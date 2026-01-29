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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1833118332183331833418335 ... 18337>
Сообщение Добавлено: Ср 08 июл, 2026 19:14

budivelnik важливо не тільки ідея, а і чи вдалось її реалізувати. Не може бути героєм той, хто не досяг своєї мети.
Дюрі-бачі
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Сообщение Добавлено: Ср 08 июл, 2026 19:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дюрі-бачіб маю питання. Підняли бойові. Встановили строки(крім офіцерів).
ЩО там? Багато ваших знайомих пішли в рекрутингові центри?
sashaqbl
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Сообщение Добавлено: Ср 08 июл, 2026 19:15

  ЛАД писал(а):budivelnik
НЕ Считаю себя готовым к серьёзному разговору.
Кроме того, я уже высказал свою точку зрения - не считаю необходимым создания государственного Пантеона Героев.

Подобные Пантеоны есть во Франции, Италии, Израиле, Великобритании, Венесуеле, США ... но только в Украине никак нельзя создавать подобные пантеоны
pesikot
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Сообщение Добавлено: Ср 08 июл, 2026 19:17

sashaqbl це Ви називаєте підняттям? Це пародія. Знайомі вже майже всі за кордоном. Та і з фронту вже майже всі звільнились, хто в СЗЧ, в кого третя дитина...
Дюрі-бачі
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Сообщение Добавлено: Ср 08 июл, 2026 19:20

  Дюрі-бачі писал(а):budivelnik важливо не тільки ідея, а і чи вдалось її реалізувати. Не може бути героєм той, хто не досяг своєї мети.
А багато знаєте прикладів коли якась одна людина спочатку ОПРИЛЮДНИЛА ідею по побудові Держави ,а потім її самостійно реалізувала?
Нема - то якого милого придумуєте розового слона?
Держави будуються СОТНІ років , живуть тисячі....
То виходить в питанні державотворення успішних нема-значить і Пантеону нема?
budivelnik
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Сообщение Добавлено: Ср 08 июл, 2026 19:22

  Дюрі-бачі писал(а):budivelnik важливо не тільки ідея, а і чи вдалось її реалізувати. Не може бути героєм той, хто не досяг своєї мети.

Може.
stm
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Сообщение Добавлено: Ср 08 июл, 2026 19:23

budivelnik Богдан Хмельницький, як приклад героя для мене. Можливо Михайло Грушевський
Дюрі-бачі
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Сообщение Добавлено: Ср 08 июл, 2026 19:27

Дюрі-бачі
Застав дурного Богу молитися- він і голову розібє....
Мазепа хотів щоб Україна була НЕЗАЛЕЖНОЮ....
Бандера робив щоб Україна стала НЕЗАЛЕЖНОЮ
Україна СТАЛА незалежною?
ТО Мазепа і Бандера - отримали результат?
А от те що НЕЗАЛЕЖНА Україна в економічній дупі - це вина діяльності СЬОГОДНІШНЬОГО покоління ( тобто Мазепа і Бандера були ПРАВІ і отримали результат) , а дюра-бачі, який замість самовідданої праці розмірковує в якої країни треба вкрасти і як не віддати - ІДЕЮ Мазепи і Бандери- множить на нуль.
Це зрозуміло?
budivelnik
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Сообщение Добавлено: Ср 08 июл, 2026 19:39

  sashaqbl писал(а):.........
Я вважаю поведінку Ізраїлю близькою до поведінки Польщі Пілсудського на західноукраїнських землях.
Польща Пілсудського на західноукраїнських землях держала войска, свою администрацию и т.д., рассматривая их своими землями.
Израиль после одностороннего размежевания в 2005 предоставил Газе полную свободу действий.

Я визнаю за арабським населенням право на боротьбу за власну державу, не визнаю за ними права на знищення Ізраїлю.
Повторю вопрос - кто мешал ХАМАСУ строить независимое государство, создавать нормальную/успешную экономику после полного вывода израильских войск в 2005 и победы над ФАТХ в 2007 вместо постоянного вооружения и строительства тоннелей для уничтожения Израиля. С 2007 до 2023 прошло 16 лет. Где результаты?

Я вважаю "мобілізованих" комсомольців і комуністів, яких відряджали в західні області ворогами, які підлягали знищенню.
Т.е. учителя, врачи, агрономы и прочие, которых присылали из восточных/центральных/южных областей Украины не украинцы, а "вороги" и они "підлягали знищенню"?
О войсках, частях НКВД вопросов нет. Это "законные" противники как представители армии оккупанта.
Но гражданские специалисты...
Вы считаете тех, кто участвовал/поддерживал УПА "правильными украинцами", а восточных... - кем? Врагами?
Но тогда и они ("східняки") были вправе считать членов УПА и поддерживающих их врагами и уничтожать всеми имеющимися средствами.
Последний раз редактировалось ЛАД Ср 08 июл, 2026 19:45, всего редактировалось 1 раз.
ЛАД
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Сообщение Добавлено: Ср 08 июл, 2026 19:42

  budivelnik писал(а):
  Дюрі-бачі писал(а):budivelnik важливо не тільки ідея, а і чи вдалось її реалізувати. Не може бути героєм той, хто не досяг своєї мети.
А багато знаєте прикладів коли якась одна людина спочатку ОПРИЛЮДНИЛА ідею по побудові Держави ,а потім її самостійно реалізувала?
Нема - то якого милого придумуєте розового слона?
Держави будуються СОТНІ років , живуть тисячі....
То виходить в питанні державотворення успішних нема-значить і Пантеону нема?

Почему нет - Индия, Израиль, Китай. Можно и ещё вспомнить.
ЛАД
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