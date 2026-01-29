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Добавлено: Ср 08 июл, 2026 18:39
новини
Добавлено: Ср 08 июл, 2026 18:40
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Давай я складу список-а ти проти кожного внесеного в цей список напишеш ЧОМУ з точки зору УКРАЇНЦЯ він не підходить... Тобто не те що ЯК про це подумають СУСІДИ.. а саме з точ5и зору Українця ( ти ж коли в сімї вибираєш колір трусів собі чи жінці - на думку сусідів навряд чи орієнтуєшся....)
КНЯЖА ДОБА
Святослав Ігорович (Хоробрий) — видатний Великий князь київський (945–972 рр.),
син князя Ігоря та княгині Ольги. Увійшов в історію як неперевершений полководець і воїн, який прославився легендарним гаслом «Іду на ви!», розгромив Хозарський каганат і розширив межі Київської Русі
Володимир Великий (Святославич) — видатний державний діяч, великий князь київський (978–1015 роки).
Здійснив Хрещення Русі у 988 році, провів адміністративну та військову реформи, карбував перші власні монети (златники та срібники) і суттєво розширив кордони держави
Яросла́в Володи́мирович, відомий як Ярослав Мудрий (983 / 987 — 17/20 лютого 1054)
Данило Галицький , король , 1201-1266
КОЗАЦЬКА ДОБА
Дмитро «Байда» Вишневецький — 1517-1554 легендарний засновник першої Запорозької Січі на острові Мала Хортиця.
Петро Конашевич-Сагайдачний — 1580-1622 видатний полководець та гетьман, який прославився блискучими морськими походами і походом на Москві і захистом Європи.
Богдан Хмельницький — 1596-1657 гетьман, який очолив національно-визвольну війну середини XVII століття та поклав початок Козацькій державі (Війську Запорозькому).
Іван Сірко — 1605-1680 непереможний кошовий отаман, який, за легендами, ніколи не програвав битв та прославився сміливістю.
Іван Мазепа —1639-1709 гетьман-державотворець і меценат, який намагався вибороти незалежність України в союзі зі Швецією, рпц наклала анафему яка діє до сьогодні.
Петро Калнишевський — 1691-1803 останній кошовий отаман Запорозької Січі, який став символом незламності після 25 років ув'язнення в Соловецькому монастирі.
Україна часів російської імперії
Олекса Довбуш 1700-1745
Іван Котляревський - 1769-1838
Устим Кармелюк - 1787 - 1835
Тарас Шевченко 1814-1861
Іван Франко 1856-1916
Розвал імперії часи ЗУНР УНР
Василь Вишиваний( Вільям Габсбург) - 1895-1948
Михайло Грушевський (1866–1934) — видатний історик, голова Центральної Ради Української Народної Республіки.
Симон Петлюра (1879–1926) — головний отаман військ УНР, голова Директорії УНР, борець за незалежність.
Микола Хвильовий (1893–1933) — засновник літературної організації ВАПЛІТЕ, ідеолог курсу «Геть від Москви!», ключова постать Розстріляного відродження.
Лесь Курбас (1887–1937) — театральний режисер-новатор, засновник театру «Березіль», який вивів українське театральне мистецтво на європейський рівень.
Володимир Вернадський (1863–1945) — природодослідник, філософ, основоположник геохімії, біогеохімії та вчення про ноосферу, перший президент Української академії наук
Нестор Махно - 1888-1934
Леся Українка 1871-1913
Часи ДРУГОЇ СВІТОВОЇ
Євген Патон (1870–1953) — інженер та вчений, який розробив прогресивні методи проєктування мостів, засновник Інституту електрозварювання.
Юрій Кондратюк (1897–1942) — винахідник і теоретик космонавтики, який розрахував оптимальну траєкторію польоту до Місяця (так звана «траса Кондратюка»
Бандера
Мельник
Шухевич
Часи пізнього совка
Левко Лукяненко
Василь Стус
Вячеслав Чорновіл...
