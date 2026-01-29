fler написав:.......... https://t.me/bomber_fighter/25776 Коментарі теж прочитала. Там на питання "что дєлать?" більшість відповідає "ти шо прєдлагаєш сдаться? Отдать Крим і Донбас?" Лише одна жінка з Криму писала про мирні перемовини, що треба вирішувати за столом перемовин, а не вбивати людей. Їй відповідали так: "ми хотим міра, а хохли нєт, поетому ми должни отвєчать на іх удари по нам." Особливо подобаються коментарі "ми должни отомстіть хохлам". Шо в голові у таких людей? Як можна на 12-й рік війни досі не зрозуміти хто на кого напав?
Это комменты россиян или наши? Как-то очень похоже на песикота и шамана.
А евро к грн не такой уж дешёвый - около 51. В прошлом году в это же время был в районе 48.
Бензин відпрацював дорогу нафту і дорогий євро зростанням з 55-60 до 75-80. Зараз і жижа і євро спускаються (спустились). Доречі ЧГ законодавчо переглядає ціни кожні 2 тижні і 2 останні були «мінус 7 євроцентів» та потім «плюс 1 євро цент». Зараз 1.60 ..
А евро к грн не такой уж дешёвый - около 51. В прошлом году в это же время был в районе 48.
Бензин відпрацював дорогу нафту і дорогий євро зростанням з 55-60 до 75-80. Зараз і жижа і євро спускаються (спустились). Доречі ЧГ законодавчо переглядає ціни кожні 2 тижні і 2 останні були «мінус 7 євроцентів» та потім «плюс 1 євро цент». Зараз 1.60 ..
Жижа практически отыграла рост из-за войны. Евро/долл тоже. Но евро/грн, как и долл/грн за это время подросли. Так что на снижение цен на бензин рассчитывать можно, но до значений несколько выше, чем были. Кроме того, у нас цены поднимаются "в соответствии с мировыми" легко, а падают очень неохотно и медленно.
fler написав:.......... https://t.me/bomber_fighter/25776 Коментарі теж прочитала. Там на питання "что дєлать?" більшість відповідає "ти шо прєдлагаєш сдаться? Отдать Крим і Донбас?" Лише одна жінка з Криму писала про мирні перемовини, що треба вирішувати за столом перемовин, а не вбивати людей. Їй відповідали так: "ми хотим міра, а хохли нєт, поетому ми должни отвєчать на іх удари по нам." Особливо подобаються коментарі "ми должни отомстіть хохлам". Шо в голові у таких людей? Як можна на 12-й рік війни досі не зрозуміти хто на кого напав?
Это комменты россиян или наши? Как-то очень похоже на песикота и шамана.
Ну дуууже смішно, ЛАД.. До речі, на цей обстріл Києва у кацапів ейфорії не помітила. Якщо раніше вони радісно волали "мачіть хахлов" і "так ім і надо", то зараз таких коментарів немає, натомість з'явилися інші - "надо купить гєнєратор", "запастісь дровамі на зіму", "найті домік в дєрєвнє с колодцем", "ета зіма в рф будєт сложной"... Ось вам ще цікава стаття від БіБіСі: "Голова "Сбербанку" Герман Греф закликав якнайшвидше припинити бойові дії. Він попередив, що російська економіка не зможе довго існувати в умовах настільки високих відсоткових ставок. За його словами, обсяг інвестицій вже скоротився більш ніж на 14%. Ситуацію також погіршують проблеми на паливному ринку та наслідки українських ударів по енергетичній інфраструктурі. За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), за останній рік темпи російського наступу скоротилися майже у 16 разів. Водночас ціна кожного нового просування стрімко зростає: якщо торік на один захоплений квадратний кілометр припадало близько 68 російських втрат, то тепер - майже 1300." https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ ... 5Bisapi%5D Все не буду цитувати, там багато. Греф, до речі, розумний мужик, провідні науковці часто посилаються на нього.
ЛАД написав:Это комменты россиян или наши? Как-то очень похоже на песикота и шамана.
Але по факту: хто зараз не хоче миру? Була пропозиція зупинки по ЛБЗ від Зеленського?
Я не о Зеленском-Путине. Там свои расклады. Я о рядовых гражданах. Путин, вроде, тоже "почти" согласен. Только требует ещё остатки Донецкой области. И разные подходы - Зеленский требует рпв по ЛБЗ до начала переговоров, а Путин после переговоров (по крайней мере, не хочет подвязывать рпв к началу переговоров) Возможно, стоит начать переговоры даже без рпв. В конце концов, это не мешает воевать и обстреливать РФ. Так же, как не мешает и им. Конечно, лучше бы остановить боевые действия сразу, но если не получается (враг не согласен), то...
fler написав:............ "Голова "Сбербанку" Герман Греф закликав якнайшвидше припинити бойові дії. Він попередив, що російська економіка не зможе довго існувати в умовах настільки високих відсоткових ставок. За його словами, обсяг інвестицій вже скоротився більш ніж на 14%. Ситуацію також погіршують проблеми на паливному ринку та наслідки українських ударів по енергетичній інфраструктурі. ........... https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ ... 5Bisapi%5D Все не буду цитувати, там багато. Греф, до речі, розумний мужик, провідні науковці часто посилаються на нього.
Греф, действительно, розумний мужик. И у него это не первое высказывание. И не единственное. Я позавчера приводил его слова тоже - viewtopic.php?p=5966963#p5966963. К сожалению, не он принимает решения по войне.