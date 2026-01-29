sashaqbl написав:А половина тих, кого бусифікували - сїбеться в СЗЧ, якщо не буде ризику переведення в "Скелі". Такі реалії сьогодення.
Це шлях в нікуди. При таких реаліях замість лояльних громадян можна отримати вороже налаштованих (боюсь що вже отримали). Беремо середньостатистичного російськомовного жителя Сходу чи Одеси. Влада йому пропонує наступне "слухай ми тебе зараз мобілізуємо довічно на війну, а якщо ні, то бусифікуємо і будемо катувати в Скелі чи зробимо одноразовим штурмовиком. бо інакше прийдуть росіяни і теж тебе в гіршому випадку мобілізують чи вбють, якщо незможеш/невстигнеш виїхати". Сучасна людина раціональна та прагматична, це не селяне 15 сторіччя, яким достаньо проповіді чи заспівати пісню про останню вербу.
Это понятно. Исторические воспоминания в публичном пространстве всегда используются для сегодняшней пропаганды и достижения сегодняшних политических целей. А воздействовать на молодёжь легче - она более внушаема и доверчива в силу меньшего опыта. И важнее - молодёжь более активна и возбудима. И "исторические воспоминания" легче исказить и подменить. При необходимости легко можно сместить акценты, что-то подчеркнуть, что-то потерять и "забыть".
Banderlog написав: до чого тут здаватися? Мир заключати треба було ще в січні 2025. Ситуація з того часу не покращується. І жертв війни тільки добавляється. І умови не покращуються. Те за що в 24 тут банили вже офіційна позиція влади. Зупинка по лбз. А з того часу більше за 100 тисяч загинуло.
Ніколи зупинка по лбз не була баном. Але коли державі надали техніки на овердохуя млдр.$, то матч має бути зігран. І надали на овердохуя млрд.$ лише після маршброска з ніхуя немає майже на Харків, і відбиття Київької області. Те що залишали орки при відступі не просто так шуткували "найкращій лендліз". Наразі партія теж не зіграна. Обстріл тилів має бути, не АЗС проблема. Мені стати Летусроком і Шмітом по виразам?
мене в кінці 23 забанили в телеграм на діпстейті за те що написав, що контр наступ завершено і пора переходити до оборони. Не ругайтесь, по крайній мірі зі мною, в мене є певні стереотипи щодо матюків від жінок, тому дуже прошу пані stm трохи менше експресії. Проблема в тім що це вже давно не матч, це перетворюється на боксерський бій початку 20 ст коли бились до нокдауну. Щодо обстрілів тилів то я тільки нагадую вам, що те саме з тилами відбувається у нас. Навіть харків логістично може стати як не островом, то півостровом точно.
ЛАД написав:Надеюсь, что это неудачная гипербола. Хотя бы потому, что это не реально. Европа не приняла бы 40 или даже 20 млн. беженцев (предположим, что половина решила бы остаться). Боюсь, в таком варианте ЗСУ пришлось бы не сдерживать наступление росс. агрессора, а с боями прорывать оборону Европы
може вдала, може і ні. Але з мовчазною покірністю приймати на себе роль червяка на гачку для щуки якось не то.
Это делать, действительно, не стоит. Но возможны более реальные варианты.
От будівельник прийняв що "ми" віддаємо життя в обмін на гроші (вчорашній коментар). Тільки підозрюю що в цьому "Ми" він себе з синами не бачить
По-видимому, так и есть.
ЛАД написав: в таком варианте ЗСУ пришлось бы не сдерживать наступление росс. агрессора, а с боями прорывать оборону Европы
якщо відкинути емоції то думаю це в сто разів було б легше зробити, ніж десятиліттями воювати наодинці проти рф, Ірану та Пн.Кореї
Ну, тут сложно гадать. Разве что быстро захватить, к примеру, Венгрию с Румынией (можно ещё и Болгарию прихватить) и объявить о создании какой-нибудь "Восточноевропейской (укро-румыно-венгерской) империи" и о "добровольном вхождении" в неё венгров и румын. Но, боюсь, Запад не поймёт. Не знаю, решатся ли на военные действия, но санкции были бы такие, что иранские или росс. покажутся детскими шутками.
У Росії натякнули, що Україна могла вперше у бойових умовах застосувати власну балістичну ракету. На це звернув увагу Bloomberg.
У виданні навели заяву Міністерства оборони РФ про те, що протягом останньої доби російська протиповітряна оборона нібито збила "далекобійну оперативно-тактичну ракету", а також сім керованих авіабомб і 602 безпілотники літакового типу.
При цьому російське відомство не назвало тип ракети й не надало жодних додаткових подробиць. Україна також публічно не підтверджувала застосування балістичної ракети. У Bloomberg наголосили, що ця заява з'явилася після того, як українська оборонна компанія Fire Point повідомила, що її балістична ракета FP-9 наближається до етапу льотних випробувань. Зокрема, головний конструктор компанії Денис Штілерман у червні заявляв, що випробування ракети можуть розпочатися цього літа або на початку осені після завершення робіт над її двигуном. За даними Fire Point, FP-9 призначена для ударів углиб території Росії та має дальність близько 850 кілометрів.
