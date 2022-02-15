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Вже 150: курс рубля до долара
за день обвалився на 20%

Вже 150: курс рубля до долара за день обвалився на 20%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 18:22

Вже 150: курс рубля до долара за день обвалився на 20%

Пропонуємо до обговорення:
Курс рубля 7 березня обвалився по відношенню до долара та євро до рекордних позначок.

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Вже 150: курс рубля до долара за день обвалився на 20%
R2
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