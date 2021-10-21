flyman тому надіятися, що РФ скоро загнеться, це якісь вологі юнацькі мрії[/quote] У парня фаза "Отрицание". Взрыв. Стоит такой весь обгоревший, кожа лохмотьями свисает, болевой шок - ничего не чувствует и говорит: все в порядке, все отлично. Сейчас зеленкой помажусь и побегу дальше в магазин за молоком. А в магазине и молока-то уже никакого нет.
Аналітика від фахівця. Кожен в ерефії відчує економічнмй капець, але виміряти його зараз складно, потрібен час. Разом з цим не вірить, що це викличе протести серед рабів, бо насєлєніє має традиції та великий досвід затягування поясів. Це простіше ніж думати. https://youtu.be/PQlvwHU__ME
⚡️ Білий дім сьогодні оголосить про заборону імпорту російської нафти, ціни на пальне зростуть на всій планеті, але «це ціна свободи» — сенатор Кріс Кунс в ефірі CNN Найстрашнішу ціну за свободу платять українці.
vitaliian написав:⚡️ Білий дім сьогодні оголосить про заборону імпорту російської нафти, ціни на пальне зростуть на всій планеті, але «це ціна свободи» — сенатор Кріс Кунс в ефірі CNN Найстрашнішу ціну за свободу платять українці.
Чи означає це що в рф бензин і солярка подешевшають?
vitaliian написав:⚡️ Білий дім сьогодні оголосить про заборону імпорту російської нафти, ціни на пальне зростуть на всій планеті, але «це ціна свободи» — сенатор Кріс Кунс в ефірі CNN Найстрашнішу ціну за свободу платять українці.
Чи означає це що в рф бензин і солярка подешевшають?
По крайней мере нелегальный импорт топлива расцветет новым красками. До войны в Ирпене было 4 нелегальные заправки без стеллы, на территории предприятий типа для своих но заправляли всех по цене -5 грн от легальных