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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18251182521825318254>
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 16:11

flyman
На вас жара плохо действует?
Так, вроде, в землянке должно быть прохладно. Или поленились закопаться поглубже и уже прогрелась?
Выводы у вас странные и непонятно откуда.
Ничем, кроме теплового удара, объяснить не могу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 16:38

БАРСЕЛОНА, 2 июля (Reuters) - В Испании уже бушуют череда волн жары, которые в июне привели к более чем 1000 дополнительным смертям , и Барселона начала раздавать своим работникам, занятым на открытом воздухе, браслеты для мониторинга температуры, которые будут служить системой раннего предупреждения о рисках для здоровья.
В городе было выдано около 1400 браслетов сотрудникам, работающим на открытом воздухе, включая уборщиков улиц, сотрудников осветительных бригад, работников парков и работников службы утилизации отходов.
........Браслет измеряет температуру тела работника и издает звук и вибрирует, если обнаруживает, что владелец находится в опасности. В этом случае работник должен прекратить работу.
В последние годы в Испании из-за резкого повышения температуры погибло несколько уличных рабочих, что привело к изменению условий труда и графиков работы.
https://www.reuters.com/business/environment/barcelona-introduces-heat-monitoring-bracelets-its-outdoor-workers-2026-07-02/
Это всё проклятые леваки виноваты, да, flyman?
Кстати, тут недавно рассказывали, что в Европе ещё в 70-е кондиционеры стояли чуть ли не в каждой квартире. Но оказывается, что по результатам обследования в Германии их нет даже примерно в половине офисов. Об это говорится в одном из видео (о жаре) на рейтерс.
А в другом видео о жаре в Южном Техасе показывают квартиру, в кот. кондёр есть, но не какая-то сплит-система, а самый элементарный явно древний оконный.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 16:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Это всё проклятые леваки виноваты
Що там про дурня?
За останні 100 років середня температура в Німеччині зросла приблизно на 1,7 °C. Це підвищення випереджає глобальні темпи потепління. Екстремальні показники б'ють історичні рекорди, а кількість днів із сильним зноєм збільшилася в рази.Детальні зміни клімату в Німеччині за минуле століття можна звести до таких головних показників:Зростання середньої температури: Згідно з даними Німецької метеорологічної служби (DWD), з 1881 до 2022 року температура піднялася на 1,7 °C (лінійна регресія). Це приблизно на 0,6 °C більше, ніж середній показник потепління по всій планеті за той же час.Прискорення темпів: Особливо стрімко клімат почав змінюватися в останні десятиліття. Починаючи з 1971 року, температура в країні зростає зі швидкістю близько 0,38 °C за кожні 10 років — це втричі швидше за темпи за весь минулий столітній період.Збільшення кількості спекотних днів: Кількість тропічних днів з температурою повітря 30 °C і вище кардинально зросла. Якщо в період з 1961 по 1990 рік у середньому по країні було лише 4,2 таких днів на рік, то зараз їх налічується від 18 до 20.
Тільки парторг зрозуміти не може
якщо є 8 м2 на особу- то будують багато , але дійшовши до 17м2 на особу і маючи демографічне зменшення населення - будувати стають повільніше.. БО НЕ ПОТРІБНО

так само і з кондиціонерами в Німеччині...
Німеччина була відносно холодною країною , тому населення/офіси не потребували кондиціонерів...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 16:54

  pesikot написав:
  shapo написав:

Разница между нами в том,что уехав из Израиля я помогаю ему сохранить деньги на вооружение перестав получать начисляемые мне как пенсу пособия по старости,соцнадбавку и квартирные которые в отличие от Украины где пенсы просто обречены на нищенское существование достаточны для скромной жизни.



Не ты сам перестал, а тебе перестали платит социалку.
Потому что, ты решил ещё немножечко и поработать, а это не совместимо с соц.выплатами


Интересно есть предел твоему вранью или оно такое же безграничное как и тупость.
Все свои плюшки я получил и после отъезда из Израиля несмотря на то,что написал и онлайн,и физически бросил письмо в битуах леуми и клиту о том,что прекращаю резиденство в Израиле и прошу перестать мне их платить.
И теперь мне придется эти суммы из возвращать из Австралии иначе они повиснут на мне долгом и может возникнуть проблема на границе если я вернусь в Израиль хотя бы ненадолго туристом
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 17:07

жара, як так?

  ЛАД написав:
БАРСЕЛОНА, 2 июля (Reuters) - В Испании уже бушуют череда волн жары, которые в июне привели к более чем 1000 дополнительным смертям , и Барселона начала раздавать своим работникам, занятым на открытом воздухе, браслеты для мониторинга температуры, которые будут служить системой раннего предупреждения о рисках для здоровья.
В городе было выдано около 1400 браслетов сотрудникам, работающим на открытом воздухе, включая уборщиков улиц, сотрудников осветительных бригад, работников парков и работников службы утилизации отходов.
........Браслет измеряет температуру тела работника и издает звук и вибрирует, если обнаруживает, что владелец находится в опасности. В этом случае работник должен прекратить работу.
В последние годы в Испании из-за резкого повышения температуры погибло несколько уличных рабочих, что привело к изменению условий труда и графиков работы.
https://www.reuters.com/business/environment/barcelona-introduces-heat-monitoring-bracelets-its-outdoor-workers-2026-07-02/
Это всё проклятые леваки виноваты, да, flyman?
Кстати, тут недавно рассказывали, что в Европе ещё в 70-е кондиционеры стояли чуть ли не в каждой квартире. Но оказывается, что по результатам обследования в Германии их нет даже примерно в половине офисов. Об это говорится в одном из видео (о жаре) на рейтерс.
А в другом видео о жаре в Южном Техасе показывают квартиру, в кот. кондёр есть, но не какая-то сплит-система, а самый элементарный явно древний оконный.

