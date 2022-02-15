Курс рубля 7 березня обвалився по відношенню до долара та євро до рекордних позначок.
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Вже 150: курс рубля до долара за день обвалився на 20%
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Додано: Пон 07 бер, 2022 18:22
Вже 150: курс рубля до долара за день обвалився на 20%
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Дивися повний текст
Вже 150: курс рубля до долара за день обвалився на 20%
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