Чому ми не використовуємо найбільший і єдиний важливий важіль впливу на РФ та Європу ? Як відомо до 90% газу із РФ потрапляє в Європу через газопроводи в Україні. Також Україна продовжує купувати газ в РФ (нехай і через європейських посередників) і отримувати від РФ газ/гроші за транзит? Я розумію що українці опалюють житло газом, але невже ми не готові пожити у верхньому одязі при +10 в приміщенні щоб не гинули наші люди ? Хіба модна собі уявити торгівлю з нацистською Германією під час другої світової війни? Ми гріємось на крові наших людей ? Як тільки газопроводи будуть перекриті, і газ перестане поступати в Європу одразу через добу дві війська НАТО і Європи почнуть самі захищати газопроводи в Україні. Те що ми використовуємо газ РФ купуємо його в нас тепло в домівках , але ми обігріваємося по суті тілами наших солдат і мирних людей. Ми закрили подачу води в Крим , закрили подачу електроенергії в Крим , то чому ми продовжуємо подавати газ в Європу ??? Закликаю закрити всі газопроводи та інші трубопроводи по яких йдуть вуглеводні в Європу.
flyman написав:Там в тотальний ппц не дуже вірять, ЗВР вистачить на 2 роки,
Так вроде только активов центробанка заморозили на 600+млрд дол. Основной локальный резерв у них в золоте и даже если золото у них есть физически, то продать они его не смогут... при таком глобальном росте санкций их звр это что-то около 0... Это ж выходит Сев. Корея 2 по сути.
flyman написав:Там в тотальний ппц не дуже вірять, ЗВР вистачить на 2 роки,
Так вроде только активов центробанка заморозили на 600+млрд дол. Основной локальный резерв у них в золоте и даже если золото у них есть физически, то продать они его не смогут... при таком глобальном росте санкций их звр это что-то около 0... Это ж выходит Сев. Корея 2 по сути.
600+ все резервы их ЦБ. Заморожено около четверти, ещё столько же в китайских юанях. Золота больше 3 тыс тонн, это треть резервов, около 200 ярдов. Продать золото они всегда могут через третьи страны. Да и вообще, вы не о том думаете.