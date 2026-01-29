Додано: Чет 02 лип, 2026 16:38

БАРСЕЛОНА, 2 июля (Reuters) - В Испании уже бушуют череда волн жары, которые в июне привели к более чем 1000 дополнительным смертям , и Барселона начала раздавать своим работникам, занятым на открытом воздухе, браслеты для мониторинга температуры, которые будут служить системой раннего предупреждения о рисках для здоровья.

В городе было выдано около 1400 браслетов сотрудникам, работающим на открытом воздухе, включая уборщиков улиц, сотрудников осветительных бригад, работников парков и работников службы утилизации отходов.

........Браслет измеряет температуру тела работника и издает звук и вибрирует, если обнаруживает, что владелец находится в опасности. В этом случае работник должен прекратить работу.

В последние годы в Испании из-за резкого повышения температуры погибло несколько уличных рабочих, что привело к изменению условий труда и графиков работы.

Это всё проклятые леваки виноваты, да,Кстати, тут недавно рассказывали, что в Европе ещё в 70-е кондиционеры стояли чуть ли не в каждой квартире. Но оказывается, что по результатам обследования в Германии их нет даже примерно в половине офисов. Об это говорится в одном из видео (о жаре) на рейтерс.А в другом видео о жаре в Южном Техасе показывают квартиру, в кот. кондёр есть, но не какая-то сплит-система, а самый элементарный явно древний оконный.