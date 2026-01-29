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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 02 лип, 2026 18:38
fox767676 написав: shapo написав: flyman написав:
а що Хмельницький?
підданий полького короля.
(чому у шапо та Лада з іншими претензії до України та українців, а те що нації появились десь після ВФР, спочатку у Франції як французька нація, і поступово поширювалась ця парадигма по світу, і лише в 1900р Міхновський озвучив "Самості́йна Україна", а на ЗУ чомусь пересічені довго вважали себе русинами а не українцями).
То претензії мали би виставляти Польщі, так як король був їхній.
А потім переметнувся до РІ. Так що одночасно претензії до Росії.
Далі знову, міжвоєння і Польща та СРСР. Потім Рейх і СРСР. Далі знову СРСР.
Але претензії до України, яка появилася лише в 1991, а вже всім винна покаятися.
Любарський і Ко: "за Хазарію отвєтітє"
Ты все угомонится не можешь,бедняжка.
Нации появились в 19 веке,но и до него люди прекрасно знали кто есть кто по принадлежности к религии,так что "свой - чужой" и озже суббПЦ
Например сицилийская вечеря 1282 г
Это просто протомафия против законных единокровеых единоверных аластей взбрыкнула ?
Мимо.
С какого бодуна французы стали единокровными оккупированным ими сицилийцам у которых в те годы было толерантное отношение к исламу и иудаизму.
В Италии и сейчас местный патриотизм на высоком уровне и отношение свой-чужой там не только на юге.
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Додано: Чет 02 лип, 2026 19:28
shapo написав: fox767676 написав:
shapo написав:а що Хмельницький?
підданий полького короля.
(чому у шапо та Лада з іншими претензії до України та українців, а те що нації появились десь після ВФР, спочатку у Франції як французька нація, і поступово поширювалась ця парадигма по світу, і лише в 1900р Міхновський озвучив "Самості́йна Україна", а на ЗУ чомусь пересічені довго вважали себе русинами а не українцями).
То претензії мали би виставляти Польщі, так як король був їхній.
А потім переметнувся до РІ. Так що одночасно претензії до Росії.
Далі знову, міжвоєння і Польща та СРСР. Потім Рейх і СРСР. Далі знову СРСР.
Але претензії до України, яка появилася лише в 1991, а вже всім винна покаятися.
Любарський і Ко: "за Хазарію отвєтітє
Ты все угомонится не можешь,бедняжка.
Нации появились в 19 веке,но и до него люди прекрасно знали кто есть кто по принадлежности к религии,так что "свой - чужой" и озже суббПЦ
Например сицилийская вечеря 1282 г
Это просто протомафия против законных единокровеых единоверных аластей взбрыкнула ?
Мимо.
С какого бодуна французы стали единокровными оккупированным ими сицилийцам у которых в те годы было толерантное отношение к исламу и иудаизму.
В Италии и сейчас местный патриотизм на высоком уровне и отношение свой-чужой там не только на юге.
Ну так "до 19 века наций же не было а была только религия ?" Чем религия сицилийцев отличалась от религии французов по состоянию на 1282? И вот такие они толерантные были что французам тест на паляницу устроили ?
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Додано: Чет 02 лип, 2026 19:49
shapo написав:
Мимо.
С какого бодуна французы стали единокровными оккупированным ими сицилийцам у которых в те годы было толерантное отношение к исламу и иудаизму.
В Италии и сейчас местный патриотизм на высоком уровне и отношение свой-чужой там не только на юге.
а з якого бодуна тут антисемітизм, якщо ті ж ідеї іудейської віри в основному
1. ашкенази (центральна і східна європейська генетика)
2 сефарди (із "іберійською" генетикою)
3 семіти із Близького Сходу (Ливан-Палестина)
4. африканці
Тобто антисемітизм в Україні:
- виступи проти мігрантів та вихідців із Ливану-Палестини,
- проти івриту семітської мови (палять книги, закривають школи)
- проти іудаїзму як віри: нищать синагоги (але до чого тут "семітизм").
Чи то натягування Любарським сови на глобус: "це вам за Хозарський каганат"
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Додано: Чет 02 лип, 2026 19:51
Schmit написав:
stm написав:74 ракети сьогодні,...
Лиш за один день ворог випустив по Києву більше ракет, ніж ми усіх фламінгів майже за рік з часу заяви про "211 вже виготовлено...".
