євреїв
Це хоч колись залізе в твою тупу парторгську макітру?
Согласен, ваша тупость беспредельна. Весь пост - исключительный бред. "для німців в Чехії ворогами були Євреї" - чистый бред. Какими "ворогами"? Они оказывали или хотя бы могли оказать сопротивление? Еврей штандартенфюрер - это ваши фантазии? А нацисты уничтожали евреев как раз "по паспорту". Ну а то, что "в нас педераційники винищи ли б більше навіть у відсотковому виразі ніж знищили німці Євреїв", даже комментировать нечего.
Нацистами и их пособниками было уничтожено около 67% (двое из трех) европейских евреев. До прихода Гитлера к власти в 1933 году еврейское население Европы составляло примерно 9,5 миллиона человек. В ходе Холокоста было убито около 6 миллионов человек. Уровень смертности по странам Европы сильно различался: - Польша, Прибалтика, Германия, Австрия, Греция: уничтожено около 90% еврейского населения. - Нидерланды: погибло около 80% евреев. - СССР (оккупированные территории): уничтожено порядка 30–40% от общего числа (многие успели эвакуироваться вглубь страны). - Франция и Италия: нацистам не удалось реализовать план полностью, погибло около 25% еврейского населения. - Дания: благодаря усилиям местного сопротивления удалось спасти более 90% общины.
Так как ваши родственники спасли/помогли скрыться хоть одному еврею? Или участвовали в львовском погроме, охране гетто или были "шмальцовниками"?
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 02 лип, 2026 09:58, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:"для німців в Чехії ворогами були Євреї" - чистый бред. Какими "ворогами"?
Такими самими як Українці в Бучі для педераційників..
Так для довідки про те чи були Українці ворогами для чекістів педерації часів Голодомору і чи могли селяни відбитись?
Тому йди й обговори з шапо були євреї ворогами для німців і німці ворогами для євреїв а також згадай чи були євреї спортсмени на Олімпіаді-ворогами для арабів і чи могли вони створити опір і чи були для мосаду ворогами араби які розстріляли єврейську збірну..
Ти настільки протух, що вже генеруєш кінчену маячню з надутими щоками як членін на броньовику...
ЛАД написав:Надеюсь, что это неудачная гипербола. Хотя бы потому, что это не реально. Европа не приняла бы 40 или даже 20 млн. беженцев (предположим, что половина решила бы остаться). Боюсь, в таком варианте ЗСУ пришлось бы не сдерживать наступление росс. агрессора, а с боями прорывать оборону Европы
може вдала, може і ні. Але з мовчазною покірністю приймати на себе роль червяка на гачку для щуки якось не то. От будівельник прийняв що "ми" віддаємо життя в обмін на гроші (вчорашній коментар). Тільки підозрюю що в цьому "Ми" він себе з синами не бачить
ЛАД написав: в таком варианте ЗСУ пришлось бы не сдерживать наступление росс. агрессора, а с боями прорывать оборону Европы
якщо відкинути емоції то думаю це в сто разів було б легше зробити, ніж десятиліттями воювати наодинці проти рф, Ірану та Пн.Кореї
shapo написав: Спасибо огромное,теперь там все пойдет легче и быстрее после такого напутствия
торопиться нє надо. Ви ж 70 років воюєте на відміну від України? то ще з 3 погоди не зроблять
За 78 лет мир сильно изменился. Исчез основной спонсор арабского террора СССР ,ему на смену пришел Иран. В Ираке,Сирии и Ливане тоже внутри стран ситуация поменялась как и Израиль стал другим. Так что придется поспешить не только Израилю ,но и Украине которой надо менять уставших бандерлогов на песикотов,а они не идут родину защищать,только могут ее любить подальше от нуля