Додано: Вів 08 бер, 2022 20:11

xaos_22 написав: Байден таки заборонив імпорт нафти з рф ( https://www.cbsnews.com/live-updates/bi ... 022-03-08/ ). Байден таки заборонив імпорт нафти з рф ().

Велика Британія доєдналась! (правда лише до кінця 2022LONDON, March 8 (Reuters) - Britain will phase out imports of Russian oil and oil products by the end of 2022, Prime Minister Boris Johnson said on Tuesday, joining other nations including the United States in reducing their energy dependency on Russia.