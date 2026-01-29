Серия банкнот в Украине будет пополнена новой купюрой большего номинала – 2000 гривень. Банкнота поступит в обращение 4 сентября этого года, на ней будет изображен Василий Стус, сообщает Национальный банк Украины.
Купюра выполнена в фиолетово-синих и розовых тонах. На лицевой стороне – портрет Стуса и его подпись. Банкнота получила не менее 20 современных элементов защиты от подделок.
Дата ввода в обращение купюры номиналом 2000 гривень – 4 сентября – выбрана не случайно: это день памяти выдающегося поэта, диссидента и "шестидесятника". ....... В НБУ объясняют необходимость расширения банкнотной серии тем, что с момента появления купюры номиналом 1000 гривень прошло уже семь лет. За это время среднемесячная зарплата в Украине выросла втрое, а уровень цен, исходя из индекса инфляции, – вдвое.
АФИНЫ/ВАШИНГТОН, 10 июля (Reuters) - Пассажира частично затянуло через оторвавшееся окно в самолете авиакомпании Ryanair (RYA.I)., открывает новую вкладкуКак сообщили два источника в аэропорту, самолет Boeing 737 вскоре после взлета из Салоников в Греции был вынужден совершить экстренную посадку. Самолет должен был лететь из Салоников в аэропорт Мемминген в Германии , но вернулся в Салоники, «когда в полете отвалилось пассажирское окно», говорится в заявлении Ryanair. Причина разбития окна пока не выяснена. .........Сербские СМИ со ссылкой на пассажира сообщили радио Салоники, что голова и плечи мужчины находились за пределами самолета, прежде чем другие пассажиры затащили его обратно. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) подтвердило, что самолет представлял собой Boeing 737 NG — версию, предшествовавшую нынешнему поколению самолетов 737 MAX. Boeing (BA.N), открывает новую вкладкуКомментариев пока не последовало. .......Местные греческие СМИ сообщили, что в начале полета от двигателя откололся кусок и разбил окно, что привело к разгерметизации салона. Два источника в аэропорту, знакомые с ситуацией, передали агентству Reuters те же подробности.
ЛОНДОН, 10 июля (Reuters) - Гобелен из Байё впервые за почти 1000 лет прибыл в Великобританию в преддверии выставки в Британском музее, билеты на которую были полностью распроданы. Путешествие из Франции проходило под полицейским сопроводом и было тщательно спланировано. Вышивка длиной 70 метров (230 футов), изображающая нормандское завоевание Англии в 1066 году, была доставлена в кондиционированном антивибрационном ящике под конвоем французской полиции к Евротоннелю, после чего пересекла Ла-Манш. Затем она была передана британским властям для заключительного этапа своего пути в Лондон. ........Этот средневековый шедевр, предположительно созданный английскими вышивальщицами, уже принес почти 2,5 миллиона фунтов стерлингов (3,3 миллиона долларов) от продажи билетов, став самой продаваемой экспозицией музея
Агент украинской разведки, признавшийся в убийстве женщины, подозреваемой в попытке покушения на мультимиллионера и его семью в Монако на прошлой неделе, теперь заявил, что не нажимал на курок.
В четверг в киевском суде на слушании по вопросу об опеке Владислав Реут, который несколько дней назад указал следователям местонахождение могилы Анастасии Березовской в лесу, заявил, что он «категорически отрицает» совершение убийства и возложил вину на своего предполагаемого сообщника.
Это запутанное дело привлекает внимание, потому что Реут — действующий и награжденный офицер военной разведки Украины (ГУР), а его сообвиняемый Виталий Жикович до недавнего времени работал в СБУ. .........Реут, судя по всему, сразу же признался в том, что застрелила Березовскую.
Затем он отвел следователей к месту, где закопал ее тело в лесу к западу от Киева, в могиле, засыпанной ветками.
