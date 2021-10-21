flyman тому надіятися, що РФ скоро загнеться, це якісь вологі юнацькі мрії[/quote] У парня фаза "Отрицание". Взрыв. Стоит такой весь обгоревший, кожа лохмотьями свисает, болевой шок - ничего не чувствует и говорит: все в порядке, все отлично. Сейчас зеленкой помажусь и побегу дальше в магазин за молоком. А в магазине и молока-то уже никакого нет.
Аналітика від фахівця. Кожен в ерефії відчує економічнмй капець, але виміряти його зараз складно, потрібен час. Разом з цим не вірить, що це викличе протести серед рабів, бо насєлєніє має традиції та великий досвід затягування поясів. Це простіше ніж думати. https://youtu.be/PQlvwHU__ME
⚡️ Білий дім сьогодні оголосить про заборону імпорту російської нафти, ціни на пальне зростуть на всій планеті, але «це ціна свободи» — сенатор Кріс Кунс в ефірі CNN Найстрашнішу ціну за свободу платять українці.
vitaliian написав:⚡️ Білий дім сьогодні оголосить про заборону імпорту російської нафти, ціни на пальне зростуть на всій планеті, але «це ціна свободи» — сенатор Кріс Кунс в ефірі CNN Найстрашнішу ціну за свободу платять українці.
Чи означає це що в рф бензин і солярка подешевшають?
vitaliian написав:⚡️ Білий дім сьогодні оголосить про заборону імпорту російської нафти, ціни на пальне зростуть на всій планеті, але «це ціна свободи» — сенатор Кріс Кунс в ефірі CNN Найстрашнішу ціну за свободу платять українці.
Чи означає це що в рф бензин і солярка подешевшають?
По крайней мере нелегальный импорт топлива расцветет новым красками. До войны в Ирпене было 4 нелегальные заправки без стеллы, на территории предприятий типа для своих но заправляли всех по цене -5 грн от легальных
Велика Британія доєдналась! (правда лише до кінця 2022
LONDON, March 8 (Reuters) - Britain will phase out imports of Russian oil and oil products by the end of 2022, Prime Minister Boris Johnson said on Tuesday, joining other nations including the United States in reducing their energy dependency on Russia.
Чому ми не використовуємо найбільший і єдиний важливий важіль впливу на РФ та Європу ? Як відомо до 90% газу із РФ потрапляє в Європу через газопроводи в Україні. Також Україна продовжує купувати газ в РФ (нехай і через європейських посередників) і отримувати від РФ газ/гроші за транзит? Я розумію що українці опалюють житло газом, але невже ми не готові пожити у верхньому одязі при +10 в приміщенні щоб не гинули наші люди ? Хіба модна собі уявити торгівлю з нацистською Германією під час другої світової війни? Ми гріємось на крові наших людей ? Як тільки газопроводи будуть перекриті, і газ перестане поступати в Європу одразу через добу дві війська НАТО і Європи почнуть самі захищати газопроводи в Україні. Те що ми використовуємо газ РФ купуємо його в нас тепло в домівках , але ми обігріваємося по суті тілами наших солдат і мирних людей. Ми закрили подачу води в Крим , закрили подачу електроенергії в Крим , то чому ми продовжуємо подавати газ в Європу ??? Закликаю закрити всі газопроводи та інші трубопроводи по яких йдуть вуглеводні в Європу.