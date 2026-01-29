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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18252182531825418255
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 21:39

Рубрика «Барабашов цікавився коли.. «

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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 21:43

  Schmit написав:Це тільки нам потрібно, щоб усе було потужно і переможно, а там інші приоритети і головне - обстріли якось припинились.

Ні ) інтенсивність припинилась ) але обмін обстрілами відбувається. То танкер підпаде під атаку КСІР, то Ізраїль пальне ракетами по виявленим балістичним пусковим.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 21:46

  budivelnik написав:.............
Що там про дурня?
За останні 100 років середня температура в Німеччині зросла приблизно на 1,7 °C. Це підвищення випереджає глобальні темпи потепління. Екстремальні показники б'ють історичні рекорди, а кількість днів із сильним зноєм збільшилася в рази.Детальні зміни клімату в Німеччині за минуле століття можна звести до таких головних показників:Зростання середньої температури: Згідно з даними Німецької метеорологічної служби (DWD), з 1881 до 2022 року температура піднялася на 1,7 °C (лінійна регресія). Це приблизно на 0,6 °C більше, ніж середній показник потепління по всій планеті за той же час.Прискорення темпів: Особливо стрімко клімат почав змінюватися в останні десятиліття. Починаючи з 1971 року, температура в країні зростає зі швидкістю близько 0,38 °C за кожні 10 років — це втричі швидше за темпи за весь минулий столітній період.Збільшення кількості спекотних днів: Кількість тропічних днів з температурою повітря 30 °C і вище кардинально зросла. Якщо в період з 1961 по 1990 рік у середньому по країні було лише 4,2 таких днів на рік, то зараз їх налічується від 18 до 20.

Тільки парторг зрозуміти не може
якщо є 8 м2 на особу- то будують багато , але дійшовши до 17м2 на особу і маючи демографічне зменшення населення - будувати стають повільніше.. БО НЕ ПОТРІБНО
Только строители умеют нагло врать, не краснея.
У нас в 00-е и, тем более, в 90-е было 17 кв.м на человека?
У нас не надо заменять давно устаревшие хрущёвки и др. аварийные дома?
Кстати, 17 кв. м на человека кажется очень большой площадью только строителю.
Такая примерно площадь на человека в Гонконге 15 м.
Польша, РФ, Италия - 27, 28 и 31 м.
Франция и Япония - 39 м.
Германия - 46 м.
США - 68, Канада - 76. И наконец Австралия - 89 кв. м.
Данные отсюда - https://internationalinvestment.biz/real-estate/2846-obespechennost-zhilem-po-stranam-mira-v-2022.html

так само і з кондиціонерами в Німеччині...
Німеччина була відносно холодною країною , тому населення/офіси не потребували кондиціонерів...
Спасибо, Кэп Очевидность!
И как я не догадался!
Вот только в Украине климат примерно такой же.
Но почему-то неделю назад вы с prodigy рассказывали о кондиционерах, которых в УССР не было, в отличие от Запада, где они якобы были обычным делом.
И кондиционеры у нас начали ставить не сегодня.

Так що там про дурня?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 21:48

  stm написав:
  Schmit написав:Це тільки нам потрібно, щоб усе було потужно і переможно, а там інші приоритети і головне - обстріли якось припинились.

Ні ) інтенсивність припинилась ) але обмін обстрілами відбувається. То танкер підпаде під атаку КСІР, то Ізраїль пальне ракетами по виявленим балістичним пусковим.

Зенітні ракети закінчились і інтенсивність припинилась - як так?
Schmit
 
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