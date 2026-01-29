flyman На вас жара плохо действует? Так, вроде, в землянке должно быть прохладно. Или поленились закопаться поглубже и уже прогрелась? Выводы у вас странные и непонятно откуда. Ничем, кроме теплового удара, объяснить не могу.
БАРСЕЛОНА, 2 июля (Reuters) - В Испании уже бушуют череда волн жары, которые в июне привели к более чем 1000 дополнительным смертям , и Барселона начала раздавать своим работникам, занятым на открытом воздухе, браслеты для мониторинга температуры, которые будут служить системой раннего предупреждения о рисках для здоровья. В городе было выдано около 1400 браслетов сотрудникам, работающим на открытом воздухе, включая уборщиков улиц, сотрудников осветительных бригад, работников парков и работников службы утилизации отходов. ........Браслет измеряет температуру тела работника и издает звук и вибрирует, если обнаруживает, что владелец находится в опасности. В этом случае работник должен прекратить работу. В последние годы в Испании из-за резкого повышения температуры погибло несколько уличных рабочих, что привело к изменению условий труда и графиков работы.
За останні 100 років середня температура в Німеччині зросла приблизно на 1,7 °C. Це підвищення випереджає глобальні темпи потепління. Екстремальні показники б'ють історичні рекорди, а кількість днів із сильним зноєм збільшилася в рази.Детальні зміни клімату в Німеччині за минуле століття можна звести до таких головних показників:Зростання середньої температури: Згідно з даними Німецької метеорологічної служби (DWD), з 1881 до 2022 року температура піднялася на 1,7 °C (лінійна регресія). Це приблизно на 0,6 °C більше, ніж середній показник потепління по всій планеті за той же час.Прискорення темпів: Особливо стрімко клімат почав змінюватися в останні десятиліття. Починаючи з 1971 року, температура в країні зростає зі швидкістю близько 0,38 °C за кожні 10 років — це втричі швидше за темпи за весь минулий столітній період.Збільшення кількості спекотних днів: Кількість тропічних днів з температурою повітря 30 °C і вище кардинально зросла. Якщо в період з 1961 по 1990 рік у середньому по країні було лише 4,2 таких днів на рік, то зараз їх налічується від 18 до 20.
Тільки парторг зрозуміти не може якщо є 8 м2 на особу- то будують багато , але дійшовши до 17м2 на особу і маючи демографічне зменшення населення - будувати стають повільніше.. БО НЕ ПОТРІБНО
так само і з кондиціонерами в Німеччині... Німеччина була відносно холодною країною , тому населення/офіси не потребували кондиціонерів...
Разница между нами в том,что уехав из Израиля я помогаю ему сохранить деньги на вооружение перестав получать начисляемые мне как пенсу пособия по старости,соцнадбавку и квартирные которые в отличие от Украины где пенсы просто обречены на нищенское существование достаточны для скромной жизни.
Не ты сам перестал, а тебе перестали платит социалку. Потому что, ты решил ещё немножечко и поработать, а это не совместимо с соц.выплатами
Интересно есть предел твоему вранью или оно такое же безграничное как и тупость. Все свои плюшки я получил и после отъезда из Израиля несмотря на то,что написал и онлайн,и физически бросил письмо в битуах леуми и клиту о том,что прекращаю резиденство в Израиле и прошу перестать мне их платить. И теперь мне придется эти суммы из возвращать из Австралии иначе они повиснут на мне долгом и может возникнуть проблема на границе если я вернусь в Израиль хотя бы ненадолго туристом
БАРСЕЛОНА, 2 июля (Reuters) - В Испании уже бушуют череда волн жары, которые в июне привели к более чем 1000 дополнительным смертям , и Барселона начала раздавать своим работникам, занятым на открытом воздухе, браслеты для мониторинга температуры, которые будут служить системой раннего предупреждения о рисках для здоровья. В городе было выдано около 1400 браслетов сотрудникам, работающим на открытом воздухе, включая уборщиков улиц, сотрудников осветительных бригад, работников парков и работников службы утилизации отходов. ........Браслет измеряет температуру тела работника и издает звук и вибрирует, если обнаруживает, что владелец находится в опасности. В этом случае работник должен прекратить работу. В последние годы в Испании из-за резкого повышения температуры погибло несколько уличных рабочих, что привело к изменению условий труда и графиков работы.
