Международное рейтинговое агентство Moody's 6 марта понизило рейтинг долгосрочного эмитента (в национальной и иностранной валюте) и приоритетного необеспеченного долга (в национальной и иностранной валюте) России с «B3» до «Ca».
Akatama написав:Российская рупия сегодня пробила уровень 150 за доллар, то есть рубль за этот месяц потерял половину стоимости, а гривна - треть... Хорошо идём//)
США и ЕС прекратили поставки в Россию наличных долларов и евро. В РФ можно купить иностранную валюту только на черном рынке. Разница между реальным и официальным курсом рубля составляет 35%.
Если Китай начнёт наступление на Тайвань, на что сегодня был очень толстый намёк, это уже не будет иметь большого значения. Американская экономика из такого поворота легко и просто не вырулит, а воевать с Китаем они вряд ли будут.
Akatama написав:Российская рупия сегодня пробила уровень 150 за доллар, то есть рубль за этот месяц потерял половину стоимости, а гривна - треть... Хорошо идём//)
США и ЕС прекратили поставки в Россию наличных долларов и евро. В РФ можно купить иностранную валюту только на черном рынке. Разница между реальным и официальным курсом рубля составляет 35%.
Если Китай начнёт наступление на Тайвань, на что сегодня был очень толстый намёк, это уже не будет иметь большого значения. Американская экономика из такого поворота легко и просто не вырулит, а воевать с Китаем они вряд ли будут.
А зачем им выруливать? Они просто вытянут 30 трионов своих денег из Китая и вернут производство к себе в страну. А китайцы вспомнят как умирали с голоду 30 лет назад
Хомякоид написав: Сразу подумал что для Ирпеня слишком крутое здание. В орде скупают истерично продукты, все растет в цене каждый день, страна розвязала войну, но биомасса боиться выйти с плакатом. Сюр. Северная Корея 2.
Нарот россии наредкость быстро адаптирующийся к любой куйне.
У нас народ теж швидко адаптується до любої куїти.
Там в тотальний ппц не дуже вірять, ЗВР вистачить на 2 роки, плюс при теперішніх цінах на нафту та газ ще можуть нагуляти жирку, замість айфорнів сяомі, і т.д. і т.п., будуть їсти імно, але духовні скрепи не поміняють на цінності прогнившого запода.
тому надіятися, що РФ скоро загнеться, це якісь вологі юнацькі мрії
flyman На 2 роки чого? Вони вимушені будуть будувати нову логістику та переплачувати за більшість імпорту. Невідомо, яка кількість їх ЗВР є ліквідними та із доступом до них. За будь-якої ціни газу та нафти компанії, які під санкціями не зможуть отримувати валюту на свої кор рахунки, лише через нових посередників, які, як премія за ризик потрапити під санкції, зможуть встановлювати будь-яку комісію. Бажаючих зв'язуватися з компаніями під санкціями у світі не так багато.
Хомякоид написав: Сразу подумал что для Ирпеня слишком крутое здание. В орде скупают истерично продукты, все растет в цене каждый день, страна розвязала войну, но биомасса боиться выйти с плакатом. Сюр. Северная Корея 2.
Нарот россии наредкость быстро адаптирующийся к любой куйне.
У нас народ теж швидко адаптується до любої куїти.
Там в тотальний ппц не дуже вірять, ЗВР вистачить на 2 роки, плюс при теперішніх цінах на нафту та газ ще можуть нагуляти жирку, замість айфорнів сяомі, і т.д. і т.п., будуть їсти імно, але духовні скрепи не поміняють на цінності прогнившого запода.
тому надіятися, що РФ скоро загнеться, це якісь вологі юнацькі мрії
У парня фаза "Отрицание". Взрыв. Стоит такой весь обгоревший, кожа лохмотьями свисает, болевой шок - ничего не чувствует и говорит: все в порядке, все отлично. Сейчас зеленкой помажусь и побегу дальше в магазин за молоком. А в магазине и молока-то уже никакого нет.
Аналітика від фахівця. Кожен в ерефії відчує економічнмй капець, але виміряти його зараз складно, потрібен час. Разом з цим не вірить, що це викличе протести серед рабів, бо насєлєніє має традиції та великий досвід затягування поясів. Це простіше ніж думати. https://youtu.be/PQlvwHU__ME