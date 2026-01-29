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Добавлено: Ср 08 июл, 2026 19:14
budivelnik важливо не тільки ідея, а і чи вдалось її реалізувати. Не може бути героєм той, хто не досяг своєї мети.
Добавлено: Ср 08 июл, 2026 19:15
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Дюрі-бачіб маю питання. Підняли бойові. Встановили строки(крім офіцерів).
ЩО там? Багато ваших знайомих пішли в рекрутингові центри?
Добавлено: Ср 08 июл, 2026 19:15
Подобные Пантеоны есть во Франции, Италии, Израиле, Великобритании, Венесуеле, США ... но только в Украине никак нельзя создавать подобные пантеоны
Добавлено: Ср 08 июл, 2026 19:17
sashaqbl це Ви називаєте підняттям? Це пародія. Знайомі вже майже всі за кордоном. Та і з фронту вже майже всі звільнились, хто в СЗЧ, в кого третя дитина...
Добавлено: Ср 08 июл, 2026 19:20
А багато знаєте прикладів коли якась одна людина спочатку ОПРИЛЮДНИЛА ідею по побудові Держави ,а потім її самостійно реалізувала?
Нема - то якого милого придумуєте розового слона?
Держави будуються СОТНІ років , живуть тисячі....
То виходить в питанні державотворення успішних нема-значить і Пантеону нема?
Добавлено: Ср 08 июл, 2026 19:22
Добавлено: Ср 08 июл, 2026 19:23
budivelnik Богдан Хмельницький, як приклад героя для мене. Можливо Михайло Грушевський
Добавлено: Ср 08 июл, 2026 19:27
Дюрі-бачі
Застав дурного Богу молитися- він і голову розібє....
Мазепа хотів щоб Україна була НЕЗАЛЕЖНОЮ....
Бандера робив щоб Україна стала НЕЗАЛЕЖНОЮ
Україна СТАЛА незалежною?
ТО Мазепа і Бандера - отримали результат?
А от те що НЕЗАЛЕЖНА Україна в економічній дупі - це вина діяльності СЬОГОДНІШНЬОГО покоління ( тобто Мазепа і Бандера були ПРАВІ і отримали результат) , а дюра-бачі, який замість самовідданої праці розмірковує в якої країни треба вкрасти і як не віддати - ІДЕЮ Мазепи і Бандери- множить на нуль.
Це зрозуміло?
Добавлено: Ср 08 июл, 2026 19:39
Польща Пілсудського на західноукраїнських землях держала войска, свою администрацию и т.д., рассматривая их своими землями.
Израиль после одностороннего размежевания в 2005 предоставил Газе полную свободу действий.
Повторю вопрос - кто мешал ХАМАСУ строить независимое государство, создавать нормальную/успешную экономику после полного вывода израильских войск в 2005 и победы над ФАТХ в 2007 вместо постоянного вооружения и строительства тоннелей для уничтожения Израиля. С 2007 до 2023 прошло 16 лет. Где результаты?
Т.е. учителя, врачи, агрономы и прочие, которых присылали из восточных/центральных/южных областей Украины не украинцы, а "вороги" и они "підлягали знищенню"?
О войсках, частях НКВД вопросов нет. Это "законные" противники как представители армии оккупанта.
Но гражданские специалисты...
Вы считаете тех, кто участвовал/поддерживал УПА "правильными украинцами", а восточных... - кем? Врагами?
Но тогда и они ("східняки") были вправе считать членов УПА и поддерживающих их врагами и уничтожать всеми имеющимися средствами.
Последний раз редактировалось ЛАД Ср 08 июл, 2026 19:45, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Ср 08 июл, 2026 19:42
Почему нет - Индия, Израиль, Китай. Можно и ещё вспомнить.
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