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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 10:13

  phantom_systems написав:
  ol_zy написав:
  flyman написав:Там в тотальний ппц не дуже вірять,
ЗВР вистачить на 2 роки,

Так вроде только активов центробанка заморозили на 600+млрд дол. Основной локальный резерв у них в золоте и даже если золото у них есть физически, то продать они его не смогут... при таком глобальном росте санкций их звр это что-то около 0...
Это ж выходит Сев. Корея 2 по сути.

600+ все резервы их ЦБ. Заморожено около четверти, ещё столько же в китайских юанях. Золота больше 3 тыс тонн, это треть резервов, около 200 ярдов. Продать золото они всегда могут через третьи страны. Да и вообще, вы не о том думаете.

я так понимаю, заморожены не только активы, но и имущество, потому и сумма была такой.
не уверен, что Сев. Корея свободно и спокойно может продавать золото через третьи страны, тут похоже намечается полная аналогия.
Китай пока молчит, хотя несколько крупных кит. банков заблокировало работу с рф.
https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/kitayskie-banki-prisoedinilis-k-sankciyam-protiv-rossii-1031233100
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 10:24

Американская финансовая корпорация Morgan Stanley прогнозирует дефолт России в середине апреля, когда закончится 30-​дневный льготный период по долларовым облигациям с погашением в 2023 и 2043 годах, пишет Bloomberg
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 11:01

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Охрі каже що 3.14ЗДА вже сьогодні

flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 11:10

Вчора Америка + Британія оголосила фактично ембарго (заборону) на
нафту, газ, вугілля із раSSеї, але не все так очевидно
цифри говорять самі за себе і стає ясно чому Євросоюз так вагається

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 11:13

Свіжина з Мордора
Рубль падает по отношению к доллару после возобновления торгов на Мосбирже. Рынок остается крайне неликвидным, вероятно, из-за невозможности Банка России продавать валюту. Вся надежда на экспортеров, которые обязаны теперь продавать 80% выручки. Их продажи могут усилиться с началом налогового периода в марте.
Российский рубль упал по отношению к доллару после того, как торги на Мосбирже возобновились в среду после праздников. После того как торги несколько раз приостанавливались, так как котировки упирались в планку — предел, установленный биржей, и возобновлялись снова, курс рубля установил новый исторический биржевой минимум — 120,83 рубля за доллар.
Такое положение дел наводит на мысль о том, что у Банка России в данный момент действительно нет никакой возможности продавать доллары после заморозки ЗВР России странами Запада. Напомним, доллар — это запись в пассивной части баланса ФРС. И регулятор США просто пресек доступ ЦБР к управлению этой записью.
Теперь, как в 2014 году, когда валютный коридор канул в лету, Банку России в течение примерно полугода придется воссоздавать валютный рынок. Пока не придут продавцы валюты, курс не нормализуется... ProFinance.Ru
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 11:23

  budivelnik написав:ol_zy
Не залежно від причини - зупинка тронспортування через нас - буде підставою стверджувати що наш напрямок є ризиковим і тому потрібно відкривати інші напрямки.

а щас он прям такой надежный, шо дальше некуда... и прямо новые ну совсем не открывались... интересно почему? :mrgreen:
пока европу в одно место не вжарят, например отсутствием основного потока газа - она и дальше будет тянуть с закрытием неба, введением санкций, запретом нефти/газа. А так можно им помочь ввести временный запрет на газ (пока его и так физически не будет), тем более уже потеплело.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 12:02

Кратко с питерской фонтанки за сегодня:
Немецкий концерн Continental приостанавливает производство в России

https://www.fontanka.ru/2022/03/09/70495496/
Шины и автокомплектующие.
PepsiCo прекращает продажу напитков и рекламную деятельность в России. Детское питание оставят

https://www.fontanka.ru/2022/03/09/70494896/
Coca-Cola останавливает деятельность в России

https://www.fontanka.ru/2022/03/08/70494812/
McDonald’s временно закрывает все рестораны в России из-за ситуации на Украине

https://www.fontanka.ru/2022/03/08/70494608/
В России минимум полгода нельзя будет покупать валюту и снимать больше 10 тысяч долларов с валютного счета

https://www.fontanka.ru/2022/03/09/70494893/
С утра 9 марта валюту во многих банках со счетов физлиц выдавать не будут — сперва надо записаться «на ближайшую свободную дату»

https://www.fontanka.ru/2022/03/09/70495199/
Центробанк РФ: Торги на Московской бирже 9 марта возобновлять не будут

https://www.fontanka.ru/2022/03/08/70494569/
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 13:32

  yama написав:
  vitaliian написав:⚡️ Білий дім сьогодні оголосить про заборону імпорту російської нафти, ціни на пальне зростуть на всій планеті, але «це ціна свободи» — сенатор Кріс Кунс в ефірі CNN
Найстрашнішу ціну за свободу платять українці.

Чи означає це що в рф бензин і солярка подешевшають?

Це нічого не означає.
Ціна бензину в РФ майже не залежить від ціни нафти.
70% ціни бензину - це акцизи і податки.
Тому ціна бензину в РФ майже повністю регулюється владою.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 13:35

  yama написав:Чому ми не використовуємо найбільший і єдиний важливий важіль впливу на РФ та Європу ? Як відомо до 90% газу із РФ потрапляє в Європу через газопроводи в Україні.

Це м'яко кажучи неправда.
Через Україну йде від сили 10% газу. Не суттєво для РФ.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 14:26

  andrijk777 написав:
  yama написав:Чому ми не використовуємо найбільший і єдиний важливий важіль впливу на РФ та Європу ? Як відомо до 90% газу із РФ потрапляє в Європу через газопроводи в Україні.

Це м'яко кажучи неправда.
Через Україну йде від сили 10% газу. Не суттєво для РФ.


до речі а кудою (і кому) йде решта 90%?
greenozon
 
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