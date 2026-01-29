Добавлено: Пт 10 июл, 2026 00:25

sashaqbl писал(а): ЛАД писал(а): По соглашениям ООП официально признала право Израиля на существование в мире и безопасности и отказалась от терроризма. Израиль признал ООП единственным легитимным представителем палестинского народа.

Изначально помешало сопротивление радикалов ХАМАС и «Исламского джихада». Исламисты категорически отвергли Осло. Чтобы сорвать соглашения, ХАМАС начал волну кровавых терактов-самоубийств в израильских автобусах и кафе. Это настроило израильское общество против уступок палестинцам.

И захват власти в Газе ХАМАС не объясняется только срывом соглашений в Осло. Тем более, что именно ХАМАС сделал всё для срыва соглашений и дальнейших переговоров. По соглашениям ООП официально признала право Израиля на существование в мире и безопасности и отказалась от терроризма. Израиль признал ООП единственным легитимным представителем палестинского народа.Изначально помешало сопротивление радикалов ХАМАС и «Исламского джихада». Исламисты категорически отвергли Осло. Чтобы сорвать соглашения, ХАМАС начал волну кровавых терактов-самоубийств в израильских автобусах и кафе. Это настроило израильское общество против уступок палестинцам.И захват власти в Газе ХАМАС не объясняется только срывом соглашений в Осло. Тем более, что именно ХАМАС сделал всё для срыва соглашений и дальнейших переговоров.

Та невже тільки ХАМАС? А теракт в Хевроні? А вбивство Іцхака Рабина? Теж ХАМАС? Та невже тільки ХАМАС? А теракт в Хевроні? А вбивство Іцхака Рабина? Теж ХАМАС?

Я где-то писал, что Израиль белый и пушистый?Конечно, нет.Там есть свои радикалы и экстремисты.Такие, как Барух Гольдштейн, совершивший расстрел в Хевроне, или Игаль Амир, застреливший Ицхака Рабина. Есть и мечтающие о "Великом Израиле".При этом государство Израиль не провозглашает Гольдштейна героем, безоговорочно осудило теракт и выплатило компенсации палестинцам.Согласитесь, это немного не похоже на поведение ХАМАС, превозносящего террористов, требующего освобождение осуждённых террористов из израильских тюрем и ради этого захватывающего заложников.Вывод войск из Газы в 2005 дался правительству Ариэля Шарона очень нелегко, пришлось преодолеть очень сильное сопротивление правых (сам Шарон тоже относился к правым, но умеренным), тем не менее это решение было принято.От ХАМАС после этого требовалось очень немного - признать право Израиля и отказаться от террористической деятельности. Но нет, они предпочли воевать и лозунг "From the river to the sea, Palestine will be free", от которого не отказались до сих пор. А всякие европейские и американские леваки повторяют его, даже не задумываясь.