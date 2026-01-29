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Напад росії і білорусі на Україну
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Добавлено: Ср 08 июл, 2026 21:07
sashaqbl писал(а): ЛАД писал(а):
Повторю вопрос - кто мешал ХАМАСУ строить независимое государство, создавать нормальную/успешную экономику после полного вывода израильских войск в 2005 и победы над ФАТХ в 2007 вместо постоянного вооружения и строительства тоннелей для уничтожения Израиля. С 2007 до 2023 прошло 16 лет. Где результаты?
Почнем з того, що я не прихильник ХАМАС, і тим більше не прихильник тих методів боротьби, які світ побачив 7 жовтня.
Але будувати державу мабуть заважала блокада Гази, продовження окупації і розширення єврейських поселень в Іудеї та Самарії.
Війна не була завершена. За таких умов я й сам готтувався б до війни, ане розбудовував державу.
+ політика Ізраїлю опосередковано сприяла зростанню популярності ХАМАС.
Методами борьбы 07.20.23 ты называешь зверское убийство 1200 в основном мирных жителей и угон в заложники 256.
В блокаде Газы ты и другие тут обвиняете Израиль почему-то забыв о КПП Рафиах где Египет осуществляет свою блокаду арабских братьев.
Что такое оккупация Газы,не расскажешь знаток международного права и ведения войны без разрушений и жертв среди мирного населения?
У кого Израиль завоевал Газу и часть Иудеи и Самарии и под чьей оккупацией они были до 1967г?
А Египет и Иордания подписали с Израилем после войн 1967 и 1973 мирный договор с отказом от этих территорий?
Так что тогда оккупирует Израиль?
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shapo
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Добавлено: Ср 08 июл, 2026 21:07
Повтор
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shapo
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Добавлено: Ср 08 июл, 2026 21:15
sashaqbl писал(а): ЛАД писал(а):
Т.е. учителя, врачи, агрономы и прочие, которых присылали из восточных/центральных/южных областей Украины не украинцы, а "вороги" и они "підлягали знищенню"?
О войсках, частях НКВД вопросов нет. Это "законные" противники как представители армии оккупанта.
Но гражданские специалисты...
Колаборанти. Саме так називаються ті, хто співпрацює з окупантами...
Можно несколько вопросов?
1. Тут высказывалось мнение, что украинцы участвовали во 2 МВ как колониальные войска. Вы согласны с таким мнением?
2. Надеюсь, вы знаете или хотя бы догадываетесь, что украинцы (кроме западных) не ощущали и не считали
Украину оккупированной. Соответственно, не считали себя коллаборантами. В такой ситуации логичнее, чтобы УПА считали их не коллаборантами, а врагами. Тогда понятнее их отношение к "понаехавшим". Такого не было?
3. Какую Украину планировали создать УПА (в каких границах)? Только Западную?
Или всю? Если всю, то на что они рассчитывали? Или они не знали о настроениях остальной Украины, где тогда о независимости и не думали? Или "железной рукой приведём Украину к счастью"? Действительно интересно и я этого не знаю.
Кстати, не уверен, что на Зап. Украине все поддерживали УПА. Сомневаюсь.
Но сейчас об этом говорить бессмысленно - никак не определить.
4. Коллаборантов тоже следует уничтожать?
Если да, тогда понятно, почему вы не ответили на мой вопрос о высказывании stm
: "крутити совецьку людину в бараній ріг". Видимо, поддерживаете?
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ЛАД
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Добавлено: Ср 08 июл, 2026 21:17
ЛАД писал(а): budivelnik писал(а): Дюрі-бачі писал(а):budivelnik
важливо не тільки ідея, а і чи вдалось її реалізувати. Не може бути героєм той, хто не досяг своєї мети.
А багато знаєте прикладів коли якась одна людина спочатку ОПРИЛЮДНИЛА ідею по побудові Держави ,а потім її самостійно реалізувала?
Нема - то якого милого придумуєте розового слона?
Держави будуються СОТНІ років , живуть тисячі....
То виходить в питанні державотворення успішних нема-значить і Пантеону нема?
Почему нет - Индия, Израиль, Китай. Можно и ещё вспомнить.
Розскажіть мені
1 Хто побудував Індію і в якому тисячолітті до нашої ери
Ще памятаю Олександр Македонський пробував Індію завоювати...
Тому СЬОГОДНІШНЯ Індія з ким там Махатмом Ганді це не першиа Індія...
То як-закреслите всіх індійських махараджей які ще з Македонським воювали?
Ізраїль -штучне утворення 1949 року.... Але тоді можна викреслити з історії всіх євреїв до 1949?
Китай-існував пару тисяч років... Почнете його звідки? З маодзедуна, а як тоді чанкайші з Тайванем? а як Чінгізиди??
а російську імперію з членіна? чи сраліна?
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Добавлено: Ср 08 июл, 2026 21:17
Перемир'я — це найгірший сценарій для України і подарунок для росії, — співвласник FirePoint Штілерман.
