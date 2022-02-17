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НБУ повідомив, де отримати
готівку (список, суми)

НБУ повідомив, де отримати готівку (список, суми)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 16:43

НБУ повідомив, де отримати готівку (список, суми)

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляє НБУ, у разі гострої потреби в готівці ви можете отримати її в підприємствах торгівлі. Для цього потрібно оплатити будь-яку покупку ПЛАТІЖНОЮ КАРТКОЮ і під час розрахунку попросити касира зняти з неї потрібну суму готівки. Отримати можна від 500 гривень, але не більше 6 000 гривень (уточнюйте можливу суму видачі на касі торговця).

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НБУ повідомив, де отримати готівку (список, суми)
R2
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