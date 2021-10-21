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РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1234>
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 20:17

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Чому ми не використовуємо найбільший і єдиний важливий важіль впливу на РФ та Європу ? Як відомо до 90% газу із РФ потрапляє в Європу через газопроводи в Україні. Також Україна продовжує купувати газ в РФ (нехай і через європейських посередників) і отримувати від РФ газ/гроші за транзит?
Я розумію що українці опалюють житло газом, але невже ми не готові пожити у верхньому одязі при +10 в приміщенні щоб не гинули наші люди ?
Хіба модна собі уявити торгівлю з нацистською Германією під час другої світової війни? Ми гріємось на крові наших людей ?
Як тільки газопроводи будуть перекриті, і газ перестане поступати в Європу одразу через добу дві війська НАТО і Європи почнуть самі захищати газопроводи в Україні. Те що ми використовуємо газ РФ купуємо його в нас тепло в домівках , але ми обігріваємося по суті тілами наших солдат і мирних людей. Ми закрили подачу води в Крим , закрили подачу електроенергії в Крим , то чому ми продовжуємо подавати газ в Європу ???
Закликаю закрити всі газопроводи та інші трубопроводи по яких йдуть вуглеводні в Європу.
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 22:29

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  flyman написав:Там в тотальний ппц не дуже вірять,
ЗВР вистачить на 2 роки,

Так вроде только активов центробанка заморозили на 600+млрд дол. Основной локальный резерв у них в золоте и даже если золото у них есть физически, то продать они его не смогут... при таком глобальном росте санкций их звр это что-то около 0...
Это ж выходит Сев. Корея 2 по сути.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 22:31

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  yama написав:Закликаю закрити всі газопроводи та інші трубопроводи по яких йдуть вуглеводні в Європу.
Здурі можна й мягке зломати...
1 Є північний потік 1
2 Не вистачить потужностей Північного потоку 1 , запустять ПП 2

То може задум пуйла і є тим, що Україна здурі перекриє краник...
Друге питання
Якщо перекрити краник Україну попросять Західні сусіди...от тоді й карти в руки.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 22:36

  budivelnik написав:
  yama написав:Закликаю закрити всі газопроводи та інші трубопроводи по яких йдуть вуглеводні в Європу.
Здурі можна й мягке зломати...
1 Є північний потік 1
2 Не вистачить потужностей Північного потоку 1 , запустять ПП 2

То може задум пуйла і є тим, що Україна здурі перекриє краник...
Друге питання
Якщо перекрити краник Україну попросять Західні сусіди...от тоді й карти в руки.

в краник можно и ракетой ихней попасть (хоть бы и трофейной, хотя они и сами неплохо попадают - не туда, куда целились)
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 23:11

ol_zy
Не залежно від причини - зупинка тронспортування через нас - буде підставою стверджувати що наш напрямок є ризиковим і тому потрібно відкривати інші напрямки.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 23:17

  ol_zy написав:
  flyman написав:Там в тотальний ппц не дуже вірять,
ЗВР вистачить на 2 роки,

Так вроде только активов центробанка заморозили на 600+млрд дол. Основной локальный резерв у них в золоте и даже если золото у них есть физически, то продать они его не смогут... при таком глобальном росте санкций их звр это что-то около 0...
Это ж выходит Сев. Корея 2 по сути.

600+ все резервы их ЦБ. Заморожено около четверти, ещё столько же в китайских юанях. Золота больше 3 тыс тонн, это треть резервов, около 200 ярдов. Продать золото они всегда могут через третьи страны. Да и вообще, вы не о том думаете.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 23:51

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

По поводу восприятия санкций на население в РФ и ихнего действия на Путина.
05:53 - о санкциях Запада
16:50 - боится ли Путин народного бунта?
https://www.youtube.com/watch?v=5X06YM5quxs
Negotive
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 08:13

Fitch понизив кредитний рейтинг росії з "B" до "C"
(що означає ДЕФОЛТ неминучий)

https://www.fitchratings.com/research/s ... 08-03-2022

раніше, Moody's понизило рейтинг до Ca
https://www.reuters.com/business/financ ... 022-03-06/
Востаннє редагувалось greenozon в Сер 09 бер, 2022 09:43, всього редагувалось 2 разів.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 08:16

- цб рф заборонив продаж валюти в касах банків
- з депозитів дозволено знімати макс 10000$ (решта - в рублях)
- усі нові валютні рахунки та вклади: знімати можна буде лише в рублях
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 09:36

Всі міжнародні тютюнові корпорації продовжують працювати в роSSії

Japan Tobacco International,
Philip Morris International,
British American Tobacco,
Imperial Tobacco

Станом 8 березня жодна з компаній не повідомила і не вжила заходів щодо призупинення чи повної ліквідації діяльності жодної з фабрик на території роSSії
greenozon
 
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