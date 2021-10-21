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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 10:14

flyman
тому надіятися, що РФ скоро загнеться, це якісь вологі юнацькі мрії[/quote]
У парня фаза "Отрицание". Взрыв. Стоит такой весь обгоревший, кожа лохмотьями свисает, болевой шок - ничего не чувствует и говорит: все в порядке, все отлично. Сейчас зеленкой помажусь и побегу дальше в магазин за молоком. А в магазине и молока-то уже никакого нет.
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 11:21

Аналітика від фахівця.
Кожен в ерефії відчує економічнмй капець, але виміряти його зараз складно, потрібен час.
Разом з цим не вірить, що це викличе протести серед рабів, бо насєлєніє має традиції та великий досвід затягування поясів. Це простіше ніж думати.
https://youtu.be/PQlvwHU__ME
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 11:27

запишемо в аннали історії найбільшого покидька світу

росія зайняла 1 місце у світі за кількістю накладених санкцій
їм вдалося випередити Іран, Сирію та Північну Корею, - пише Bloomberg.

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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 16:18

⚡️ Білий дім сьогодні оголосить про заборону імпорту російської нафти, ціни на пальне зростуть на всій планеті, але «це ціна свободи» — сенатор Кріс Кунс в ефірі CNN
Найстрашнішу ціну за свободу платять українці.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 17:50

  vitaliian написав:⚡️ Білий дім сьогодні оголосить про заборону імпорту російської нафти, ціни на пальне зростуть на всій планеті, але «це ціна свободи» — сенатор Кріс Кунс в ефірі CNN
Найстрашнішу ціну за свободу платять українці.

Чи означає це що в рф бензин і солярка подешевшають?
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 18:07

  yama написав:
  vitaliian написав:⚡️ Білий дім сьогодні оголосить про заборону імпорту російської нафти, ціни на пальне зростуть на всій планеті, але «це ціна свободи» — сенатор Кріс Кунс в ефірі CNN
Найстрашнішу ціну за свободу платять українці.

Чи означає це що в рф бензин і солярка подешевшають?

По крайней мере нелегальный импорт топлива расцветет новым красками. До войны в Ирпене было 4 нелегальные заправки без стеллы, на территории предприятий типа для своих но заправляли всех по цене -5 грн от легальных
vitaliian
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