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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 10:14

flyman
тому надіятися, що РФ скоро загнеться, це якісь вологі юнацькі мрії[/quote]
У парня фаза "Отрицание". Взрыв. Стоит такой весь обгоревший, кожа лохмотьями свисает, болевой шок - ничего не чувствует и говорит: все в порядке, все отлично. Сейчас зеленкой помажусь и побегу дальше в магазин за молоком. А в магазине и молока-то уже никакого нет.
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 11:21

Аналітика від фахівця.
Кожен в ерефії відчує економічнмй капець, але виміряти його зараз складно, потрібен час.
Разом з цим не вірить, що це викличе протести серед рабів, бо насєлєніє має традиції та великий досвід затягування поясів. Це простіше ніж думати.
https://youtu.be/PQlvwHU__ME
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 11:27

запишемо в аннали історії найбільшого покидька світу

росія зайняла 1 місце у світі за кількістю накладених санкцій
їм вдалося випередити Іран, Сирію та Північну Корею, - пише Bloomberg.

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 16:18

⚡️ Білий дім сьогодні оголосить про заборону імпорту російської нафти, ціни на пальне зростуть на всій планеті, але «це ціна свободи» — сенатор Кріс Кунс в ефірі CNN
Найстрашнішу ціну за свободу платять українці.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 17:50

  vitaliian написав:⚡️ Білий дім сьогодні оголосить про заборону імпорту російської нафти, ціни на пальне зростуть на всій планеті, але «це ціна свободи» — сенатор Кріс Кунс в ефірі CNN
Найстрашнішу ціну за свободу платять українці.

Чи означає це що в рф бензин і солярка подешевшають?
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 18:07

  yama написав:
  vitaliian написав:⚡️ Білий дім сьогодні оголосить про заборону імпорту російської нафти, ціни на пальне зростуть на всій планеті, але «це ціна свободи» — сенатор Кріс Кунс в ефірі CNN
Найстрашнішу ціну за свободу платять українці.

Чи означає це що в рф бензин і солярка подешевшають?

По крайней мере нелегальный импорт топлива расцветет новым красками. До войны в Ирпене было 4 нелегальные заправки без стеллы, на территории предприятий типа для своих но заправляли всех по цене -5 грн от легальных
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 18:40

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Байден таки заборонив імпорт нафти з рф (https://www.cbsnews.com/live-updates/bi ... 022-03-08/).
xaos_22
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 20:08

Макдональдс тимчасово закриє 850 точок в росії - AP
https://apnews.com/article/russia-ukrai ... 62762be3cc

---
працюєм далі! :evil: :!: :!:
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 20:11

  xaos_22 написав:Байден таки заборонив імпорт нафти з рф (https://www.cbsnews.com/live-updates/bi ... 022-03-08/).


Велика Британія доєдналась! (правда лише до кінця 2022 :D


LONDON, March 8 (Reuters) - Britain will phase out imports of Russian oil and oil products by the end of 2022, Prime Minister Boris Johnson said on Tuesday, joining other nations including the United States in reducing their energy dependency on Russia.

https://www.reuters.com/business/energy ... 022-03-08/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 20:17

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Чому ми не використовуємо найбільший і єдиний важливий важіль впливу на РФ та Європу ? Як відомо до 90% газу із РФ потрапляє в Європу через газопроводи в Україні. Також Україна продовжує купувати газ в РФ (нехай і через європейських посередників) і отримувати від РФ газ/гроші за транзит?
Я розумію що українці опалюють житло газом, але невже ми не готові пожити у верхньому одязі при +10 в приміщенні щоб не гинули наші люди ?
Хіба модна собі уявити торгівлю з нацистською Германією під час другої світової війни? Ми гріємось на крові наших людей ?
Як тільки газопроводи будуть перекриті, і газ перестане поступати в Європу одразу через добу дві війська НАТО і Європи почнуть самі захищати газопроводи в Україні. Те що ми використовуємо газ РФ купуємо його в нас тепло в домівках , але ми обігріваємося по суті тілами наших солдат і мирних людей. Ми закрили подачу води в Крим , закрили подачу електроенергії в Крим , то чому ми продовжуємо подавати газ в Європу ???
Закликаю закрити всі газопроводи та інші трубопроводи по яких йдуть вуглеводні в Європу.
yama
 
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  #<12
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