І останнє
Думаю що коректно розгядати тільки тих чия діяльність була 50 і більше років тому , щоб уникнути наносної політизації..
То як мій список?
Як я розумію претензії будуть тільки до періоду ПІСЛЯ 1900 року?
До речі
В євреїв є Мойсей який водив до нашої єри... і далі вже 1949....
Добавлено: Ср 08 июл, 2026 18:48
знищення окупантів это борьба с армией.
Убийства учителей, врачей, председателей колхозов и многих других называется терроризмом. "Идеологической борьбой" я назвал это чисто условно и недаром заключил в кавычки.
Ваше мнение о борьбе УПА как-то не стыкуется с вашим мнением о войне в Газе. Тут вы должны были бы поддерживать Израиль, который борется с террористами, желающими его уничтожить.
Либо другой вариант - признать ХАМАС борцами за свободу и независимость, поставить их в один ряд с УПА и поддержать их. Тут, правда, возникает мелкий вопрос - кто им мешал строить независимое государство, создавать нормальную/успешную экономику после полного вывода израильских войск в 2005 и победы над ФАТХ в 2007 вместо постоянного вооружения и строительства тоннелей для уничтожения Израиля. С 2007 до 2023 прошло 16 лет. Где результаты?
Добавлено: Ср 08 июл, 2026 18:51
С кем заключали Брестский мир 3.03.1918?
Добавлено: Ср 08 июл, 2026 19:02
budivelnik
ИМХО треба розділити на 2 категорії: герої України, як Хмельницький і мученики за Україну, як Бандера
Добавлено: Ср 08 июл, 2026 19:03
budivelnik
НЕ Считаю себя готовым к серьёзному разговору.
Кроме того, я уже высказал свою точку зрения - не считаю необходимым создания государственного Пантеона Героев.
Добавлено: Ср 08 июл, 2026 19:06
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Чому ж не стикується? Я цілком послідовний.
Я вважаю "мобілізованих" комсомольців і комуністів, яких відряджали в західні області ворогами, які підлягали знищенню.
Я вважаю поведінку Ізраїлю близькою до поведінки Польщі Пілсудського на західноукраїнських землях. Чи до поведінки Росії відносно України.
Зараз підірву сраку шабо певно але...
Я визнаю право палестинських арабів на власну державу.
Я не підтримую терор, але визнаю, що терор - це наслідок ситуації, яка склалася, в тому числі і внаслідок дій Ізраїлю, наслідок бідності, неосвітченості і безвиході.
Вважаю, що угоди в Осло могли завершити війну, але Іцхака Рабина вбили не зовсім арабські терористи.
А теперішній міністр внутрішніх справ Ізраїлю сформувався у тій самій організації, що й хевронський терорист Гольдштейн.
Я визнаю за арабським населенням право на боротьбу за власну державу, не визнаю за ними права на знищення Ізраїлю.
Добавлено: Ср 08 июл, 2026 19:10
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Це ви до чого? Революція, потім більшовицький переворот і громадянська війна в Росії почалися на фоні Першої світової війни, в якій Росія брала участь.
Але не були спричинені інтервенцією інших держав. Тобто громадянська війна почалася не через те, що частина громадян РІ вирішила приєднатися до Німеччини.
В нас ситуація протилежна: війна почалася ВНАСЛІДОК вторгнення Росії. Спочатку гібридного, потім відвертого.
Добавлено: Ср 08 июл, 2026 19:11
Добавлено: Ср 08 июл, 2026 19:11
Життя Хмельницького також не цукор
Тому в мене інше бачення
Є ІДЕЯ, яку просувала та чи інша людина..
Якщо ІДЕЯ на користь Україні-значить людину в Пантеон
А що за цю ідею зробили ( зашкварили живцем в залізному бику у Варшаві, чи заслали на 50 років в тайгу) -саму якість ідеї не змінює..
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