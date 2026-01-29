1. Я выделил. И по ссылке не очень понятно - поляки или поляки-фольксдойчі. Но это не очень принципиально. 2. По Явожно. Там говорится о катуваннях, но, к сожалению, никаких данных о знищенні. И всё-таки отправляли в лагерь не за национальность. Жестоко было. Но после 2 МВ жестокости было много у всех сторон. И чем больше страна пострадала в войну, тем более жестоко люди вели себя после войны. Американцы пострадали мало, поэтому и вели себя довольно мягко. Это, конечно, не оправдание, но понять можно. 3. Я не писал, что поляки ангелы или святые. Более того, когда здесь все были в эйфории от их помощи и готовы были чуть ли не молиться на них, я напоминал, что они далеко не всегда были "большими друзьями". Бывало очень даже наоборот. Тогда меня тоже как-то там клеймили. 4. Рахунки выставлять друг другу могут очень многие народы. Но это занятие бесперспективное. Не стоит этим заниматься. И не стоит раздирать сравнительно недавние и ещё не зажившие раны. Когда ещё живы люди (или их дети), для которых это личная память. Войны времён Хмельницкого воспринимаются намного спокойнее, как давняя история. Хотя и их можно раскрутить в массовом сознании при желании обострить отношения. Поляки не правы, когда слишком раскручивают "Волынскую резню". Но и нам не обязательно присваивать звания, которые вызывают подозрения в том, что мы наследуем идеи их врагов.
а що Хмельницький? підданий полького короля. (чому у шапо та Лада з іншими претензії до України та українців, а те що нації появились десь після ВФР, спочатку у Франції як французька нація, і поступово поширювалась ця парадигма по світу, і лише в 1900р Міхновський озвучив "Самості́йна Україна", а на ЗУ чомусь пересічені довго вважали себе русинами а не українцями). То претензії мали би виставляти Польщі, так як король був їхній. А потім переметнувся до РІ. Так що одночасно претензії до Росії. Далі знову, міжвоєння і Польща та СРСР. Потім Рейх і СРСР. Далі знову СРСР. Але претензії до України, яка появилася лише в 1991, а вже всім винна покаятися. Любарський і Ко: "за Хазарію отвєтітє"
Востаннє редагувалось flyman в Чет 02 лип, 2026 13:22, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:............ а що Хмельницький? підданий полького короля. (чому у шапо та Лада з іншими претензії до України та українців, а те що нації появились десь після ВФР, спочатку у Франціх, і поступово поширювалась ця парадигма по світу, а в 1900р Міхновський озвучив "Самості́йна Україна", а на ЗУ чомусь пересічені довго вважали себе русинами а не українцями) то претензії мали би виставляти Польщі, так як король був їхній. А потім переметнувся до РІ. Так що одночасно претензії до Росії. Далі знову, міжвоєння і Польща та СРСР. Потім Рейх і СРСР. Далі знову СРСР. Але претензії до України, яка появилася лише в 1991, а вже всім винна покаятися.
1. Я, вроде, выступал против "исторических" претензий и их использования в сегодняшних политических целях. И ни слова не писал о "покаянии" Украины. В отличие от вас. С больной головы на здоровую? 2. Нации в сегодняшнем понимании появились недавно по историческим меркам. Но народы существовали и задолго до того.
Banderlog написав:У відповідь на наші атаки на логістичні об’єкти противник прийняв рішення знищити всі наші прифронтові АЗС. Для цього застосовуються як «Шахеди», так і інші БПЛА крилатого та роторного типу.
Атаки відбуваються у Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях
Цивільні АЗС жодним чином не впливають на військові поставки палива, тому метою атак є тероризування цивільного населення.
Чи залишаться мешканці без бензину? Звичайно, ні. Адже ми українці — знайдемо способи, як організувати логістику, розподіл та продажу пального та заправлятися. З телеграм каналу флеш. На рахунок того що цивільні азс не впливають на військових він збрехав, як і про то що знайдем способи поставок палива.
Савромат в своём обзоре от 30.06 привёл карту где расположены эти заправки и оказалось что они все на трассах между Харьков и Сумами, Полтавой, Днепром. Далее он делает предположение что это размягчение нашей обороны и подготовка к наступлению на Харьков но уже после проведенной в РФ мобилизации. И поясняет что это на случай если ее решать проводить.
в лютому 2022 можна було б відкрити кордони і дружно відступити до витоків Дунаю під прикриттям ЗСУ, тоді б
Ти ясно що поїхав би . А скільки б інших (і куди?) поїхало б? Може вони в більшості все ж залишились? Я так розумію на їх незавидну долю ти б сказав «самі собі винуваті», так? Модерація, у нас давно заклик до капітуляції (зараз вже не перебільшено, а буквально) став дозволятись?
Надеюсь, что это неудачная гипербола. Хотя бы потому, что это не реально. Европа не приняла бы 40 или даже 20 млн. беженцев (предположим, что половина решила бы остаться). Боюсь, в таком варианте ЗСУ пришлось бы не сдерживать наступление росс. агрессора, а с боями прорывать оборону Европы. А вот потери населения, особенно женщин и детей, событие весьма болезненное. Хотя масштабы этого Letusrock тоже гиперболизирует.
Ізраїль весь не виїхав, а лише такі як шапо із сином (щоб зменшити соціальне навантаження на бюджет), але чомусь ЛАД і Ко вважають що українці гірші
Канадцы по всей стране собираются, чтобы отметить День Канады, годовщину со дня основания государства 159 лет назад. Но за праздничными мероприятиями скрываются две проблемы, проверяющие единство страны.
В западной провинции Альберта набирает обороты неспокойное сепаратистское движение, и через несколько месяцев жители Альберты примут участие в референдуме по вопросу о суверенитете провинции.
В Квебеке в настоящее время лидирует в опросах общественного мнения перед предстоящими провинциальными выборами партия «Партия Квебекуа», выступающая за суверенитет. В случае победы партия пообещала провести третий референдум о независимости к 2030 году. .......... Квебек, провинция с преимущественно франкоязычным населением, яростно защищает свою самобытность и культуру как отдельное общество и дважды проводил референдумы — в 1980 и 1995 годах — по вопросу о том, следует ли добиваться независимости.
Согласно опросам общественного мнения, поддержка независимости составляет около 30%, и этот показатель практически не изменился за последние несколько лет. ......... В Альберте разворачивается другая дискуссия.
В результате инициативы граждан жители Альберты 19 октября проголосуют за то, хотят ли они остаться в составе Канады или провести обязательное голосование по вопросу отделения позднее.
Согласно опросам, поддержка сторонников выхода из ЕС составляет от 25% до 30%.
Многие сторонники этого движения утверждают, что богатая энергоресурсами провинция долгое время игнорировалась лицами, принимающими решения в Оттаве, столице страны, и что федеральная экологическая политика препятствовала способности Альберты строить трубопроводы и осваивать свои природные ресурсы. ......... Карни, занимавший пост управляющего Банка Англии во время Брексита, когда Великобритания обсуждала выход из ЕС, заявил, что стал свидетелем опасности сепаратистских движений.
Он сказал, что происходящее в Альберте "очень напоминает" ситуацию.
«Я своими глазами видел, что продают на этих референдумах. Что всё будет легко. Что вы сможете сохранить свой паспорт, свою валюту. Что вы сможете оставаться в стране и одновременно покидать её».