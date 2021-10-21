Что будет с большим российским бизнесом? Они все идут вслед за русским кораблем. К банкротству. А дальше эти корпорации должны быть выкуплены государством. Но у российского государства денег нет. Не будет. А будут только юани. Вот китайцы и выкупят. За бесценок. В результате российская экономика станет китайской экономикой. Плюс все цивилизованные бренды уйдут, а вместо них придут китайские. Больше китайского экспорта. Китайские производители снова счастливы. Тем более что у них будет очень много дешевой российской рабочей силы. Прекрасно. Что будет с российской финансовой системой? Решение Центрального банка России свидетельствует о том, что они увидели глобальный размер критичности ситуации. Кто туда придет? Юань. Один большой юань. И все это не упраздняет того, что превращение России в фашистскую бедную диктатуру рано или поздно приведет к распаду империи. Кто будет подбирать ее куски? Верно, Китай. Не Запад, которому сто лет снилась та Россия, и все, что пытался сделать президент США Джо Байден, это убедить Путина вести себя вежливо и присоединиться к противостоянию с Китаем. Нет, Китай отнимет все. А работу за него делает Путин. Всю грязную работу. https://biz.liga.net/ekonomika/all/opin ... laet-putin
fler написав:Что будет с большим российским бизнесом? Они все идут вслед за русским кораблем. К банкротству. А дальше эти корпорации должны быть выкуплены государством. Но у российского государства денег нет. Не будет. А будут только юани. Вот китайцы и выкупят. За бесценок.
Не совсем так. Сначала будет технический дефолт по государственным валютным обязательствам в связи с форс-мажором. Затем многие компании аналогичным образом откажут в выплатах по своим валютным обязательствам, предложив их реструктуризировать или перевести в рубли. Согласятся на первое, так как судиться в лондонском арбитраже в связи с форс-мажором бесполезно. Внутренний и китайский рынок не исчезнет, за сырьё и рабсилу платят рублями, экспортные цены будут очень хорошие. Китай на всём этом ещё больше укрепит свою экономику и увеличит конкурентное преимущество перед США и Европой, поэтому они спокойно наблюдают за происходящим.
fler написав:Что будет с большим российским бизнесом? Они все идут вслед за русским кораблем. К банкротству. А дальше эти корпорации должны быть выкуплены государством. Но у российского государства денег нет. Не будет. А будут только юани. Вот китайцы и выкупят. За бесценок.
Китай на всём этом ещё больше укрепит свою экономику и увеличит конкурентное преимущество перед США и Европой, поэтому они спокойно наблюдают за происходящим.
Пекін веде переговори про можливості інвестицій у російські компанії чи активи. Китай розглядає можливість купівлі або збільшення частки в російських енергетичних та сировинних компаніях, таких як Газпром, Rusal та інших, пише Bloomberg з посиланням на джерела. Пекін веде переговори про можливості інвестицій у російські компанії чи активи. https://newformat.info/news/kitaj-zacik ... -kompanij/
fler написав:Что будет с большим российским бизнесом? Они все идут вслед за русским кораблем. К банкротству. А дальше эти корпорации должны быть выкуплены государством. Но у российского государства денег нет. Не будет. А будут только юани. Вот китайцы и выкупят. За бесценок.
Китай на всём этом ещё больше укрепит свою экономику и увеличит конкурентное преимущество перед США и Европой, поэтому они спокойно наблюдают за происходящим.
Пекін веде переговори про можливості інвестицій у російські компанії чи активи. Китай розглядає можливість купівлі або збільшення частки в російських енергетичних та сировинних компаніях, таких як Газпром, Rusal та інших, пише Bloomberg з посиланням на джерела. Пекін веде переговори про можливості інвестицій у російські компанії чи активи. https://newformat.info/news/kitaj-zacik ... -kompanij/
Эти переговоры можно вести годами. По факту Китай поддерживает РФ, а в санкциях если и участвует, так это формально. Сырьё покупали и будут покупать, ширпотреб продавали и будут продавать. Будут вместе дружить против США, Японии и Южной Кореи, только вот последние две от этого вряд ли выиграют.
yama написав:Чому ми не використовуємо найбільший і єдиний важливий важіль впливу на РФ та Європу ? Як відомо до 90% газу із РФ потрапляє в Європу через газопроводи в Україні.
Це м'яко кажучи неправда. Через Україну йде від сили 10% газу. Не суттєво для РФ.
та ну ..дайте пруфи посилання
маєм таке
Европа импортирует из России около 40 процентов природного газа или 175 млрд кубометров. ... Россия наращивает поставки газа в Европу, вопреки войне в Украине Подача газа в Европу через Украину идут в обычном режиме и составляют в среднем 100 млн кубометров в сутки - «Газпром»
175/ 100 = 1,75 1% 40/1,75 = 23 % газа из РФ идет в Европу через Украину много это или мало ? вопрос насколько справятся другие газопроводы Но минутку есть еще нефтепроводы и даже трубопровод дизеля ( вспоминаем пленки медведчука\порошенка\бігуса) вот тут надо еще по изучать
yama написав:Чому ми не використовуємо найбільший і єдиний важливий важіль впливу на РФ та Європу ? Як відомо до 90% газу із РФ потрапляє в Європу через газопроводи в Україні.
Це м'яко кажучи неправда. Через Україну йде від сили 10% газу. Не суттєво для РФ.
та ну ..дайте пруфи посилання
маєм таке
Европа импортирует из России около 40 процентов природного газа или 175 млрд кубометров. ... Россия наращивает поставки газа в Европу, вопреки войне в Украине Подача газа в Европу через Украину идут в обычном режиме и составляют в среднем 100 млн кубометров в сутки - «Газпром»
175/ 100 = 1,75 1% 40/1,75 = 23 % газа из РФ идет в Европу через Украину много это или мало ? вопрос насколько справятся другие газопроводы Но минутку есть еще нефтепроводы и даже трубопровод дизеля ( вспоминаем пленки медведчука\порошенка\бігуса) вот тут надо еще по изучать
Прикольно ви 36,5 округляєте до 40 Якщо брати 36,5 то виходить рівно 20%, але РФ може качати і 0%. Абсолютно вільний білоруський газопровід. Турецький заповнений не на 100%. По контракту потрібно ПЛАТИТИ за прокачку 40 млрд куб. м. а не ПРОКАЧУВАТИ 40 млрд куб. м. Після того як Угорщина уклала контракт на прокачку свого газу через Турцію, потреба в українській ГТС відпала, хіба що лишилась Молдова, але там мізерні об'єми. І взагалі: продаж газу більше потрібен саме Європі а не РФ!!! Для РФ критичною є нафта, на нафті вони заробляють в 5-6 разів більше ніж на газі. А ось Європа без газу обійтись не може.