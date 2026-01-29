ЛАД написав:

Ой+ написав: ЛАД написав: В Освенциме людей уничтожали. Сколько людей уничтожили в Березі Картузській? В Освенциме людей уничтожали. Сколько людей уничтожили в Березі Картузській?

В фашистських таборах закатували Бандеру Василя і Олександра саме наглядачі поляки https://viche.ck.ua/region/yak-polyaky- ... nyka-ounb/

Та і вже після 2СВ війни поляки далі катували і нищили українців в концтаборах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0 ... 1%96%D1%80 )

А якщо ще згадувати від раньших часів коли вони і саджали масово на палю і четвертували, то рахунки їм можна виставляти значно більші, ніж вони пробують додатково злупити ще з німців. таборах закатували Бандеру Василя і Олександра саме наглядачі полякиТа і вже після 2СВ війни поляки далі катували і нищили українців в концтаборахА якщо ще згадувати від раньших часів коли вони і саджали масово на палю і четвертували, то рахунки їм можна виставляти значно більші, ніж вони пробують додатково злупити ще з німців.

1. Я выделил. И по ссылке не очень понятно - поляки или поляки-фольксдойчі. Но это не очень принципиально.2. По Явожно. Там говорится о катуваннях, но, к сожалению, никаких данных о знищенні. И всё-таки отправляли в лагерь не за национальность. Жестоко было. Но после 2 МВ жестокости было много у всех сторон. И чем больше страна пострадала в войну, тем более жестоко люди вели себя после войны. Американцы пострадали мало, поэтому и вели себя довольно мягко.Это, конечно, не оправдание, но понять можно.3. Я не писал, что поляки ангелы или святые.Более того, когда здесь все были в эйфории от их помощи и готовы были чуть ли не молиться на них, я напоминал, что они далеко не всегда были "большими друзьями". Бывало очень даже наоборот. Тогда меня тоже как-то там клеймили.4. Рахунки выставлять друг другу могут очень многие народы. Но это занятие бесперспективное. Не стоит этим заниматься.И не стоит раздирать сравнительнораны. Когда ещё живы люди (или их дети), для которых этопамять.Войны времён Хмельницкого воспринимаются намного спокойнее, как давняя история. Хотя и их можно раскрутить в массовом сознании при желании обострить отношения.Поляки не правы, когда слишком раскручивают "Волынскую резню".Но и нам не обязательно присваивать звания, которые вызывают подозрения в том, что мы наследуем идеи их врагов.