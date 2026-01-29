Banderlog писал(а):От допустим змалюйте нам перспективу на найближчі 3р. Я не бачу ні якого райдужного сценарію.
Нуу, ти не бачиш, а сенатор Грем бачить, хз хто з вас прозорливіший..)) "Сенатор США Ліндсі Грем (Республіканська партія) вважає, що підвищення бойової ефективності України та збільшення підтримки світом боротьби з Володимиром Путіним зможе покласти край російсько-українській війні у найближчі місяці. За його словами, він "ніколи не був настільки оптимістичним, як сьогодні, щодо того, що ми маємо формулу для припинення цієї війни.Про це він сказав на брифінгу в Києві в п'ятницю (сьогодні)." Бачиш, мова навіть не про роки, а про місяці.
Banderlog писал(а):.......... Ну і на рахунок мирного життя та відбудови, скоріш за все років через 3 захід не вступить в війну проти рф а піде з рф на мирову. Зараз єдиний внятний план- це дочекатись що трамп піде і на його місці зявиться хтось зацікавлений в війні з рф.
Ну был Байден. Думаете, придёт кто-то ще більш войовничий? И что? Пришлёт сюда авианосец и морскую рехоту?
shapo писал(а): Атомные бомбы для каждой арабской столицы у Израиля были ещё в 1973г когда в критические для страны дни октября Голда Меир приказала их уже выкатить. Но как сказал мне знакомый изра услышавший это от одного из участников той войны
це брехня. Нема атомки в ізраеля.
Конечно,нет,но если будет нужно он ее применит
мені набридла тема Ізраїлю з самого початку це офтоп, припинайте, або заберіться в іншу гілку
Banderlog писал(а):От допустим змалюйте нам перспективу на найближчі 3р. Я не бачу ні якого райдужного сценарію. От приміром, що власть імущі думають про перемирря. Перемирʼя - найгірший сценарій для України, адже нам не надаватимуть грошову допомогу і після відкриття кордону виїдуть всі чоловіки» — голова Fire Point Штиллерман заявив, що більше того, «зайде росія і захопить всю країну» https://t.me/voynareal/139712 Окрім того навіть завершення війни не зробить Україну 2ю францією як нам обіцяли на зорі незалежності.
Ну, а ви б на місці кінцевого бенефіціара що казали? ) 13 компаній у світі можуть виготовляти ппо чи балістику. І наша демілітаризована держава може отримати навіть не 1 таку компанію, а може навіть і 2...) Лан, обіцяю без гарних новин всі вихідні ) подепресуєте спокійно, хоча нагода може і є... а ось не бачити успіхи колег взагалі, жодного, теж таке собі діло.
Последний раз редактировалось stm Пт 10 июл, 2026 19:23, всего редактировалось 1 раз.