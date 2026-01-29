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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18249182501825118252>
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 12:02

  fler написав:..........
https://t.me/bomber_fighter/25776
Коментарі теж прочитала. Там на питання "что дєлать?" більшість відповідає "ти шо прєдлагаєш сдаться? Отдать Крим і Донбас?" Лише одна жінка з Криму писала про мирні перемовини, що треба вирішувати за столом перемовин, а не вбивати людей. Їй відповідали так: "ми хотим міра, а хохли нєт, поетому ми должни отвєчать на іх удари по нам." Особливо подобаються коментарі "ми должни отомстіть хохлам". Шо в голові у таких людей? Як можна на 12-й рік війни досі не зрозуміти хто на кого напав?

Это комменты россиян или наши?
Как-то очень похоже на песикота и шамана. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 12:26

ЛАД

А евро к грн не такой уж дешёвый - около 51. В прошлом году в это же время был в районе 48.


Бензин відпрацював дорогу нафту і дорогий євро зростанням з 55-60 до 75-80.
Зараз і жижа і євро спускаються (спустились).
Доречі ЧГ законодавчо переглядає ціни кожні 2 тижні і 2 останні були «мінус 7 євроцентів» та потім «плюс 1 євро цент». Зараз 1.60 ..
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 12:42

  Hotab написав:ЛАД

А евро к грн не такой уж дешёвый - около 51. В прошлом году в это же время был в районе 48.


Бензин відпрацював дорогу нафту і дорогий євро зростанням з 55-60 до 75-80.
Зараз і жижа і євро спускаються (спустились).
Доречі ЧГ законодавчо переглядає ціни кожні 2 тижні і 2 останні були «мінус 7 євроцентів» та потім «плюс 1 євро цент». Зараз 1.60 ..

Жижа практически отыграла рост из-за войны.
Евро/долл тоже.
Но евро/грн, как и долл/грн за это время подросли.
Так что на снижение цен на бензин рассчитывать можно, но до значений несколько выше, чем были.
Кроме того, у нас цены поднимаются "в соответствии с мировыми" легко, а падают очень неохотно и медленно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 12:44

ЛАД

Так что на снижение цен на бензин рассчитывать можно, но до значений несколько выше, чем были.

То поза сумнівом. Мене б 65 на момент влаштувало. Стела, Без знижок і всіляких купонів. А з ними -десь 60.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 12:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Это комменты россиян или наши?
Как-то очень похоже на песикота и шамана.

Але по факту: хто зараз не хоче миру? Була пропозиція зупинки по ЛБЗ від Зеленського?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 12:50

  Hotab написав:ЛАД

Так что на снижение цен на бензин рассчитывать можно, но до значений несколько выше, чем были.

То поза сумнівом. Мене б 65 на момент влаштувало. Стела, Без знижок і всіляких купонів. А з ними -десь 60.
Такое, наверное, будет. Но не сразу, а постепенно.
Если США-Иран ничего не учудят.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 12:52

  ЛАД написав:
  fler написав:..........
https://t.me/bomber_fighter/25776
Коментарі теж прочитала. Там на питання "что дєлать?" більшість відповідає "ти шо прєдлагаєш сдаться? Отдать Крим і Донбас?" Лише одна жінка з Криму писала про мирні перемовини, що треба вирішувати за столом перемовин, а не вбивати людей. Їй відповідали так: "ми хотим міра, а хохли нєт, поетому ми должни отвєчать на іх удари по нам." Особливо подобаються коментарі "ми должни отомстіть хохлам". Шо в голові у таких людей? Як можна на 12-й рік війни досі не зрозуміти хто на кого напав?

Это комменты россиян или наши?
Как-то очень похоже на песикота и шамана. :)

Ну дуууже смішно, ЛАД..
До речі, на цей обстріл Києва у кацапів ейфорії не помітила. Якщо раніше вони радісно волали "мачіть хахлов" і "так ім і надо", то зараз таких коментарів немає, натомість з'явилися інші - "надо купить гєнєратор", "запастісь дровамі на зіму", "найті домік в дєрєвнє с колодцем", "ета зіма в рф будєт сложной"...
Ось вам ще цікава стаття від БіБіСі:
"Голова "Сбербанку" Герман Греф закликав якнайшвидше припинити бойові дії. Він попередив, що російська економіка не зможе довго існувати в умовах настільки високих відсоткових ставок. За його словами, обсяг інвестицій вже скоротився більш ніж на 14%. Ситуацію також погіршують проблеми на паливному ринку та наслідки українських ударів по енергетичній інфраструктурі.
За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), за останній рік темпи російського наступу скоротилися майже у 16 разів.
Водночас ціна кожного нового просування стрімко зростає: якщо торік на один захоплений квадратний кілометр припадало близько 68 російських втрат, то тепер - майже 1300."
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ ... 5Bisapi%5D
Все не буду цитувати, там багато. Греф, до речі, розумний мужик, провідні науковці часто посилаються на нього.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 12:59

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Это комменты россиян или наши?
Как-то очень похоже на песикота и шамана.

Але по факту: хто зараз не хоче миру? Була пропозиція зупинки по ЛБЗ від Зеленського?
Я не о Зеленском-Путине. Там свои расклады.
Я о рядовых гражданах.
Путин, вроде, тоже "почти" согласен. Только требует ещё остатки Донецкой области.
И разные подходы - Зеленский требует рпв по ЛБЗ до начала переговоров, а Путин после переговоров (по крайней мере, не хочет подвязывать рпв к началу переговоров)
Возможно, стоит начать переговоры даже без рпв. В конце концов, это не мешает воевать и обстреливать РФ. Так же, как не мешает и им.
Конечно, лучше бы остановить боевые действия сразу, но если не получается (враг не согласен), то...
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 13:05

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Это комменты россиян или наши?
Как-то очень похоже на песикота и шамана.

Але по факту: хто зараз не хоче миру? Була пропозиція зупинки по ЛБЗ від Зеленського?

Так, або зупинка по лбз або 40 днів.
Пішли 40 днів, лише 5 сьогодні.
74 ракети сьогодні, я збилася з рахунку на пів ночі, як у спеціаліста питаю як блоднинка, - час здавати Донбас ? )
stm
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 13:05

  fler написав:............
"Голова "Сбербанку" Герман Греф закликав якнайшвидше припинити бойові дії. Він попередив, що російська економіка не зможе довго існувати в умовах настільки високих відсоткових ставок. За його словами, обсяг інвестицій вже скоротився більш ніж на 14%. Ситуацію також погіршують проблеми на паливному ринку та наслідки українських ударів по енергетичній інфраструктурі.
...........
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ ... 5Bisapi%5D
Все не буду цитувати, там багато. Греф, до речі, розумний мужик, провідні науковці часто посилаються на нього.

Греф, действительно, розумний мужик. И у него это не первое высказывание. И не единственное.
Я позавчера приводил его слова тоже - viewtopic.php?p=5966963#p5966963. К сожалению, не он принимает решения по войне.
ЛАД
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