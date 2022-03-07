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Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Додано: Сер 02 бер, 2022 20:33
Пытаюсь отправить комментарий к статье, комментариев к которой еще нет. По нажатию кнопки "Отправить", слева от кнопки отображается серым цветом "Сообщение не опубликовано. Попробуйте отправить ещё раз." Текст комментария пробовал менять, не помогает.
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summacut
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Додано: Сер 02 бер, 2022 21:18
summacut а яка стаття?
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Ірина_
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Додано: Сер 02 бер, 2022 22:33
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summacut
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Додано: Чет 03 бер, 2022 12:09
Я теж не можу коментувати, уточнюю у колег.
З повагою,
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Ірина_
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Додано: Пон 07 бер, 2022 18:23
Проблему усунули, коментарі працюють!
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Ірина_
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