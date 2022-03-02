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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 20:33

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Пытаюсь отправить комментарий к статье, комментариев к которой еще нет. По нажатию кнопки "Отправить", слева от кнопки отображается серым цветом "Сообщение не опубликовано. Попробуйте отправить ещё раз." Текст комментария пробовал менять, не помогает.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 21:18

summacut а яка стаття?
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Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 22:33

  Ірина_ написав:summacut а яка стаття?


Например, эта https://news.finance.ua/ru/vodafone-ukr ... noy-spisok

Зображення
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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