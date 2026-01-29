а головне, про що кажуть - Раша має залишитися один з ключjвих елементів світового порядку. але колись були великі імперії - аглійська, французська, османська. вже немає, існуть нормальні держави. й чому Раща гадає, що вона виключення. зрозуміло вони хочуть, але об'єктивно їх рівень - Туреччина чи Бразилія. й набагато нижче Великобританії, Франції чи Німеччини. оце об'єктивна реальність, яку влада Раші не хоче визнати. й лише тоді населення Раші має шанс на нормальне життя...
Есть маленькая разница - у тех империй не было ЯО. + основные силы находились в метрополии. Колонии были явно отделены и находились более-менее вдалеке. И, кстати, эти метрополии остались "одними з ключjвих елементів світового порядку". Хотя это, конечно, совсем не обязательно.
тепер ви погоджуєтесь, що ЛИШЕ наявність ЯЗ утримує Раші від того, щоб її загнали на її місце. так, ЯЗ створює ілюзію, що їм все можна. ключове ілюзію?
питаю прямо - чи ви визнаєте, що зламок Раша імперії, який має подолати в собі оце імперське, щоб розвиватися далі? Туреччина змогла - хоча зараз є рецидив. Німеччину змусили, Великобританія та Франція саме перехворіли. от й Раша має або самостійно перехворіти (маловірогідно), або її змусять (теж не дуже вірогідно), або розвалитися - й лише тоді її уламки зможуть нормально розвиватися. на цьому етапі Раша нормально розвиватися - НЕ ЗМОЖЕ.
Серия банкнот в Украине будет пополнена новой купюрой большего номинала – 2000 гривень. Банкнота поступит в обращение 4 сентября этого года, на ней будет изображен Василий Стус, сообщает Национальный банк Украины.
Купюра выполнена в фиолетово-синих и розовых тонах. На лицевой стороне – портрет Стуса и его подпись. Банкнота получила не менее 20 современных элементов защиты от подделок.
Дата ввода в обращение купюры номиналом 2000 гривень – 4 сентября – выбрана не случайно: это день памяти выдающегося поэта, диссидента и "шестидесятника". ....... В НБУ объясняют необходимость расширения банкнотной серии тем, что с момента появления купюры номиналом 1000 гривень прошло уже семь лет. За это время среднемесячная зарплата в Украине выросла втрое, а уровень цен, исходя из индекса инфляции, – вдвое.
Shaman писал(а):.......... тепер ви погоджуєтесь, що ЛИШЕ наявність ЯЗ утримує Раші від того, щоб її загнали на її місце. так, ЯЗ створює ілюзію, що їм все можна. ключове ілюзію?
К сожалению, это не иллюзия. Так же, как у Ирана не иллюзия закрыть пролив. Иначе там ситуация тоже была бы друная.
питаю прямо - чи ви визнаєте, що зламок Раша імперії, який має подолати в собі оце імперське, щоб розвиватися далі? Туреччина змогла - хоча зараз є рецидив. Німеччину змусили, Великобританія та Франція саме перехворіли. от й Раша має або самостійно перехворіти (маловірогідно), або її змусять (теж не дуже вірогідно), або розвалитися - й лише тоді її уламки зможуть нормально розвиватися. на цьому етапі Раша нормально розвиватися - НЕ ЗМОЖЕ.
Какой их ваших вариантов реализуется, не знаю. Я не Нострадамус. Великобританія та Франція перехворіли достаточно тяжело. Вспомните, например, французский Алжир. В чём-то сильно похоже на нашу ситуацию. После развала Союза шансы на нормальное развитие были. Да и в начале 00-х. Их подвел рост цен на нефть. Возможно, если бы не это, развитие пошло бы иначе.
то когось у вікно літака витягло, то якийсь гобелен, то потенційні проблеми в США через ШІ... ви вирішіли сюди постити все, що ВАМ цікаво? ........
"у вікно літака витягло" - просто интересное событие. И то, что технические проблемы и недоработки бывают и в высокоразвитых странах. Гобелен - для Европы (особенно, Англии и Франции) важное событие. ВАМ не цікаво, не читайте. Я и так далеко не всё, что мне цікаво, выношу сюда. "потенційні проблеми в США через ШІ" - так понимаю, что по ссылке вы не ходили да и цитату прочитали невнимательно. Эти проблемы будут не у США, а у всего мира. В т.ч. и у нас. Понятно, что сегодня у нас есть более актуальная проблема, но нельзя же жить только сегодняшним днём, не думая о завтрашнем. Я бы ещё, учитывая возраст, так мог, но вам это точно не личить.
.......... В НБУ объясняют необходимость расширения банкнотной серии тем, что с момента появления купюры номиналом 1000 гривень прошло уже семь лет. За это время среднемесячная зарплата в Украине выросла втрое, а уровень цен, исходя из индекса инфляции, – вдвое.
Какие документы были на КИА Соренто чёрного цвета, что все видели перевёрнутым, и на балансе какого военкомата оно стояло(рижского,вильнюсского или варшавского)??? Или оно было угнано или отобрано у волонтёров что везут оттуда гуманитарку таким парням, как извинялись (гон)Дон-Донам на камеру?
барабашов писал(а):Какие документы были на КИА Соренто чёрного цвета, что все видели перевёрнутым, и на балансе какого военкомата оно стояло(рижского,вильнюсского или варшавского)??? Или оно было угнано или отобрано у волонтёров что везут оттуда гуманитарку таким парням, как извинялись (гон)Дон-Донам на камеру?
дійсно цікаво, питання влучне як постріл з цибулі...