RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхование
Главная Пользователи Поиск FAQ Правила Обратная связь
Форумы
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Добавить
    тему
Ответить
на тему
Следить
за темой
  #<1 ... 183321833318334183351833618337>
Сообщение Добавлено: Ср 08 июл, 2026 19:44

  ЛАД писал(а):
Я визнаю за арабським населенням право на боротьбу за власну державу, не визнаю за ними права на знищення Ізраїлю.

Повторю вопрос - кто мешал ХАМАСУ строить независимое государство, создавать нормальную/успешную экономику после полного вывода израильских войск в 2005 и победы над ФАТХ в 2007 вместо постоянного вооружения и строительства тоннелей для уничтожения Израиля. С 2007 до 2023 прошло 16 лет. Где результаты?

Ответ простой - никто не мешал ХАМАСу строить независимое государство.

Они сами не хотели его строить, они хотели уничтожать Израиль

Такая простая мысль никак не могла придти в голову такому светочу парторговский мысли ?
Или ты и сам всё знаешь, но не замечаешь, как обычно )
pesikot
Аватара пользователя
 
Сообщения: 14468
С нами с: 31.08.09
Благодарил (а): 551 раз.
Поблагодарили: 1262 раз.
 
 
2
2
Сообщение Добавлено: Ср 08 июл, 2026 19:55

  sashaqbl писал(а):
  ЛАД писал(а):С кем заключали Брестский мир 3.03.1918?

Це ви до чого? Революція, потім більшовицький переворот і громадянська війна в Росії почалися на фоні Першої світової війни, в якій Росія брала участь.
Але не були спричинені інтервенцією інших держав. Тобто громадянська війна почалася не через те, що частина громадян РІ вирішила приєднатися до Німеччини.
В нас ситуація протилежна: війна почалася ВНАСЛІДОК вторгнення Росії. Спочатку гібридного, потім відвертого.
Ну почему.
Тут рассказывают, что Октябрьская революция это спецоперация/гибридная война германского Генштаба. :)
И поддержку белым армиям иностранные армии оказывали значительную. Без этого, возможно, гражданская война. как минимум, закончилась бы гораздо быстрее и со значительно меньшими последствиями. Во всех отношениях - и демографических, и экономических, и даже идеологических.
Привычка решать проблемы силой и воспринимать несогласных как кровных врагов, подлежащих уничтожению, идёт в значительной степени из войны и сопутствующего ей крайнего ожесточения.
ЛАД
2
 
Сообщения: 41187
С нами с: 31.08.10
Благодарил (а): 5391 раз.
Поблагодарили: 4882 раз.
 
 
2
2
6
Сообщение Добавлено: Ср 08 июл, 2026 20:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД писал(а):Ну почему.
Тут рассказывают, что Октябрьская революция это спецоперация/гибридная война германского Генштаба.

Тут багато клоунів різні речі розповідають.Я такого не розповідав. Я не вважаю, що громадянська війна почалася з більшовицького перевороту. А все інше було потім.
В нас же війна почалася з вторгнення Росії. А все інше було потім.
sashaqbl
Аватара пользователя
 
Сообщения: 3228
С нами с: 31.10.19
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
 
 
Сообщение Добавлено: Ср 08 июл, 2026 20:03

  ЛАД писал(а):
  sashaqbl писал(а):.........
Я вважаю поведінку Ізраїлю близькою до поведінки Польщі Пілсудського на західноукраїнських землях.
Польща Пілсудського на західноукраїнських землях держала войска, свою администрацию и т.д., рассматривая их своими землями.
Израиль после одностороннего размежевания в 2005 предоставил Газе полную свободу действий.
хіба повн? а морська блокада вона постійна, чи її встановили в 2023 році? й на кордоні з Єгиптом присутні ізраільсткі війська?
Я визнаю за арабським населенням право на боротьбу за власну державу, не визнаю за ними права на знищення Ізраїлю.
Повторю вопрос - кто мешал ХАМАСУ строить независимое государство, создавать нормальную/успешную экономику после полного вывода израильских войск в 2005 и победы над ФАТХ в 2007 вместо постоянного вооружения и строительства тоннелей для уничтожения Израиля. С 2007 до 2023 прошло 16 лет. Где результаты?

оце ЛАД став сіоністом - недаремно шапо час витрачав :lol: а як щодо арабів Західного берегу? в них теж повна свобода? чи є обмеження? а що в Ієрусалимі? 8)
Shaman
Аватара пользователя
 
Сообщения: 13526
С нами с: 29.09.19
Благодарил (а): 846 раз.
Поблагодарили: 1804 раз.
 
 
2
4
5
Сообщение Добавлено: Ср 08 июл, 2026 20:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД писал(а):Т.е. учителя, врачи, агрономы и прочие, которых присылали из восточных/центральных/южных областей Украины не украинцы, а "вороги" и они "підлягали знищенню"?
О войсках, частях НКВД вопросов нет. Это "законные" противники как представители армии оккупанта.
Но гражданские специалисты...

