Додано: Сер 02 бер, 2022 20:33

Пытаюсь отправить комментарий к статье, комментариев к которой еще нет. По нажатию кнопки "Отправить", слева от кнопки отображается серым цветом "Сообщение не опубликовано. Попробуйте отправить ещё раз." Текст комментария пробовал менять, не помогает.

А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)