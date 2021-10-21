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РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 16:38

̶T̶h̶e̶ ̶w̶i̶n̶n̶e̶r̶ ̶ China takes it all

Что будет с большим российским бизнесом?
Они все идут вслед за русским кораблем. К банкротству. А дальше эти корпорации должны быть выкуплены государством. Но у российского государства денег нет. Не будет. А будут только юани. Вот китайцы и выкупят. За бесценок.
В результате российская экономика станет китайской экономикой. Плюс все цивилизованные бренды уйдут, а вместо них придут китайские. Больше китайского экспорта. Китайские производители снова счастливы. Тем более что у них будет очень много дешевой российской рабочей силы. Прекрасно.
Что будет с российской финансовой системой?
Решение Центрального банка России свидетельствует о том, что они увидели глобальный размер критичности ситуации. Кто туда придет? Юань. Один большой юань.
И все это не упраздняет того, что превращение России в фашистскую бедную диктатуру рано или поздно приведет к распаду империи.
Кто будет подбирать ее куски? Верно, Китай. Не Запад, которому сто лет снилась та Россия, и все, что пытался сделать президент США Джо Байден, это убедить Путина вести себя вежливо и присоединиться к противостоянию с Китаем.
Нет, Китай отнимет все. А работу за него делает Путин. Всю грязную работу.
https://biz.liga.net/ekonomika/all/opin ... laet-putin
fler
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 17:46

  fler написав:Что будет с большим российским бизнесом?
Они все идут вслед за русским кораблем. К банкротству. А дальше эти корпорации должны быть выкуплены государством. Но у российского государства денег нет. Не будет. А будут только юани. Вот китайцы и выкупят. За бесценок.

Не совсем так. Сначала будет технический дефолт по государственным валютным обязательствам в связи с форс-мажором. Затем многие компании аналогичным образом откажут в выплатах по своим валютным обязательствам, предложив их реструктуризировать или перевести в рубли. Согласятся на первое, так как судиться в лондонском арбитраже в связи с форс-мажором бесполезно. Внутренний и китайский рынок не исчезнет, за сырьё и рабсилу платят рублями, экспортные цены будут очень хорошие. Китай на всём этом ещё больше укрепит свою экономику и увеличит конкурентное преимущество перед США и Европой, поэтому они спокойно наблюдают за происходящим.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 17:49

Детальна статистка по санкціям (хто де коли скільки)

https://www.castellum.ai/russia-sanctions-dashboard
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 18:35

  phantom_systems написав:
  fler написав:Что будет с большим российским бизнесом?
Они все идут вслед за русским кораблем. К банкротству. А дальше эти корпорации должны быть выкуплены государством. Но у российского государства денег нет. Не будет. А будут только юани. Вот китайцы и выкупят. За бесценок.

Китай на всём этом ещё больше укрепит свою экономику и увеличит конкурентное преимущество перед США и Европой, поэтому они спокойно наблюдают за происходящим.


Пекін веде переговори про можливості інвестицій у російські компанії чи активи. Китай розглядає можливість купівлі або збільшення частки в російських енергетичних та сировинних компаніях, таких як Газпром, Rusal та інших, пише Bloomberg з посиланням на джерела. Пекін веде переговори про можливості інвестицій у російські компанії чи активи.
https://newformat.info/news/kitaj-zacik ... -kompanij/
fler
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 18:55

  fler написав:
  phantom_systems написав:
  fler написав:Что будет с большим российским бизнесом?
Они все идут вслед за русским кораблем. К банкротству. А дальше эти корпорации должны быть выкуплены государством. Но у российского государства денег нет. Не будет. А будут только юани. Вот китайцы и выкупят. За бесценок.

Китай на всём этом ещё больше укрепит свою экономику и увеличит конкурентное преимущество перед США и Европой, поэтому они спокойно наблюдают за происходящим.


