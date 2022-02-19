В Україні понад 52% компаній продовжують працювати навіть під час війни.
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Понад 52% українських компаній продовжують працювати під час війни
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Додано: Пон 07 бер, 2022 18:32
Понад 52% українських компаній продовжують працювати під...
Пропонуємо до обговорення:
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Понад 52% українських компаній продовжують працювати під час війни
Додано: Пон 07 бер, 2022 18:32
Для продовження роботи компанії потрібно розрахуватись з іноземними контракторами (Європа). Але, НБУ заборонив купівлю валюти та відправку коштів з України.
Є спосіб продовжити співпрацю з іноземними партнерами? Буду вдячний за посилання та інформацію.
Інакше доведеться закривати компанію.
Додано: Пон 07 бер, 2022 18:35
Re: Понад 52% українських компаній продовжують працювати під
С русскими тоже продолжают сотрудничество?
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