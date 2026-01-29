Мать политика из правящей греческой партии «Новая демократия» скончалась от травм, полученных в результате серии предполагаемых поджогов, направленных против партийных деятелей.



По данным больницы в северном городе Салоники, куда ее доставили, 72-летняя Вагия Нестора получила обширные ожоги и полиорганную недостаточность.



Она получила ранения в результате взрыва и пожара в многоквартирном доме, где проживает ее дочь, Афродити Нестора.



В среду рано утром в Салониках с интервалом в несколько минут произошли три отдельных нападения с использованием бутылок с зажигательной смесью и других самодельных устройств.

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Представители больницы сообщили, что Вагия Нестора была госпитализирована в критическом состоянии с ожогами, покрывающими около 80% ее тела, и скончалась позже, несмотря на интенсивное лечение.



Ее дочь, кандидат от партии, также получила ожоги и отравление дымом и остается в больнице. Отец Афродити Несторы, имеющий сопутствующие заболевания, и двое других жителей также были госпитализированы после того, как у них возникли проблемы с дыханием.



Полиция сообщила, что возле многоквартирного дома были заложены самодельные зажигательные устройства, которые и вызвали взрыв и пожар. Взрыв уничтожил две машины, повредил несколько мотоциклов и причинил значительный ущерб зданию.



Два других нападения были направлены против домов Зисиса Иоакеимовица, председателя административного комитета партии «Новая демократия» в Салониках, и бывшего депутата от «Новой демократии» Савваса Анастасиадиса. В результате этих инцидентов никто не пострадал.



Согласно сообщениям, три нападения произошли в среду в 04:18, 04:23 и 04:35.