Так, Шмідт, ми випустили 5 фламінгів долетіло 3 і знищило 2 цехи деталей для ракет. Ціна 0,5млн×5=2,5млн.$
Орки 74 ракети. Ціна різних від 5 до 15млн.$, візьмемо грубо середне 74×10млн.шт=740млн.$ знищено оскленіння, вбито 21 людину. Там ще шахеди 500шт×50тис.$.
Я розумію з першого разу що 2000 фламінгів з 3000 не було направлено у Ізраїль Міндічем. Тому, що відкати - 20-30% ціни заказа. Заказ незважаючи на комерційну таємницю держава Україна в 3000 не тягне. Тому у Ізраїль було направлено максимум 30 фламінг. Або 15млн.$.
Загальний тотал:
Україна - 17,5млн.$ навіть з Міндічем.
Оркостан - 765млн.$ без корупційної складової, там % відкатів більше, то близько 1млд.$ думаю пішло.
Скажіть, а ви з Хантером_сво ідею продавати нафту Індії зі знижкою, а закупати бензин з націнкою ринковою+ премія за ризик роботи з орками, теж вважаєте сильною стороною орків?
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Додано: Чет 02 лип, 2026 20:01
flyman написав: shapo написав:
Мимо.
С какого бодуна французы стали единокровными оккупированным ими сицилийцам у которых в те годы было толерантное отношение к исламу и иудаизму.
В Италии и сейчас местный патриотизм на высоком уровне и отношение свой-чужой там не только на юге.
а з якого бодуна тут антисемітизм, якщо ті ж ідеї іудейської віри в основному
1. ашкенази (центральна і східна європейська генетика)
2 сефарди (із "іберійською" генетикою)
3 семіти із Близького Сходу (Ливан-Палестина)
4. африканці
Тобто антисемітизм в Україні:
- виступи проти мігрантів та вихідців із Ливану-Палестини,
- проти івриту семітської мови (палять книги, закривають школи)
- проти іудаїзму як віри: нищать синагоги (але до чого тут "семітизм").
Чи то натягування Любарським сови на глобус: "це вам за Хозарський каганат"
Щось він мутний як мукачівське пиво
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Додано: Чет 02 лип, 2026 20:44
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Додано: Чет 02 лип, 2026 21:20
stm написав:
Треба валити Петріотом по шахедам, дуже дієва система, ну як Сауди вони включали Петріот на автоматичний перехват і йшли в укриття. Там щось ракети швидко закінчувались, але то проблеми керівництва, бухгалтером і економістом військовий бути не зобов'язаний, особливо знаючи що США ракети 800 штук на рік лише здатні виготовити, причому на усі держави, військові яких неповині бути бухгалтерами і економістами )
Так, у них пріоритет - життя людей. Але ключове, що зробили Трамп та саудити, коли у них закінчились зенітні ракети.
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Додано: Чет 02 лип, 2026 21:29
Schmit написав: stm написав:
Треба валити Петріотом по шахедам, дуже дієва система, ну як Сауди вони включали Петріот на автоматичний перехват і йшли в укриття. Там щось ракети швидко закінчувались, але то проблеми керівництва, бухгалтером і економістом військовий бути не зобов'язаний, особливо знаючи що США ракети 800 штук на рік лише здатні виготовити, причому на усі держави, військові яких неповині бути бухгалтерами і економістами )
Так, у них пріоритет - життя людей. Але ключове, що зробили Трамп та саудити, коли у них закінчились зенітні ракети.
Звільнили багато цікавих постатей з Пентагону, Саудити визвали нас ) Трамп кожен тиждень або через день виголошує повну перемогу. І пішов чистити бассейн у Вашингтоні, вийшло теж не тойво але переможно )
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Додано: Чет 02 лип, 2026 21:34
stm написав: Schmit написав: stm написав:
Треба валити Петріотом по шахедам, дуже дієва система, ну як Сауди вони включали Петріот на автоматичний перехват і йшли в укриття. Там щось ракети швидко закінчувались, але то проблеми керівництва, бухгалтером і економістом військовий бути не зобов'язаний, особливо знаючи що США ракети 800 штук на рік лише здатні виготовити, причому на усі держави, військові яких неповині бути бухгалтерами і економістами )
Так, у них пріоритет - життя людей. Але ключове, що зробили Трамп та саудити, коли у них закінчились зенітні ракети.
Звільнили багато цікавих постатей з Пентагону, Саудити визвали нас ) Трамп кожен тиждень або через день виголошує повну перемогу. І пішов чистити бассейн у Вашингтоні, вийшло теж не тойво але переможно )
Це тільки нашим керманичам потрібно, щоб усе було потужно і переможно - рейтинг дорожче всього, а там інші пріоритети і головне - обстріли якось припинились.
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