flyman написав:Там в тотальний ппц не дуже вірять, ЗВР вистачить на 2 роки,
Так вроде только активов центробанка заморозили на 600+млрд дол. Основной локальный резерв у них в золоте и даже если золото у них есть физически, то продать они его не смогут... при таком глобальном росте санкций их звр это что-то около 0... Это ж выходит Сев. Корея 2 по сути.
600+ все резервы их ЦБ. Заморожено около четверти, ещё столько же в китайских юанях. Золота больше 3 тыс тонн, это треть резервов, около 200 ярдов. Продать золото они всегда могут через третьи страны. Да и вообще, вы не о том думаете.
Американская финансовая корпорация Morgan Stanley прогнозирует дефолт России в середине апреля, когда закончится 30-дневный льготный период по долларовым облигациям с погашением в 2023 и 2043 годах, пишет Bloomberg
Свіжина з Мордора Рубль падает по отношению к доллару после возобновления торгов на Мосбирже. Рынок остается крайне неликвидным, вероятно, из-за невозможности Банка России продавать валюту. Вся надежда на экспортеров, которые обязаны теперь продавать 80% выручки. Их продажи могут усилиться с началом налогового периода в марте. Российский рубль упал по отношению к доллару после того, как торги на Мосбирже возобновились в среду после праздников. После того как торги несколько раз приостанавливались, так как котировки упирались в планку — предел, установленный биржей, и возобновлялись снова, курс рубля установил новый исторический биржевой минимум — 120,83 рубля за доллар. Такое положение дел наводит на мысль о том, что у Банка России в данный момент действительно нет никакой возможности продавать доллары после заморозки ЗВР России странами Запада. Напомним, доллар — это запись в пассивной части баланса ФРС. И регулятор США просто пресек доступ ЦБР к управлению этой записью. Теперь, как в 2014 году, когда валютный коридор канул в лету, Банку России в течение примерно полугода придется воссоздавать валютный рынок. Пока не придут продавцы валюты, курс не нормализуется... ProFinance.Ru
budivelnik написав:ol_zy Не залежно від причини - зупинка тронспортування через нас - буде підставою стверджувати що наш напрямок є ризиковим і тому потрібно відкривати інші напрямки.
а щас он прям такой надежный, шо дальше некуда... и прямо новые ну совсем не открывались... интересно почему? пока европу в одно место не вжарят, например отсутствием основного потока газа - она и дальше будет тянуть с закрытием неба, введением санкций, запретом нефти/газа. А так можно им помочь ввести временный запрет на газ (пока его и так физически не будет), тем более уже потеплело.