«Зараз ми перший раз їх можемо знищити і виграти війну, яку ми ведемо 4 століття. Такого приниження рф ніколи ніхто не робив. Але якщо буде перемир'я — відкриють кордони, виїдуть всі чоловіки, і тоді росіяни захоплять країну».
Постав над ним безбожного,
і диявол нехай стане праворуч його.
Коли буде судитися, нехай вийде засудженим,
і молитва його нехай буде в гріх.
Нехай будуть дні його короткими,
і гідність його нехай прийме інший.
Нехай діти його будуть сиротами,
а дружина його вдовою.
Нехай блукають діти його й бідніють,
нехай просять, виходячи з руїн своїх.
Нехай захопить позичальник усе, що є в нього,
і чужі нехай пограбують працю його.
Нехай не буде милосердного до нього,
і нехай не буде хто жалує сиріт його.
Нехай буде його потомство на загибель,
і нехай буде стерто ім’я їхнє на землі.
Бо не думав він проявляти милість,
але переслідував людину бідну й убогу
і скорботного серцем, щоб вбити його.
Возлюбив прокляття — воно й прийде на нього;
не побажав благословення — воно й віддалиться від нього.
Нехай буде він одягнений у прокляття, як у ризу,
і нехай воно війде, як вода, у нутро його,
і як олія — в кістки його.
Нехай буде йому, як одяг, яким він одягається,
і як пояс, яким він завжди підперезується.
Це — відплата від Господа ворогам моїм,
і тим, хто говорить зле проти душі моєї.
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Добавлено: Ср 08 июл, 2026 21:23
ЛАД писал(а):
Или они не знали о настроениях остальной Украины, где тогда о независимости и не думали?
Точно не думали?
Україна часів російської імперії
Олекса Довбуш 1700-1745
Іван Котляревський - 1769-1838 - Східна Україна
Устим Кармелюк - 1787 - 1835 - Центральна Україна
Тарас Шевченко 1814-1861 - Центральна Україна
Іван Франко 1856-1916
Розвал імперії часи ЗУНР УНР
Василь Вишиваний( Вільям Габсбург) - 1895-1948
Михайло Грушевський (1866–1934) — видатний історик, голова Центральної Ради Української Народної Республіки. - Центральна Україна
Симон Петлюра (1879–1926) — головний отаман військ УНР, голова Директорії УНР, борець за незалежність. - Центральна Україна
Микола Хвильовий (1893–1933) — засновник літературної організації ВАПЛІТЕ, ідеолог курсу «Геть від Москви!», ключова постать Розстріляного відродження.- Східна Україна
Лесь Курбас (1887–1937) — театральний режисер-новатор, засновник театру «Березіль», який вивів українське театральне мистецтво на європейський рівень. - Східна Україна
Володимир Вернадський (1863–1945) — природодослідник, філософ, основоположник геохімії, біогеохімії та вчення про ноосферу, перший президент Української академії наук
Нестор Махно - 1888-1934 - Центральна Україна
Леся Українка 1871-1913 - Центральна Україна
Последний раз редактировалось budivelnik Ср 08 июл, 2026 21:23, всего редактировалось 1 раз.
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Добавлено: Ср 08 июл, 2026 21:23
Shaman писал(а): ЛАД писал(а): sashaqbl писал(а):
.........
Я вважаю поведінку Ізраїлю близькою до поведінки Польщі Пілсудського на західноукраїнських землях.
Польща Пілсудського на західноукраїнських землях держала войска, свою администрацию и т.д., рассматривая их своими
землями.
Израиль после одностороннего размежевания в 2005 предоставил Газе полную свободу действий.
хіба повн? а морська блокада вона постійна, чи її встановили в 2023 році? й на кордоні з Єгиптом присутні ізраільсткі війська?
Я визнаю за арабським населенням право на боротьбу за власну державу, не визнаю за ними права на знищення Ізраїлю.
Повторю вопрос - кто мешал ХАМАСУ строить независимое государство, создавать нормальную/успешную экономику после полного вывода израильских войск в 2005 и победы над ФАТХ в 2007 вместо постоянного вооружения и строительства тоннелей для уничтожения Израиля. С 2007 до 2023 прошло 16 лет. Где результаты?
оце ЛАД став сіоністом - недаремно шапо час витрачав
а як щодо арабів Західного берегу? в них теж повна свобода? чи є обмеження? а що в Ієрусалимі?
Для знатока ближнего востока и Израиля.
Морская блокада Газы как и забор на границе с Израилем прорванный 07.10.23 это превентивная мера против террора.
Тебе не рассказали,что в Газе строился и морской порт,и международный аэропорт,но после очередной интифады они были разрушены хотя рыболовство при такой " блокаде" в Газе почему-то было как и 17000 рабочих приезжали каждое утро на работу в окрестные кибуцы Израиля которые потом эти работники разрушили,а тех кто давал им работу зверски убили.
КПП Рафиах контролирует Египет и тоже почему-то не пускает к себе своих арабских братьев иначе как за деньги по тоннелям.