Колаборанти. Саме так називаються ті, хто співпрацює з окупантами...
sashaqbl
Аватара пользователя
 
Сообщения: 3228
С нами с: 31.10.19
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
 
 
Сообщение Добавлено: Ср 08 июл, 2026 20:05

  Бетон писал(а):Видел человека с полностью сгоревшим лицом, без носа, без ничего.
Без рук
Это страшно. Это шокирует.
Кем нужно быть, чтобы такие страшные вещи ставить в один ряд с каким-то языком, клочком ненужной земли.
Какая гиена рожала таких чертей

пуйлом?
не?
Прохожий
 
Сообщения: 14509
С нами с: 05.06.13
Благодарил (а): 945 раз.
Поблагодарили: 1471 раз.
 
 
1
2
Сообщение Добавлено: Ср 08 июл, 2026 20:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

шо там по ракетах пак-3 я щось не вкурюю, навіщо гіморой з їх виготовленням, якщо в вже своя балістика протестована?

Ще й на запуск скільки часу потрібно, і що значить запуск, збірка з компонентів, то чи компонентів збільшиться для їх збірки?
BeneFuckTor
 
Сообщения: 510
С нами с: 21.11.19
Благодарил (а): 284 раз.
Поблагодарили: 34 раз.
 
 
Сообщение Добавлено: Ср 08 июл, 2026 20:30

Перемир'я — це найгірший сценарій для України і подарунок для росії, — співвласник FirePoint Штілерман.

«Зараз ми перший раз їх можемо знищити і виграти війну, яку ми ведемо 4 століття. Такого приниження рф ніколи ніхто не робив. Але якщо буде перемир'я — відкриють кордони, виїдуть всі чоловіки, і тоді росіяни захоплять країну».
Xenon
 
Сообщения: 6011
С нами с: 25.02.09
Благодарил (а): 76 раз.
Поблагодарили: 326 раз.
 
 
Сообщение Добавлено: Ср 08 июл, 2026 20:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД писал(а):Повторю вопрос - кто мешал ХАМАСУ строить независимое государство, создавать нормальную/успешную экономику после полного вывода израильских войск в 2005 и победы над ФАТХ в 2007 вместо постоянного вооружения и строительства тоннелей для уничтожения Израиля. С 2007 до 2023 прошло 16 лет. Где результаты?

Почнем з того, що я не прихильник ХАМАС, і тим більше не прихильник тих методів боротьби, які світ побачив 7 жовтня.
Але будувати державу мабуть заважала блокада Гази, продовження окупації і розширення єврейських поселень в Іудеї та Самарії.
Війна не була завершена. За таких умов я й сам готтувався б до війни, ане розбудовував державу.
+ політика Ізраїлю опосередковано сприяла зростанню популярності ХАМАС.
sashaqbl
Аватара пользователя
 
Сообщения: 3228
С нами с: 31.10.19
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
 
 
Сообщение Добавлено: Ср 08 июл, 2026 20:38

  Xenon писал(а):
Перемир'я — це найгірший сценарій для України і подарунок для росії, — співвласник FirePoint Штілерман.

«Зараз ми перший раз їх можемо знищити і виграти війну, яку ми ведемо 4 століття. Такого приниження рф ніколи ніхто не робив. Але якщо буде перемир'я — відкриють кордони, виїдуть всі чоловіки, і тоді росіяни захоплять країну».


якась конспірологія
виявилося штілермани з міндічами ведуть війну(незриму? духовну?) 4 століття
для остаточного марш-броска на кремль не вистачало закритих кордонів для чоловіків (українських, щтілермани з міндічами то звісно другоє)
зараз вони сообразили недостаючий елемент для перемоги
нобєлєвка
fox767676
Аватара пользователя
 
Сообщения: 5756
С нами с: 13.06.20
Благодарил (а): 430 раз.
Поблагодарили: 230 раз.
 
 
  #<1 ... 183321833318334183351833618337>
Форум:
+ Добавить
    тему
Ответить
на тему
Следить
за темой
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей + гостей: 2
Модераторы: Faceless, Ірина_, Модератор

Похожие темы
Темы
 Ответы Просмотры Последнее
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Вс 22 мар, 2026 08:49
2 45378
Чт 14 май, 2026 05:16
shapo
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пн 30 мар, 2026 21:42
0 46776
Пн 30 мар, 2026 21:42
buratinyo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » Пт 23 фев, 2024 14:53
36 354969
Чт 29 янв, 2026 09:53
Letusrock

Сейчас обсуждается
Все материалы
Топ
ответов
Топ
пользователей
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При использовании материалов этой страницы ссылка на FINANCE.UA обязательна,
для интернет-изданий - гиперссылка, не закрытая для индексации поисковыми системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфиденциальность.
Powered by phpBB.