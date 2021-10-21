Додано: Сер 09 бер, 2022 11:13

Свіжина з Мордора

Рубль падает по отношению к доллару после возобновления торгов на Мосбирже. Рынок остается крайне неликвидным, вероятно, из-за невозможности Банка России продавать валюту. Вся надежда на экспортеров, которые обязаны теперь продавать 80% выручки. Их продажи могут усилиться с началом налогового периода в марте.

Российский рубль упал по отношению к доллару после того, как торги на Мосбирже возобновились в среду после праздников. После того как торги несколько раз приостанавливались, так как котировки упирались в планку — предел, установленный биржей, и возобновлялись снова, курс рубля установил новый исторический биржевой минимум — 120,83 рубля за доллар.

Такое положение дел наводит на мысль о том, что у Банка России в данный момент действительно нет никакой возможности продавать доллары после заморозки ЗВР России странами Запада. Напомним, доллар — это запись в пассивной части баланса ФРС. И регулятор США просто пресек доступ ЦБР к управлению этой записью.

Теперь, как в 2014 году, когда валютный коридор канул в лету, Банку России в течение примерно полугода придется воссоздавать валютный рынок. Пока не придут продавцы валюты, курс не нормализуется... ProFinance.Ru