Добавлено: Ср 08 июл, 2026 23:32

stm писал(а): shapo писал(а): ................

Забавно,что копья вокруг так называемого пантеона до сих ломаются,а на мой простой вопрос насколько он именно сейчас необходим и какие страны его создавали именно в период войны кроме стандартного ярлыка совка и указанием на Израиль где он якобы есть ничего внятного не прочел.

В Израиле нет пантеона,есть только кладбище на горе Герцля где хоронят государственных деятелей и военнослужащих,причем Бен Гурион и Менахем Бегин похоронены не там,а военнослужащих ,включая рядовых солдат хоронят до сих пор.

Из перевезенных из других стран и захороненных там аж 5 - Герцль и его дети,В.З.Жаботинский и Ханна Сенеш,причем кроме последней остальные завещали похоронить себя там когда Израиль получит государственность.

Идея пантеона очень близка именно к клятому СССР где памятниками неизвестному солдату и вечными огнями были утыканы все города и села,а реальные ветераны той войны влачили жалкое существование и о них государство вспоминало раз в году 9 мая.

Так что нынешние гордые патриоты независимой Украины поддерживающие эту идею власти очень похожи на критикуемых ими совков, и не только в этом вопросе ................Забавно,что копья вокруг так называемого пантеона до сих ломаются,а на мой простой вопрос насколько он именно сейчас необходим и какие страны его создавали именно в период войны кроме стандартного ярлыка совка и указанием на Израиль где он якобы есть ничего внятного не прочел.В Израиле нет пантеона,есть только кладбище на горе Герцля где хоронят государственных деятелей и военнослужащих,причем Бен Гурион и Менахем Бегин похоронены не там,а военнослужащих ,включая рядовых солдат хоронят до сих пор.Из перевезенных из других стран и захороненных там аж 5 - Герцль и его дети,В.З.Жаботинский и Ханна Сенеш,причем кроме последней остальные завещали похоронить себя там когда Израиль получит государственность.Идея пантеона очень близка именно к клятому СССР где памятниками неизвестному солдату и вечными огнями были утыканы все города и села,а реальные ветераны той войны влачили жалкое существование и о них государство вспоминало раз в году 9 мая.Так что нынешние гордые патриоты независимой Украины поддерживающие эту идею власти очень похожи на критикуемых ими совков, и не только в этом вопросе





У кожної держави є місце де видатні національні герої. Начасі це було з 1991 року. Наразі прийнято Закон про Пантеон, що він буде создан, потім місце що це буде Печерська Лавра. Потім має бути ідея як обирати національного героя і чи потрібно його труп тарабанити туди, чи достатньо таблички, потім проекти і гроші. Наразі на Пантеон не витрачено не копійки, а ви і ЛАД вже у бараній ріг.

Хочете реально насрати мені в душу? На новий рік вийдете на пляж бажано з родиною і собакою на пікнік. Ускладнюю: в нових червоних шортах без зображення зірки і серпа з молотом. Ускладнюю ще гірше: Новий рік, як нове життя йому потрібно радіти. Максимальна складність: там ще подарунки обов'язкові всім, навіть собаці.

І я, баобабіха, дійсно скажу: "нарешті цей старий хрич мене зробив в суху, відпочиває і радіє сьогоденню у декомонізованих шортах!" Начасі це було з 1991 року. Наразі прийнято Закон про Пантеон, що він буде создан, потім місце що це буде Печерська Лавра. Потім має бути ідея як обирати національного героя і чи потрібно його труп тарабанити туди, чи достатньо таблички, потім проекти і гроші. Наразі на Пантеон не витрачено не копійки, а ви і ЛАД вже у бараній ріг.Хочете реально насрати мені в душу? На новий рік вийдете на пляж бажано з родиною і собакою на пікнік. Ускладнюю: в нових червоних шортах без зображення зірки і серпа з молотом. Ускладнюю ще гірше: Новий рік, як нове життя йому потрібно радіти. Максимальна складність: там ще подарунки обов'язкові всім, навіть собаці.І я, баобабіха, дійсно скажу: "нарешті цей старий хрич мене зробив в суху, відпочиває і радіє сьогоденню у декомонізованих шортах!"

Вы слишком высокого о себе мнения, баобабиня,чтобы целью моего пребывания на этом форуме было бы отложить в вашей порохоботской душе любимую вами субстанцию появляющуюся в процессе дефекации у собачьего организма.Если вы упорно отказываетесь понимать то,что я пишу,то повторю ещё раз :1) вы пишите что почему-то с 1991г идея пантеона как-то не выходила на поверхность, а на пятый год войны вдруг появилась эта шумиха одновременно с захоронением перевезенных останков совсем не безупречных деятелей будто уже других проблем в государстве на сегодняшний день нет и только этот пантеон вместе с дальнейшим распространением мовы в среде неразумных то ли ждунов,то ли совков поможет решить призыв с действиями ТЦК которыми российская пропаганда размахивает в всем мире, с миллионами беженцев и людьми оставшимися без крова, с инвалидами войны и семьям оставшихся без кормильца.Почему о реальных проблемах людей и страны нет такого информационного шума?Или вы и власть их решили и кроме пантеона заняться больше нечем?2) В Израиле нет места с выдающимися героями если не считать кладбище на горе Герцля где помимо государственных деятелей хоронят и простых солдат погибающих и сейчас.3) Я уже писал вам однажды,что давать другим советы что им делать,как поступать,а теперь ещё и что им одеть ,особенно когда их об этом не просят,любили давать именно в совке который вы тут вместе с другими клянете,но в реальности копируете примерно как покойная Фарион вступившая в КПСС студенткой и курировавшая изучение иностранцами русского языка,а потом выжигавшего этот русский язык калёным железом даже в детсаду рассказывая какие имена правильные,а какие нет.