budivelnik написав:............. Що там про дурня?
За останні 100 років середня температура в Німеччині зросла приблизно на 1,7 °C. Це підвищення випереджає глобальні темпи потепління. Екстремальні показники б'ють історичні рекорди, а кількість днів із сильним зноєм збільшилася в рази.Детальні зміни клімату в Німеччині за минуле століття можна звести до таких головних показників:Зростання середньої температури: Згідно з даними Німецької метеорологічної служби (DWD), з 1881 до 2022 року температура піднялася на 1,7 °C (лінійна регресія). Це приблизно на 0,6 °C більше, ніж середній показник потепління по всій планеті за той же час.Прискорення темпів: Особливо стрімко клімат почав змінюватися в останні десятиліття. Починаючи з 1971 року, температура в країні зростає зі швидкістю близько 0,38 °C за кожні 10 років — це втричі швидше за темпи за весь минулий столітній період.Збільшення кількості спекотних днів: Кількість тропічних днів з температурою повітря 30 °C і вище кардинально зросла. Якщо в період з 1961 по 1990 рік у середньому по країні було лише 4,2 таких днів на рік, то зараз їх налічується від 18 до 20.
Тільки парторг зрозуміти не може якщо є 8 м2 на особу- то будують багато , але дійшовши до 17м2 на особу і маючи демографічне зменшення населення - будувати стають повільніше.. БО НЕ ПОТРІБНО
Только строители умеют нагло врать, не краснея. У нас в 00-е и, тем более, в 90-е было 17 кв.м на человека? У нас не надо заменять давно устаревшие хрущёвки и др. аварийные дома? Кстати, 17 кв. м на человека кажется очень большой площадью только строителю. Такая примерно площадь на человека в Гонконге 15 м. Польша, РФ, Италия - 27, 28 и 31 м. Франция и Япония - 39 м. Германия - 46 м. США - 68, Канада - 76. И наконец Австралия - 89 кв. м. Данные отсюда - https://internationalinvestment.biz/real-estate/2846-obespechennost-zhilem-po-stranam-mira-v-2022.html
так само і з кондиціонерами в Німеччині... Німеччина була відносно холодною країною , тому населення/офіси не потребували кондиціонерів...
Спасибо, Кэп Очевидность! И как я не догадался! Вот только в Украине климат примерно такой же. Но почему-то неделю назад вы с prodigy рассказывали о кондиционерах, которых в УССР не было, в отличие от Запада, где они якобы были обычным делом. И кондиционеры у нас начали ставить не сегодня.