Однако всего несколько дней спустя в суде агент ГУР заявил, что хочет «сказать правду». Затем он переложил всю вину на Жиковича.
«Я сражался с вражескими комбатантами, защищая свою страну, — подчеркнул он. — Я бы никогда намеренно не убил невинную мирную женщину».
Теперь он утверждает, что Жикович угрожал ему. «Он сказал: „Если со мной что-нибудь случится, твоим родственникам будет опасно“», — заявляет он.
Адвокат Жиковича опроверг эту новую версию событий.
Анатолий Иванов, бритый налысо и непрестанно перебирающий деревянные четки, описал своего клиента как бывшего офицера СБУ низшего звена и отверг идею о том, что обычный гражданский мог отдать приказ действующему сотруднику ГУР сделать что-либо, не говоря уже о совершении убийства.
Он назвал Жиковича «патриотом», который, как и он сам, воевал на востоке Украины в 2014 году, а затем «активно защищал» Киевскую область после 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение. .........
Цікаво. Коли євроінтеграційні потуги через 5-10 років закінчаться майже нічим, серед націоналістичного табору зможе визріти і набрати силу крило, яке засудить т.з. "революцію гідності" як повністю антиукраїнську профанацію?
aleksej.kus писал(а):На самом деле, идею Украины как моста между цивилизациями, страны - хаба и межцивилизационного линка, активно поддерживали украинские националисты. Если вспомнить, Декалог ОУН, составленный Степаном Ленкавским (кстати, позывной "Залужный"), в первой редакции написанной в 1929 году, он начинался словами: "Я — Дух одвічної стихії, що зберіг Тебе від татарської потопи й поставив на грані двох світів творити нове життя...." Фраза "на грані двох світів" означает географическое положение Украины между Европой и Азией, а фраза "творити нове життя" - означает процесс нахождения своей исторической судьбы на этом межцивилизационном "стыке". Заметим, что в Декалоге нет тезисов о "возвращении в Европу". Акцентируется именно транзитивная геополитическая роль Украины. Парадоксально, что сейчас все сторонники евроинтеграции используют символику и идеологию ОУН, соединяя тезисы интеграции с трансгуманистической, трансгендерной, виталистской, человекоцентричной и атеистической Европой с концепцией почвенного, консервативного, авторитарного и надличностного интегрального национализма. Что создает идеологическую химеру, потому что целому ряду наших "публичных либертинов" и грантовых либералов", интегральный национализм идет как корове седло.
Последний раз редактировалось fox767676 Сб 11 июл, 2026 09:48, всего редактировалось 1 раз.
Schmit писал(а):"П'ять вулиць вигоріло, гектари знищені..." і 6 загиблих.
Кажуть, що кацапію випиzдували з двох морів - Чорного та Азовського. Зокрема, це мінус 25% їх зернового експорту. Про нафту і нафтопродукти мовчу. Як прокоментуєте?
У ніч проти 11 липня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши балістичні та авіаційні ракети, а також понад 120 ударних безпілотників. Під час удару по Києву українській протиповітряній обороні не вдалося перехопити жодну із шести балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400.
За даними Повітряних сил ЗСУ, противник випустив шість балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400 із Брянської області РФ, чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69, дві протирадіолокаційні ракети Х-31 та 121 ударний безпілотник типу Shahed, "Гербера", "Італмас" і дрони-імітатори.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи.
Станом на 08:30 українська ППО збила або подавила дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 111 ворожих безпілотників. Водночас жодна з шести балістичних ракет не була перехоплена.
У Повітряних силах повідомили про влучання шести балістичних ракет, двох керованих авіаційних ракет і семи ударних дронів на 11 локаціях. Крім того, уламки збитих повітряних цілей впали ще на трьох локаціях.
Зафіксовано влучання балістичних ракет, 2 керованих авіаційних ракет та 7 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях. Інформація щодо двох протирадіолокаційних ракет уточнюється, інформація про руйнування та постраждалих не надходила.