українці ж причина, тут і до бабки не ходи
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 17:10

  flyman написав:а що Хмельницький?
підданий полького короля.
(чому у шапо та Лада з іншими претензії до України та українців, а те що нації появились десь після ВФР, спочатку у Франції як французька нація, і поступово поширювалась ця парадигма по світу, і лише в 1900р Міхновський озвучив "Самості́йна Україна", а на ЗУ чомусь пересічені довго вважали себе русинами а не українцями).
То претензії мали би виставляти Польщі, так як король був їхній.
А потім переметнувся до РІ. Так що одночасно претензії до Росії.
Далі знову, міжвоєння і Польща та СРСР. Потім Рейх і СРСР. Далі знову СРСР.
Але претензії до України, яка появилася лише в 1991, а вже всім винна покаятися.
Любарський і Ко: "за Хазарію отвєтітє"



Ты все угомонится не можешь,бедняжка.
Нации появились в 19 веке,но и до него люди прекрасно знали кто есть кто по принадлежности к религии,так что "свой - чужой" и тогда элементарно определялось.
Даже в ополяченной почти на 100% послевоенной Польше уцелевших после операции Висла и высланных в Шленск лемков узнавали по тому,что они ходят по воскресеньям в греко-католическую церковь ,а не костел.
Хазары вообще были тюрками принявшими иудаизм как позже субботники или жидовствующие в российской империи подвергавшиеся гонениям из-за РПЦ
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 17:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

shapo написав:
  flyman написав:а що Хмельницький?
підданий полького короля.
(чому у шапо та Лада з іншими претензії до України та українців, а те що нації появились десь після ВФР, спочатку у Франції як французька нація, і поступово поширювалась ця парадигма по світу, і лише в 1900р Міхновський озвучив "Самості́йна Україна", а на ЗУ чомусь пересічені довго вважали себе русинами а не українцями).
То претензії мали би виставляти Польщі, так як король був їхній.
А потім переметнувся до РІ. Так що одночасно претензії до Росії.
Далі знову, міжвоєння і Польща та СРСР. Потім Рейх і СРСР. Далі знову СРСР.
Але претензії до України, яка появилася лише в 1991, а вже всім винна покаятися.
Любарський і Ко: "за Хазарію отвєтітє"



Ты все угомонится не можешь,бедняжка.
Нации появились в 19 веке,но и до него люди прекрасно знали кто есть кто по принадлежности к религии,так что "свой - чужой" и озже суббПЦ
Например сицилийская вечеря 1282 г
Это просто протомафия против законных единокровеых единоверных аластей взбрыкнула ?
fox767676
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 17:46

  Banderlog написав:
  flyman написав:

ліваки довели Канаду до ручки, але ЛАД переживає не за це

Скоро почнеться реверсна міграція в Україну. :lol:


так , Петро :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 18:07

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Это всё проклятые леваки виноваты
Що там про дурня?
За останні 100 років середня температура в Німеччині зросла приблизно на 1,7 °C. Це підвищення випереджає глобальні темпи потепління. Екстремальні показники б'ють історичні рекорди, а кількість днів із сильним зноєм збільшилася в рази.Детальні зміни клімату в Німеччині за минуле століття можна звести до таких головних показників:Зростання середньої температури: Згідно з даними Німецької метеорологічної служби (DWD), з 1881 до 2022 року температура піднялася на 1,7 °C (лінійна регресія). Це приблизно на 0,6 °C більше, ніж середній показник потепління по всій планеті за той же час.Прискорення темпів: Особливо стрімко клімат почав змінюватися в останні десятиліття. Починаючи з 1971 року, температура в країні зростає зі швидкістю близько 0,38 °C за кожні 10 років — це втричі швидше за темпи за весь минулий столітній період.Збільшення кількості спекотних днів: Кількість тропічних днів з температурою повітря 30 °C і вище кардинально зросла. Якщо в період з 1961 по 1990 рік у середньому по країні було лише 4,2 таких днів на рік, то зараз їх налічується від 18 до 20.
Тільки парторг зрозуміти не може
якщо є 8 м2 на особу- то будують багато , але дійшовши до 17м2 на особу і маючи демографічне зменшення населення - будувати стають повільніше.. БО НЕ ПОТРІБНО

так само і з кондиціонерами в Німеччині...
Німеччина була відносно холодною країною , тому населення/офіси не потребували кондиціонерів...

інверторний може і нагрівати і охолоджувати, тим більше в Німеччині холодна пора року така, що його ефективність 2Х..3Х (як теплонасоса) в порівнянні із звичайним нагрівачем
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 18:08

  Schmit написав:
  stm написав:Так, або зупинка по лбз або 40 днів.
Пішли 40 днів, лише 5 сьогодні.
74 ракети сьогодні,...

Лиш за один день ворог випустив по Києву більше ракет, ніж ми усіх фламінгів майже за рік з часу заяви про "211 вже виготовлено...".

Я тобі вже писав про кількість ... але знову нюанси ...

фламінго, яких мало, б"ють по військовій інфраструктурі, шоб не було потім 74 ракети ...

рашисти б"ють по цивільнім ...
pesikot
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