Пекін веде переговори про можливості інвестицій у російські компанії чи активи. Китай розглядає можливість купівлі або збільшення частки в російських енергетичних та сировинних компаніях, таких як Газпром, Rusal та інших, пише Bloomberg з посиланням на джерела. Пекін веде переговори про можливості інвестицій у російські компанії чи активи.
https://newformat.info/news/kitaj-zacik ... -kompanij/

Эти переговоры можно вести годами. По факту Китай поддерживает РФ, а в санкциях если и участвует, так это формально. Сырьё покупали и будут покупать, ширпотреб продавали и будут продавать. Будут вместе дружить против США, Японии и Южной Кореи, только вот последние две от этого вряд ли выиграют.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 23:55

  andrijk777 написав:
  yama написав:Чому ми не використовуємо найбільший і єдиний важливий важіль впливу на РФ та Європу ? Як відомо до 90% газу із РФ потрапляє в Європу через газопроводи в Україні.

Це м'яко кажучи неправда.
Через Україну йде від сили 10% газу. Не суттєво для РФ.

та ну ..дайте пруфи посилання

маєм таке
Европа импортирует из России около 40 процентов природного газа или 175 млрд кубометров. ...
Россия наращивает поставки газа в Европу, вопреки войне в Украине
Подача газа в Европу через Украину идут в обычном режиме и составляют в среднем 100 млн кубометров в сутки - «Газпром»
https://www.aa.com.tr/ru/%D0%BC%D0%B8%D ... B5/2521011
100 млн *365 = 36 500 000 000 = ~ 40 млрд куб. м.

Контракт предполагает транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/12/15/680711/

175/ 100 = 1,75 1%
40/1,75 = 23 % газа из РФ идет в Европу через Украину
много это или мало ?
вопрос насколько справятся другие газопроводы
Но минутку есть еще нефтепроводы и даже трубопровод дизеля ( вспоминаем пленки медведчука\порошенка\бігуса)
вот тут надо еще по изучать

https://www.bbcrussian.com/russian/news-60666591
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 00:30

  yama написав:
  andrijk777 написав:
  yama написав:Чому ми не використовуємо найбільший і єдиний важливий важіль впливу на РФ та Європу ? Як відомо до 90% газу із РФ потрапляє в Європу через газопроводи в Україні.

Це м'яко кажучи неправда.
Через Україну йде від сили 10% газу. Не суттєво для РФ.

та ну ..дайте пруфи посилання

маєм таке
Европа импортирует из России около 40 процентов природного газа или 175 млрд кубометров. ...
Россия наращивает поставки газа в Европу, вопреки войне в Украине
Подача газа в Европу через Украину идут в обычном режиме и составляют в среднем 100 млн кубометров в сутки - «Газпром»
https://www.aa.com.tr/ru/%D0%BC%D0%B8%D ... B5/2521011
100 млн *365 = 36 500 000 000 = ~ 40 млрд куб. м.

Контракт предполагает транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/12/15/680711/

175/ 100 = 1,75 1%
40/1,75 = 23 % газа из РФ идет в Европу через Украину
много это или мало ?
вопрос насколько справятся другие газопроводы
Но минутку есть еще нефтепроводы и даже трубопровод дизеля ( вспоминаем пленки медведчука\порошенка\бігуса)
вот тут надо еще по изучать

https://www.bbcrussian.com/russian/news-60666591

Прикольно ви 36,5 округляєте до 40 :D :D :D
Якщо брати 36,5 то виходить рівно 20%, але РФ може качати і 0%.
Абсолютно вільний білоруський газопровід. Турецький заповнений не на 100%.
По контракту потрібно ПЛАТИТИ за прокачку 40 млрд куб. м. а не ПРОКАЧУВАТИ 40 млрд куб. м.
Після того як Угорщина уклала контракт на прокачку свого газу через Турцію, потреба в українській ГТС відпала, хіба що лишилась Молдова, але там мізерні об'єми.
І взагалі: продаж газу більше потрібен саме Європі а не РФ!!! Для РФ критичною є нафта, на нафті вони заробляють в 5-6 разів більше ніж на газі. А ось Європа без газу обійтись не може.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 08:54

Toyota не планує йти із руського ринку і закривати завод в рф - заява компанії
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