У ПА автономии большая граница с Иорданией через которую переправляют оружие несмотря на что контроль пропускных пунктов осуществляет Израиль.
И откуда бы взялась эта самая Палестинская Автономия если бы Израиль в надежде на умиротворение этих убийц не привез из Туниса террориста Арафата ,дал ему стрелковое оружие и право строить свое государство?
Это называлось соглашение Осло которое сразу арабы начали нарушать опять убивая евреев.
У арабов восточного Иерусалима статус постоянных жителей Израиля ,намного выше чем у арабов ПА и право получить гражданство Израиля.
Что касается называть кого-то сионистом ,то вначале узнай что это означает и к кому этот термин применим прежде чем бросаться им как это делали раньше советские пропагандисты.
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shapo
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Добавлено: Ср 08 июл, 2026 21:43
fox767676 писал(а): Xenon писал(а):
Перемир'я — це найгірший сценарій для України і подарунок для росії, — співвласник FirePoint Штілерман.
«Зараз ми перший раз їх можемо знищити і виграти війну, яку ми ведемо 4 століття. Такого приниження рф ніколи ніхто не робив. Але якщо буде перемир'я — відкриють кордони, виїдуть всі чоловіки, і тоді росіяни захоплять країну».
якась конспірологія
виявилося штілермани з міндічами ведуть війну(незриму? духовну?) 4 століття
для остаточного марш-броска на кремль не вистачало закритих кордонів для чоловіків (українських, щтілермани з міндічами то звісно другоє)
зараз вони сообразили недостаючий елемент для перемоги
нобєлєвка
на болотах запоребрикових теж: "ніякої паузи, бо відновиться і наїжачицця", тому впрєрдє
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Добавлено: Ср 08 июл, 2026 21:47
flyman писал(а):
на болотах теж: "ніякої паузи, бо відновиться і наїжачицця", тому впрєрдє
штілерман(данілов) сам з болот
може премію порізали, може по кар'єрній драбині обійшли а може взагалі кАзачок
це як кузен ніккі кузену віллі беспощадну війну об'явив і замордували міліони людей в окопах
Последний раз редактировалось fox767676 Ср 08 июл, 2026 21:49, всего редактировалось 1 раз.
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Добавлено: Ср 08 июл, 2026 21:48
sashaqbl писал(а): ЛАД писал(а):
Повторю вопрос - кто мешал ХАМАСУ строить независимое государство, создавать нормальную/успешную экономику после полного вывода израильских войск в 2005 и победы над ФАТХ в 2007 вместо постоянного вооружения и строительства тоннелей для уничтожения Израиля. С 2007 до 2023 прошло 16 лет. Где результаты?
Почнем з того, що я не прихильник ХАМАС, і тим більше не прихильник тих методів боротьби, які світ побачив 7 жовтня.
Але будувати державу мабуть заважала блокада Гази, продовження окупації і розширення єврейських поселень в Іудеї та Самарії.
Війна не була завершена. За таких умов я й сам готтувався б до війни, ане розбудовував державу.
+ політика Ізраїлю опосередковано сприяла зростанню популярності ХАМАС.
1. Мы сейчас говорим о Газе.
Газа и Зап. Берег с 2007 совершенно отдельные формирования.
2. Блокада Газы была введена в 2007 после захвата власти ХАМАСом и его отказа признать право Израиля на существование. Причём (уже не раз писал), была введена Израилем и Египтом (!). И эта блокада как-то не помешала поставкам оружия в Газу и строительной техники, которая, в частности, была использована и для строительства тоннелей.
Условия блокады были достаточно жёсткие, но менялись в зависимости от обстановки - ослаблялись в периоды стабилизации и ужесточались в периоды обострений. При этом контрабанда процветала. Думаю, стоило бы ХАМАСу отказаться от вооружённой борьбы и признать Израиль и блокада была бы снята. Как её не было до ХАМАСа.
3. Популярности ХАМАСа способствовало многое. И политика Израиля в т.ч. Но я не представляю себе, какую политику мог/должен был проводить Израиль. Требования Израиля с 2007 и до 2023 были:
- Признание права Израиля на существование: ХАМАС должен официально исключить из своей программы пункт об уничтожении еврейского государства.
- Отказ от террора и насилия: Полное прекращение ракетных обстрелов, диверсий и любых вооруженных акций.
- Соблюдение прошлых соглашений: Признание всех договоров, которые ранее подписала Организация освобождения Палестины (ООП) с Израилем (включая соглашения в Осло).
ХАМАС эти условия категорически отверг, заявив о праве на «вооруженное сопротивление», что и зацементировало блокаду на годы.
Не такие суровые требования.
Они были сформулированы еще в 2006–2007 так называемой «Ближневосточной четверкой» — США, ООН, ЕС и Россией.
После 2023 требования ужесточились.
У Египта требования другие, но тоже ничего непосильного.
Последний раз редактировалось ЛАД Ср 08 июл, 2026 22:04, всего редактировалось 1 раз.
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