Добавлено: Ср 08 июл, 2026 21:23

Shaman писал(а): ЛАД писал(а): sashaqbl писал(а): .........

Я вважаю поведінку Ізраїлю близькою до поведінки Польщі Пілсудського на західноукраїнських землях. .........Я вважаю поведінку Ізраїлю близькою до поведінки Польщі Пілсудського на західноукраїнських землях. Польща Пілсудського на західноукраїнських землях держала войска, свою администрацию и т.д., рассматривая их своими землями.

Израиль после одностороннего размежевания в 2005 предоставил Газе полную свободу действий. Польща Пілсудського на західноукраїнських землях держала войска, свою администрацию и т.д., рассматривая ихземлями.Израиль после одностороннего размежевания в 2005 предоставил Газе полную свободу действий. хіба повн? а морська блокада вона постійна, чи її встановили в 2023 році? й на кордоні з Єгиптом присутні ізраільсткі війська?

Я визнаю за арабським населенням право на боротьбу за власну державу, не визнаю за ними права на знищення Ізраїлю. Повторю вопрос - кто мешал ХАМАСУ строить независимое государство, создавать нормальную/успешную экономику после полного вывода израильских войск в 2005 и победы над ФАТХ в 2007 вместо постоянного вооружения и строительства тоннелей для уничтожения Израиля. С 2007 до 2023 прошло 16 лет. Где результаты?

Повторю вопрос - кто мешал ХАМАСУ строить независимое государство, создавать нормальную/успешную экономику после полного вывода израильских войск в 2005 и победы над ФАТХ в 2007 вместо постоянного вооружения и строительства тоннелей для уничтожения Израиля. С 2007 до 2023 прошло 16 лет. Где результаты?

оце ЛАД став сіоністом - недаремно шапо час витрачав а як щодо арабів Західного берегу? в них теж повна свобода? чи є обмеження? а що в Ієрусалимі? хіба повн? а морська блокада вона постійна, чи її встановили в 2023 році? й на кордоні з Єгиптом присутні ізраільсткі війська?оце ЛАД став сіоністом - недаремно шапо час витрачава як щодо арабів Західного берегу? в них теж повна свобода? чи є обмеження? а що в Ієрусалимі?

Для знатока ближнего востока и Израиля.Морская блокада Газы как и забор на границе с Израилем прорванный 07.10.23 это превентивная мера против террора.Тебе не рассказали,что в Газе строился и морской порт,и международный аэропорт,но после очередной интифады они были разрушены хотя рыболовство при такой " блокаде" в Газе почему-то было как и 17000 рабочих приезжали каждое утро на работу в окрестные кибуцы Израиля которые потом эти работники разрушили,а тех кто давал им работу зверски убили.КПП Рафиах контролирует Египет и тоже почему-то не пускает к себе своих арабских братьев иначе как за деньги по тоннелям.У ПА автономии большая граница с Иорданией через которую переправляют оружие несмотря на что контроль пропускных пунктов осуществляет Израиль.И откуда бы взялась эта самая Палестинская Автономия если бы Израиль в надежде на умиротворение этих убийц не привез из Туниса террориста Арафата ,дал ему стрелковое оружие и право строить свое государство?Это называлось соглашение Осло которое сразу арабы начали нарушать опять убивая евреев.У арабов восточного Иерусалима статус постоянных жителей Израиля ,намного выше чем у арабов ПА и право получить гражданство Израиля.Что касается называть кого-то сионистом ,то вначале узнай что это означает и к кому этот термин применим прежде чем бросаться им как это делали раньше советские пропагандисты.