flyman написав:а що Хмельницький? підданий полького короля. (чому у шапо та Лада з іншими претензії до України та українців, а те що нації появились десь після ВФР, спочатку у Франції як французька нація, і поступово поширювалась ця парадигма по світу, і лише в 1900р Міхновський озвучив "Самості́йна Україна", а на ЗУ чомусь пересічені довго вважали себе русинами а не українцями). То претензії мали би виставляти Польщі, так як король був їхній. А потім переметнувся до РІ. Так що одночасно претензії до Росії. Далі знову, міжвоєння і Польща та СРСР. Потім Рейх і СРСР. Далі знову СРСР. Але претензії до України, яка появилася лише в 1991, а вже всім винна покаятися. Любарський і Ко: "за Хазарію отвєтітє"
Ты все угомонится не можешь,бедняжка. Нации появились в 19 веке,но и до него люди прекрасно знали кто есть кто по принадлежности к религии,так что "свой - чужой" и тогда элементарно определялось. Даже в ополяченной почти на 100% послевоенной Польше уцелевших после операции Висла и высланных в Шленск лемков узнавали по тому,что они ходят по воскресеньям в греко-католическую церковь ,а не костел. Хазары вообще были тюрками принявшими иудаизм как позже субботники или жидовствующие в российской империи подвергавшиеся гонениям из-за РПЦ
flyman написав:а що Хмельницький? підданий полького короля. (чому у шапо та Лада з іншими претензії до України та українців, а те що нації появились десь після ВФР, спочатку у Франції як французька нація, і поступово поширювалась ця парадигма по світу, і лише в 1900р Міхновський озвучив "Самості́йна Україна", а на ЗУ чомусь пересічені довго вважали себе русинами а не українцями). То претензії мали би виставляти Польщі, так як король був їхній. А потім переметнувся до РІ. Так що одночасно претензії до Росії. Далі знову, міжвоєння і Польща та СРСР. Потім Рейх і СРСР. Далі знову СРСР. Але претензії до України, яка появилася лише в 1991, а вже всім винна покаятися. Любарський і Ко: "за Хазарію отвєтітє"
Ты все угомонится не можешь,бедняжка. Нации появились в 19 веке,но и до него люди прекрасно знали кто есть кто по принадлежности к религии,так что "свой - чужой" и озже суббПЦ
Например сицилийская вечеря 1282 г Это просто протомафия против законных единокровеых единоверных аластей взбрыкнула ?
За останні 100 років середня температура в Німеччині зросла приблизно на 1,7 °C. Це підвищення випереджає глобальні темпи потепління. Екстремальні показники б'ють історичні рекорди, а кількість днів із сильним зноєм збільшилася в рази.Детальні зміни клімату в Німеччині за минуле століття можна звести до таких головних показників:Зростання середньої температури: Згідно з даними Німецької метеорологічної служби (DWD), з 1881 до 2022 року температура піднялася на 1,7 °C (лінійна регресія). Це приблизно на 0,6 °C більше, ніж середній показник потепління по всій планеті за той же час.Прискорення темпів: Особливо стрімко клімат почав змінюватися в останні десятиліття. Починаючи з 1971 року, температура в країні зростає зі швидкістю близько 0,38 °C за кожні 10 років — це втричі швидше за темпи за весь минулий столітній період.Збільшення кількості спекотних днів: Кількість тропічних днів з температурою повітря 30 °C і вище кардинально зросла. Якщо в період з 1961 по 1990 рік у середньому по країні було лише 4,2 таких днів на рік, то зараз їх налічується від 18 до 20.
Тільки парторг зрозуміти не може якщо є 8 м2 на особу- то будують багато , але дійшовши до 17м2 на особу і маючи демографічне зменшення населення - будувати стають повільніше.. БО НЕ ПОТРІБНО
так само і з кондиціонерами в Німеччині... Німеччина була відносно холодною країною , тому населення/офіси не потребували кондиціонерів...
інверторний може і нагрівати і охолоджувати, тим більше в Німеччині холодна пора року така, що його ефективність 2Х..3Х (як теплонасоса) в порівнянні із звичайним нагрівачем