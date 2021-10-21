Додано: Сер 09 бер, 2022 16:38

Что будет с большим российским бизнесом?Они все идут вслед за русским кораблем. К банкротству. А дальше эти корпорации должны быть выкуплены государством. Но у российского государства денег нет. Не будет. А будут только юани. Вот китайцы и выкупят. За бесценок.В результате российская экономика станет китайской экономикой. Плюс все цивилизованные бренды уйдут, а вместо них придут китайские. Больше китайского экспорта. Китайские производители снова счастливы. Тем более что у них будет очень много дешевой российской рабочей силы. Прекрасно.Что будет с российской финансовой системой?Решение Центрального банка России свидетельствует о том, что они увидели глобальный размер критичности ситуации. Кто туда придет? Юань. Один большой юань.И все это не упраздняет того, что превращение России в фашистскую бедную диктатуру рано или поздно приведет к распаду империи.Кто будет подбирать ее куски? Верно, Китай. Не Запад, которому сто лет снилась та Россия, и все, что пытался сделать президент США Джо Байден, это убедить Путина вести себя вежливо и присоединиться к противостоянию с Китаем.Нет, Китай отнимет все. А работу за него делает Путин. Всю грязную работу.