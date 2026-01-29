RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхование
Главная Пользователи Поиск FAQ Правила Обратная связь
Форумы
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Добавить
    тему
Ответить
на тему
Следить
за темой
  #<1 ... 18355183561835718358
Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 10:02

  Banderlog писал(а):
  stm писал(а):
  Banderlog писал(а):Мож їх економіка кудись і йде, но наша йде попереду.
Щодо китаїзації то не бачу в цьому нічого поганого.

Йшла (минулий час). Тут теж статистика як і з трупами, які роки дивитися і що з чим порівнювати ) Ви зробите знов вигляд що незрозумієте, хоча інтелектуальних перешкод для цього у вас я не бачу на 100%, і зір теж не як у Флая )
Но я зроблю вигляд що розумію навіщо прям жодної доброї звістки не чути і не бачити )
тому що в мене добрих звісток нема. Грошей не добавилось. Все лишилось як було. Термінів демобілізації теж нема.
І оті ваші співвідношення втрат 1 до 12 це брєд.
Хто мішає вам написати добрі звістки?
От допустим змалюйте нам перспективу на найближчі 3р.
Я не бачу ні якого райдужного сценарію.
От приміром, що власть імущі думають про перемирря.
Перемирʼя - найгірший сценарій для України, адже нам не надаватимуть грошову допомогу і після відкриття кордону виїдуть всі чоловіки» — голова Fire Point Штиллерман заявив, що більше того, «зайде росія і захопить всю країну» https://t.me/voynareal/139712
Окрім того навіть завершення війни не зробить Україну 2ю францією як нам обіцяли на зорі незалежності.

Украинец ШтилЪерман 74г.р.(годный получается до 2034года) после посещения учебки 425й бригады(и катания за квадроциклом) будет последней палкой и АК74 отбивать живые волны бурятов где нибудь под Козиным(при его раскладе) лет через ...???
барабашов
Аватара пользователя
 
Сообщения: 6016
С нами с: 16.06.15
Благодарил (а): 296 раз.
Поблагодарили: 393 раз.
 
 
Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 10:09

  prodigy писал(а):ЛАД

https://meduza.io/feature/2026/07/09/mi ... tit-nelzya

операція:приємнік
Писать можно много чего.
Каких-то реальных действий или хотя бы намёков на них пока не вижу.
Посмотрим.

Преемник - наступник.
Последний раз редактировалось ЛАД Сб 11 июл, 2026 10:10, всего редактировалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Сообщения: 41222
С нами с: 31.08.10
Благодарил (а): 5391 раз.
Поблагодарили: 4882 раз.
 
 
2
2
6
Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 10:09

  flyman писал(а):
  ЛАД писал(а):Поздравляю с введением новой купюры.
Серия банкнот в Украине будет пополнена новой купюрой большего номинала – 2000 гривень. Банкнота поступит в обращение 4 сентября этого года, на ней будет изображен Василий Стус, сообщает Национальный банк Украины.

Купюра выполнена в фиолетово-синих и розовых тонах. На лицевой стороне – портрет Стуса и его подпись. Банкнота получила не менее 20 современных элементов защиты от подделок.

Дата ввода в обращение купюры номиналом 2000 гривень – 4 сентября – выбрана не случайно: это день памяти выдающегося поэта, диссидента и "шестидесятника".
.......
В НБУ объясняют необходимость расширения банкнотной серии тем, что с момента появления купюры номиналом 1000 гривень прошло уже семь лет. За это время среднемесячная зарплата в Украине выросла втрое, а уровень цен, исходя из индекса инфляции, – вдвое.
https://www.unian.net/economics/finance/2000-grn-poyavyatsya-v-ukraine-nbu-vvodit-novuyu-kupyuru-13436823.html
У нас уникальная экономика - за 7 лет, из которых 4 военных, благосостояние народа выросло в 1,5 раза.

ЕШБ в дії (менше народу - вищий ВВП на душу)
якщо залишиться 5 млн, то будуть жити як в Люксембурзі

хотелось бы тезисов от основателя ЕШБ как он планирует по быстрому урезать такого осетра(25>>>5(да хоть 15, но по быстрому))
ПыСы. КАБы то по вильному мисту Лева не прилетают. Как и Искандеры.
барабашов
Аватара пользователя
 
Сообщения: 6016
С нами с: 16.06.15
Благодарил (а): 296 раз.
Поблагодарили: 393 раз.
 
 
  #<1 ... 18355183561835718358
Форум:
+ Добавить
    тему
Ответить
на тему
Следить
за темой
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей + гостей: 1
Модераторы: Faceless, Ірина_, Модератор

Похожие темы
Темы
 Ответы Просмотры Последнее
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Вс 22 мар, 2026 08:49
2 47598
Чт 14 май, 2026 05:16
shapo
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пн 30 мар, 2026 21:42
0 49393
Пн 30 мар, 2026 21:42
buratinyo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » Пт 23 фев, 2024 14:53
36 358457
Чт 29 янв, 2026 09:53
Letusrock

Сейчас обсуждается
Все материалы
Топ
ответов
Топ
пользователей
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При использовании материалов этой страницы ссылка на FINANCE.UA обязательна,
для интернет-изданий - гиперссылка, не закрытая для индексации поисковыми системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфиденциальность.
Powered by phpBB.