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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18249182501825118252
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 13:37

чомусь ЛАД і Ко вважають що українці гірші

Ізраїль весь не виїхав, а лише такі як шапо із сином (щоб зменшити соціальне навантаження на бюджет),
але чомусь ЛАД і Ко вважають що українці гірші
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 13:39

  Hotab написав:ЛАД

Так что на снижение цен на бензин рассчитывать можно, но до значений несколько выше, чем были.

То поза сумнівом. Мене б 65 на момент влаштувало. Стела, Без знижок і всіляких купонів. А з ними -десь 60.


подивився свої записи:
заправляв у БРСМ(накопичую бонуси)
лютий 20/02 ціна 59грн/л (долар 43,1)-ціна в дол 1,37 дол/л
березень -нуль
3 квітня -69.9грн/л (долар 44,20)-ціна в дол 1,58 дол/л
29 травня -72,9грн/л (долар 45,20)) ціна в дол 1,61 дол/л

сьогодні ціна на БРСМ -71грн/л (долар 44,85), ціна в дол 1,58дол/л

думаю, що до кінця літа дешевше 69грн не буде
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 13:45

ліваки і Канада

  ЛАД написав:
Канадцы по всей стране собираются, чтобы отметить День Канады, годовщину со дня основания государства 159 лет назад. Но за праздничными мероприятиями скрываются две проблемы, проверяющие единство страны.

В западной провинции Альберта набирает обороты неспокойное сепаратистское движение, и через несколько месяцев жители Альберты примут участие в референдуме по вопросу о суверенитете провинции.

В Квебеке в настоящее время лидирует в опросах общественного мнения перед предстоящими провинциальными выборами партия «Партия Квебекуа», выступающая за суверенитет. В случае победы партия пообещала провести третий референдум о независимости к 2030 году.
..........
Квебек, провинция с преимущественно франкоязычным населением, яростно защищает свою самобытность и культуру как отдельное общество и дважды проводил референдумы — в 1980 и 1995 годах — по вопросу о том, следует ли добиваться независимости.

Согласно опросам общественного мнения, поддержка независимости составляет около 30%, и этот показатель практически не изменился за последние несколько лет.
.........
В Альберте разворачивается другая дискуссия.

В результате инициативы граждан жители Альберты 19 октября проголосуют за то, хотят ли они остаться в составе Канады или провести обязательное голосование по вопросу отделения позднее.

Согласно опросам, поддержка сторонников выхода из ЕС составляет от 25% до 30%.

Многие сторонники этого движения утверждают, что богатая энергоресурсами провинция долгое время игнорировалась лицами, принимающими решения в Оттаве, столице страны, и что федеральная экологическая политика препятствовала способности Альберты строить трубопроводы и осваивать свои природные ресурсы.
.........
Карни, занимавший пост управляющего Банка Англии во время Брексита, когда Великобритания обсуждала выход из ЕС, заявил, что стал свидетелем опасности сепаратистских движений.

Он сказал, что происходящее в Альберте "очень напоминает" ситуацию.

«Я своими глазами видел, что продают на этих референдумах. Что всё будет легко. Что вы сможете сохранить свой паспорт, свою валюту. Что вы сможете оставаться в стране и одновременно покидать её».
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cwykxwd43pwo
Что-то мне это напоминает.

ліваки довели Канаду до ручки, але ЛАД переживає не за це
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 13:52

при інфляції 8%

  ЛАД написав:
  Hotab написав:Жижа на місячному мінімумі
Crude Oil WTI (CL) is at 67.77 (-1.18%)
http://uk.investing.com/commodities/cru ... instrument

Пора б і бензину в Україні припасти . Тим більше на дешевому євро.

Мы больше ориентируемся на Brent, хотя он тоже упал и продолжает снижаться - сейчас 70,46. Но цены на бензин имеют некоторую инерцию, так что упадут, но не сразу.
А евро к грн не такой уж дешёвый - около 51. В прошлом году в это же время был в районе 48.

при офіційній інфляції 8%, паритетний курс в районі 52
Востаннє редагувалось flyman в Чет 02 лип, 2026 14:07, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 14:05

  sashaqbl написав:
  stm написав:Так, або зупинка по лбз або 40 днів.
Пішли 40 днів, лише 5 сьогодні.
74 ракети сьогодні, я збилася з рахунку на пів ночі, як у спеціаліста питаю як блоднинка, - час здавати Донбас ? )

Я ніколи не писав, що час здавати Донбас. Я пишу, що час іти до війська. Але місцеві потужники щось морозяться.

Скоріш за все вони прикриваються Законом про мобілізацію і підпадають або по віку або по броні :roll:
stm
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 14:15

  flyman написав:

ліваки довели Канаду до ручки, але ЛАД переживає не за це

Скоро почнеться реверсна міграція в Україну. :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 14:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Мабуть ганялись за БПЛА вночі.

А це взагалі реально? Якщо БПЛА можуть і швидше 300км/год летіть
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 15:58

  stm написав:
  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Это комменты россиян или наши?
Как-то очень похоже на песикота и шамана.

Але по факту: хто зараз не хоче миру? Була пропозиція зупинки по ЛБЗ від Зеленського?

Так, або зупинка по лбз або 40 днів.
Пішли 40 днів, лише 5 сьогодні.
74 ракети сьогодні,...

Лиш за один день ворог випустив по Києву більше ракет, ніж ми усіх фламінгів майже за рік з часу заяви про "211 вже виготовлено...".
Але ж:
  stm написав:Ви бачили що залишилось у ТитанБарикади? Потужники у захваті. Особливо жінки, знають що кількість і якість, то 2 великі різниці ))) Летіло туди 5, 3 влучило і прям вау ефект. Навіщо 3000 ракет, коли 3 таке роблять?) І мушу визнати, ті 3 зробили таке, що ви і хантер пару днів паузу у демовативації на форумі навіть взяли )

Завіса.

  stm написав: час здавати Донбас ? )

Навіщо, ми ж перемагаємо:
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