"Якщо інформація про бойове застосування підтвердиться, це стане новим етапом у розвитку українських далекобійних засобів ураження власного виробництва, які досі були представлені переважно безпілотниками та крилатими ракетами", - припустили у виданні.
А вообще человечество потихоньку сходит с ума. Терроризм распространяется всё шире.
Мать политика из правящей греческой партии «Новая демократия» скончалась от травм, полученных в результате серии предполагаемых поджогов, направленных против партийных деятелей.
По данным больницы в северном городе Салоники, куда ее доставили, 72-летняя Вагия Нестора получила обширные ожоги и полиорганную недостаточность.
Она получила ранения в результате взрыва и пожара в многоквартирном доме, где проживает ее дочь, Афродити Нестора.
В среду рано утром в Салониках с интервалом в несколько минут произошли три отдельных нападения с использованием бутылок с зажигательной смесью и других самодельных устройств. .......... Представители больницы сообщили, что Вагия Нестора была госпитализирована в критическом состоянии с ожогами, покрывающими около 80% ее тела, и скончалась позже, несмотря на интенсивное лечение.
Ее дочь, кандидат от партии, также получила ожоги и отравление дымом и остается в больнице. Отец Афродити Несторы, имеющий сопутствующие заболевания, и двое других жителей также были госпитализированы после того, как у них возникли проблемы с дыханием.
Полиция сообщила, что возле многоквартирного дома были заложены самодельные зажигательные устройства, которые и вызвали взрыв и пожар. Взрыв уничтожил две машины, повредил несколько мотоциклов и причинил значительный ущерб зданию.
Два других нападения были направлены против домов Зисиса Иоакеимовица, председателя административного комитета партии «Новая демократия» в Салониках, и бывшего депутата от «Новой демократии» Савваса Анастасиадиса. В результате этих инцидентов никто не пострадал.
Согласно сообщениям, три нападения произошли в среду в 04:18, 04:23 и 04:35.
❗️В Измаильском районе из автомата подстрелили водителя, который не остановился по требованию и сбил военнослужащего
В с. Островное 36-летний водитель Mazda проигнорировал требование 50-летнего военнослужащего остановиться, сбил постового и скрылся с места происшествия. После этого солдат открыл огонь по автомобилю из автомата АК-74, произведя пять выстрелов. В результате водитель получил касательное огнестрельное ранение в области правого уха и шеи. Его в состоянии средней тяжести доставили в Измаильскую городскую больницу. Военнослужащий получил травму коленного сустава левой ноги, после оказания медицинской помощи его отправили на дистанционное лечение.
Россия дала понять, что Украина, возможно, впервые применила баллистическую ракету в боевых действиях.
Министерство обороны в Москве заявило, что за последние 24 часа системы ПВО сбили, как оно описало, «оперативно-тактическую ракету большой дальности», а также семь управляемых бомб и 602 беспилотных летательных аппарата.
В сообщении не указывалось, какое именно оружие использовалось, и не предоставлялось никаких дополнительных подробностей. Украина публично не подтверждала применение баллистических ракет.
Это заявление прозвучало после того, как украинская оборонная компания Fire Point сообщила о приближении летных испытаний своей баллистической ракеты FP-9. Главный конструктор Денис Штилерман заявил в июне , что испытания оружия могут начаться этим летом или в начале осени после завершения работ над двигателем ракеты, которая, по словам Fire Point, предназначена для нанесения ударов вглубь территории России с дальностью около 850 километров (528 миль).
Если это подтвердится, запуск баллистической ракеты станет новым шагом в усилиях Киева по расширению своих возможностей по нанесению ударов большой дальности отечественного производства за пределы беспилотников и крылатых ракет. Высокая скорость полета баллистической ракеты сокращает время предупреждения и затрудняет перехват средствами ПВО.
Banderlog написав:торопиться нє надо. Ви ж 70 років воюєте на відміну від України? то ще з 3 погоди не зроблять
За 78 лет мир сильно изменился. Исчез основной спонсор арабского террора СССР ,ему на смену пришел Иран. В Ираке,Сирии и Ливане тоже внутри стран ситуация поменялась как и Израиль стал другим. Так что придется поспешить не только Израилю ,но и Украине которой надо менять уставших бандерлогов на песикотов,а они не идут родину защищать,только могут ее любить подальше от нуля
і не подякував
Зачем постишь этот бред? Когда украинцы извинялись перед евреями или тем более венграми? Кравчук в 1991 и Порошенко в 2015 что-то невнятное пробормотали про вину отдельных украинцев. И здесь же тема "Война Украины с Россией" и вы меня тут хором попрекали что я везде упоминаю Израиль и евреев. Сегодня разве я начал поднимать эту тему? Дремавший антисемитизм тебе покоя не даёт или обычная человеческая зависть ?